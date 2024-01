Mariana Ioniță, secretar general al Ministerului Transporturilor: „În noiembrie începe șantierul la Magistrala 6 de metrou. Urmează în perioada ce vine să se obțină și autorizația de construire” (VIDEO)

Mariana Ioniță, secretar general al Ministerului Transporturilor, a declarat duminică în emisiunea Drumurile noastre, cu Ștefan Etveș, că lucrările la Magistrala 6 de metrou spre Aeroportul Otopeni vor începe în acest an. Aceasta a subliniat că există în prezent un cadru legislativ care îngreunează obținerea mai rapidă a avizelor:

„Metroul este important că va începe anul acesta. Deja primul utilaj a sosit în România, urmează al doilea. Constructorii își pregătesc acum racordarea la rețeaua electrică. Este un proiect destul de greu. M-am ocupat personal. Domnul ministru mi-a dat mie această sarcină de a ajunta puțin să se mobilizeze cei implicați în dezvoltarea metroului. E foarte greu să te duci cu un astfel de proiect în București. Există cadrul legislativ care creează astfel de birocrații. Uneori în mod nejustificat. Am lăsat deoparte discuția între a ne primi avizul sau a nu îl primi. Am discutat ca între parteneri cu cei implicați și am făcut să conștientizeze cât de important este să ai autostrada aia, să ai metroul ăla. Așa am ajuns că cei de la Mediu ne sunt chiar niște parteneri. I-am conștientizat pe partenerii noștri din alte instituții că aceste proiecte sunt de interes strategic și inclusiv viețile dânșilor sunt afectate.

Aici la metrou, pentru a obține un aviz de coordonare rețele au fost necesare opt avize și pentru unul dintre avizele alea cred că au fost necesare vreo 17. Nu numai semnături, au fost deplasări la fața locului, analize. Bucureștiul este străbătut de foarte multe rețele de utilități, suntem în zona cea mai urbanizată a orașului”.

Mariana Ioniță a dat asigurări că Magistrala 6 este un proiect matur acum și că lotul 1 „are tot ce îi trebuie ca să înceapă”.

„Urmează în perioada ce vine să se obțină și autorizația de construire. În noiembrie începe șantierul. Evident, el a fost structurat într-o formă diferită față de alte proeicte, așa au decis cei de la Metrorex. Este un contract doar pentru partea de structură, de rezistență, fiind lansată separat partea de finisaje și sisteme de comunicații și altele pentru a fi pus în operă. Antreprenorii, sunt doi antreprenori mari, o asociere de antreprenori mari și pe lotul 1 și pe lotul 2. Sunt 12 stații până la Aeroportul Otopeni și pornește de la 1 Mai”.