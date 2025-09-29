B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei. Ce spune despre viitorul Uniunii Europene

Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei. Ce spune despre viitorul Uniunii Europene

Ana Beatrice
29 sept. 2025, 11:33
Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei. Ce spune despre viitorul Uniunii Europene
Sursa Foto: Facebook/ Maria Ghiorghiu
Cuprins
  1. Ce a spus Maria Ghiorghiu despre destrămarea Europei
  2. Este vizată Ursula von der Leyen în mesajele clarvăzătoarei
  3. Cum își încheie Maria Ghiorghiu previziunile despre destrămarea Europei

Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei! Clarvăzătoarea susține că a primit mesaje divine potrivit cărora Uniunea Europeană se va destrăma, iar liderii europeni, inclusiv Ursula von der Leyen, ar urma să piardă puterea.

Ce a spus Maria Ghiorghiu despre destrămarea Europei

În mesajul postat pe blogul său duminică, 28 septembrie 2025, Maria Ghiorghiu povestește că a auzit două glasuri. Primul întreba „Rămâne Europa? Oare ce se va întâmpla cu Europa?”, iar al doilea răspundea: „Europa se va destrăma!”.

Cunoscută pentru faptul că primește semne de sus, Maria reamintește că nu este pentru prima dată când a primit astfel de revelații și că, în articole mai vechi, a scris despre destrămarea Uniunii Europene.

Este vizată Ursula von der Leyen în mesajele clarvăzătoarei

În mai multe dintre postările sale, inclusiv într-una din iulie 2025, Maria Ghiorghiu a menționat-o direct pe Ursula von der Leyen, susținând că a auzit glasuri care o acuzau pe președinta Comisiei Europene că „îngroapă valorile României” și „distruge țări din Europa”.

Clarvăzătoarea a mers mai departe cu previziunile sale, afirmând că primele state care s-ar putea distanța de Uniune sunt Ungaria și Austria. Totodată, ea a relatat pe blog o revelație în care o voce divină i-ar fi adresat o întrebare directă Ursulei: „Ursula, chiar vrei să îngropi valorile României?”, sugerând astfel o legătură între deciziile liderului european și viitorul țărilor membre.

Cum își încheie Maria Ghiorghiu previziunile despre destrămarea Europei

Deși mesajele și previziunile sale par adesea încărcate de avertismente și scenarii alarmante, Maria Ghiorghiu își încheie aproape de fiecare dată textele de pe blog cu un ton împăciuitor, îndemnând la credință și speranță. Ea le reamintește cititorilor că, indiferent de încercările prin care trec, nu trebuie să-și piardă încrederea în Dumnezeu și nici să lase ura să le cuprindă sufletul.

Clarvăzătoarea insistă asupra importanței iubirii, nu doar față de familie și apropiați, ci chiar și față de cei priviți ca „dușmani”, subliniind că numai astfel oamenii pot rămâne pe calea cea bună. „Iisus Hristos ne va judeca pe toți”, scrie ea, amintind că judecata divină este inevitabilă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce fruct să nu îi dai câinelui tău? Iată avertismentul unui medic veterinar
Eveniment
Ce fruct să nu îi dai câinelui tău? Iată avertismentul unui medic veterinar
Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)
Eveniment
Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)
Incendiu violent la un hotel din Prahova. Echipele de pompieri au descoperit două victime. UPDATE
Eveniment
Incendiu violent la un hotel din Prahova. Echipele de pompieri au descoperit două victime. UPDATE
De la birocrație la digitalizare: SIMRU, sistemul dezvoltat de ANFP, cu beneficii reale pentru 1,3 milioane de angajați din administrația publică
Eveniment
De la birocrație la digitalizare: SIMRU, sistemul dezvoltat de ANFP, cu beneficii reale pentru 1,3 milioane de angajați din administrația publică
Directoarea spitalului din Iași, unde au murit 6 copii, reacție tulburătoare: „Am făcut ce trebuia făcut”
Eveniment
Directoarea spitalului din Iași, unde au murit 6 copii, reacție tulburătoare: „Am făcut ce trebuia făcut”
115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca. Ce se întâmplă la mormântul „Sfântului Ardealului”
Eveniment
115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca. Ce se întâmplă la mormântul „Sfântului Ardealului”
Anul universitar începe cu proteste. Măsurile de austeritate scot studenții în stradă
Eveniment
Anul universitar începe cu proteste. Măsurile de austeritate scot studenții în stradă
Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025: Partidul Maiei Sandu obține majoritatea în Parlament
Eveniment
Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025: Partidul Maiei Sandu obține majoritatea în Parlament
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat: Cum a reacționat patronul FCSB când a aflat
Eveniment
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat: Cum a reacționat patronul FCSB când a aflat
Dronă în apropierea Aeroportului Otopeni: Mai multe avioane au ateriza pe o pistă alternativă
Eveniment
Dronă în apropierea Aeroportului Otopeni: Mai multe avioane au ateriza pe o pistă alternativă
Ultima oră
12:07 - Coaliția de guvernare negociază împărțirea banilor din buget. Liderii partidelor au ajuns la un acord. Rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi. UPDATE
12:01 - Inundații catastrofale provocate de ploile abundente din Spania. MAE a emis o avertizare de călătorie
11:45 - Traian Băsescu a avut un mesaj după rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ce a transmis fostul președinte
11:37 - Ce fruct să nu îi dai câinelui tău? Iată avertismentul unui medic veterinar
11:10 - Premierul Ilie Bolojan: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” / Sorin Grindeanu: „Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana regresului”
10:55 - Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)
10:49 - Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”
10:38 - Producătorul auto BYD estimează o majorare a exporturilor. Chinezii se bazează pe noile modele electrice
10:18 - Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
10:12 - Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”