Maria Ghiorghiu, previziune care dă fiori: „Îi vedeam cum își rotesc ochii în orbite ca niște rulmenți”

Cunoscută pentru visele sale premonitorii, clarvăzătoare Maria Ghiorghiu a dezvăluit în o viziune stranie. Aceasta susține că a primit un mesaj care spunea că „extratereștrii sunt creația Duhului Sfânt!”.

Maria Ghiorghiu, despre cele mai recente previziuni

„În această după-amiază, deși eram aici cu ochii pe monitor, văd dragilor deasupra mea, văd un cer de noapte albastră, iar dincolo de plafonul camerei mele, văd mai mulți extratereștri, de un alb lucios, având capul oval și cu ochii albaștri cu negru, extrem de lucioși, parcă erau dați prin miere de albine.

Prieteni dragi, extratereștrii se balansau în aer, îi vedeam cum își rotesc ochii în orbite ca niște rulmenți. Brusc, capul lor se transforma într-un nor alb dens și strălucitor, ca la o explozie așa s-a transformat în acest nor alb strălucitor. Iar acest nor alb strălucitor a format parte cu parte, o cruce albă și strălucitoare. Da! Acum pe cerul albastru, strălucea crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Extratereștrii dragilor, s-au transformat într-o mare cruce albă și strălucitoare.

Puțin mai sus dragilor, văd un OZN cu motoarele aprinse, OZN care aștepta cuminte, puțin mai sus de crucea Lui Iisus Hristos. Prieteni dragi, OZN-ul era foarte mare, avea o formă rotundă, precum am suprapune două farfurii. pe margine, iar pe sub el s-a deschis o trapă și văd o rază mare, albă și strălucitoare. De-a stânga și de-a dreapta razei lungi, erau câte un extraterestru cu capul alb și oval, un alb la fel de compact și lucios.

Extraterestrul din dreapta, așa cum priveam eu, avea pe capul său o cruce mare, precum cea a Lui Iisus Hristos când urca pe muntele Golgota. Această cruce de pe vârful capului extraterestrului era de un alb strălucitor, de un alb orbitor. Dragii mei, totul era uimitor de frumos. Extratereștrii pe care majoritatea omenirii îi blamează, există cu adevărat și sunt creația lui Dumnezeu. Chiar în aceste clipe dragilor, aud un glas în dreapta mea, glas care mi-a spus să scriu așa: „Extratereștrii sunt creația Duhului Sfânt!”

Cred fraților, că din acest moment, nimeni nu se mai poate îndoi de existența fraților noștri extratereștri, si de faptul că au fost creați de Dumnezeu”, a scris Maria Ghiorghiu.