Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei! Clarvăzătoarea susține că potrivit cărora Uniunea Europeană se va destrăma, iar liderii europeni, inclusiv Ursula von der Leyen, ar urma să piardă puterea.

Ce a spus Maria Ghiorghiu despre destrămarea Europei

În mesajul postat pe duminică, 28 septembrie 2025, Maria Ghiorghiu povestește că a auzit două glasuri. Primul întreba „Rămâne Europa? Oare ce se va întâmpla cu Europa?”, iar al doilea răspundea: „Europa se va destrăma!”.

Cunoscută pentru faptul că primește semne de sus, Maria reamintește că nu este pentru prima dată când a primit astfel de revelații și că, în articole mai vechi, a scris despre destrămarea Uniunii Europene.

Este vizată Ursula von der Leyen în mesajele clarvăzătoarei

În mai multe dintre postările sale, inclusiv într-una din iulie 2025, Maria Ghiorghiu a menționat-o direct pe , susținând că a auzit glasuri care o acuzau pe președinta Comisiei Europene că „îngroapă valorile României” și „distruge țări din Europa”.

Clarvăzătoarea a mers mai departe cu previziunile sale, afirmând că primele state care s-ar putea distanța de Uniune sunt Ungaria și Austria. Totodată, ea a relatat pe blog o revelație în care o voce divină i-ar fi adresat o întrebare directă Ursulei: „Ursula, chiar vrei să îngropi valorile României?”, sugerând astfel o legătură între deciziile liderului european și viitorul țărilor membre.

Cum își încheie Maria Ghiorghiu previziunile despre destrămarea Europei

Deși mesajele și previziunile sale par adesea și scenarii alarmante, Maria Ghiorghiu își încheie aproape de fiecare dată textele de pe blog cu un ton împăciuitor, îndemnând la credință și speranță. Ea le reamintește cititorilor că, indiferent de încercările prin care trec, nu trebuie să-și piardă încrederea în Dumnezeu și nici să lase ura să le cuprindă sufletul.

Clarvăzătoarea insistă asupra importanței iubirii, nu doar față de familie și apropiați, ci chiar și față de cei priviți ca „dușmani”, subliniind că numai astfel oamenii pot rămâne pe calea cea bună. „Iisus Hristos ne va judeca pe toți”, scrie ea, amintind că judecata divină este inevitabilă.