Acasa » Eveniment » Maria Ghiorghiu, profeție cutremurătoare: „Trâmbița a șaptea va suna! Lumea nu știe ce urmează”

Ana Beatrice
11 sept. 2025, 15:44
Sursa Foto: Facebook/ Maria Ghiorghiu
Maria Ghiorghiu, cunoscută pentru mesajele sale spirituale și pentru numeroasele viziuni publicate pe blogul personal, a lansat o nouă profeție. Potrivit acesteia, cea de-a șaptea trâmbiță a fost trimisă deja de Dumnezeu, iar omenirea s-ar afla în pragul unei transformări majore.

Mesajul a fost publicat pe blogul său și descrie cu lux de amănunte o experiență mistică pe care susține că a trăit-o într-o după-amiază obișnuită, în propria casă.

Ce a văzut Maria Ghiorghiu în viziunea sa

Maria Ghiorghiu a povestit că, în timp ce își făcea treburile casnice, a auzit un glas care i-a spus: „Dumnezeu a trimis a șaptea trâmbiță! Lumea nu știe!”.

Imediat, a relatat că a văzut un cer coborât foarte aproape de pământ, „ca o ceață”, iar pe acest cer stătea așezat un înger de lumină, înalt de aproximativ doi metri. Îngerul purta o suliță sub brațul stâng și o trâmbiță în mâna dreaptă, gata să o ducă la gură.

Care a fost mesajul transmis din cer

Clarvăzătoarea notează că a auzit un glas puternic din ceruri, care spunea: „Aici este Împărăția, aici vine Împăratul și Împărățește lumii!”.

Potrivit interpretării sale, aceasta ar fi confirmarea faptului că omenirea se apropie de un moment crucial: venirea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ și judecata celor vii și a celor morți.

Cum explică Maria Ghiorghiu semnificația celei de-a șaptea trâmbițe

În scrierile sale, Maria susține că omenirea nu trebuie să se aștepte la o desfășurare clasică, „cu prima, a doua și a treia trâmbiță”, așa cum ar fi tentată să creadă. Ea face o paralelă cu Potopul lui Noe, când oamenii nu au crezut avertismentele și au pierit, în timp ce doar Noe și familia sa s-au salvat în arcă.

„Dumnezeu, în marea Lui bunătate și iubire, va trimite îngerul cu cea de-a șaptea trâmbiță pentru a anunța a doua venire a Sa pe pământ”, a scris Maria Ghiorghiu.

Ce urmează după această trâmbiță

Viziunea subliniază că omenirea se apropie de „sfârșitul viețuirii pe pământ”, dar nu de sfârșitul vieții oamenilor. Vor înceta să mai existe împărați, regi, președinți și conducători lumești, iar întreaga putere va fi concentrată într-un singur împărat: Iisus Hristos.

Maria Ghiorghiu scrie că „El va împărăți atât pe pământ, cât și în cer” și că toți oamenii vor fi chemați la judecată, inclusiv cei care vor învia din morminte.

Cum răspunde Maria Ghiorghiu celor care o privesc cu scepticism

Pe blogul său, autoarea viziunii a ținut să sublinieze că mesajele sale nu sunt invenții sau povești, ci inspirații primite de la Duhul Sfânt. „Mulți dintre voi credeați că sunt povești sau că vor trece secole până la adeverirea lor. Mantuitorul va veni și va întări cele scrise de mine din graiul Duhului Sfânt”, a adăugat ea.

