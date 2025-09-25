Marile atracții de la West Side Hallo Fest: 20.000 de dovleci, „invazie” de zombi, un autobuz bântuit, un cimitir haios, proiecții pe apă și un turn de escaladă (GALERIE FOTO)

A început numărătoarea inversă! Mai puțin de o lună ne desparte de West Side Hallo Fest, ediția a treia, iar pregătirile sunt în toi. Baza digului Lacul Morii se va transforma într-un tărâm al groazei, al misterului, al spectacolului și distracției pentru toate vârstele. Autobuzul bântuit, Globul morții, Spitalul abandonat, Cripta și Cimitirul uitării, proiecții pe apă în fiecare seară, acestea sunt doar câteva dintre marile atracții ale evenimentului.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute

Cel mai mare festival de Halloween din România are loc în perioada 24 – 26 octombrie, la baza Digului Lacul Morii și pe promenadă. Aici, pe o suprafață de 30.000 de metri pătrați, va fi amenajat un decor spectaculos, plin de dovleci, de zombi, vrăjitoare, păianjeni uriași și case ale groazei. Pentru că se respectă mediul, natura, toate decorurile vor fi făcute din materiale reciclate și reutilizate.

Magia toamnei – decor pentru copii

Zona de la intrarea de pe Str. Mehadia este destinată copiilor. Decorul, cu tema „Magia toamnei și povești fermecate”, este unul rustic, desprins din filme. Sperietori de ciori, vrăjitoare și personaje misterioase, baloți de paie, o căruță veche umplută cu dovleci, toate introduc vizitatorii într-o atmosferă de basm.

Punctul central este un dovleac uriaș, cu diametrul de 2,5 metri, luminat la interior. El va fi „vedeta” unui moment-surpriză, dar poate fi considerat și simbolul Hallo Fest. Tot cu dovleci va fi decorată o vioară uriașă, de 3 metri înălțime. În total, 20.000 de dovleci vor fi folosiți în cadrul festivalului: 5.000 la ateliere și 15.000 la decorațiuni.

Aceasta este zona în care festivalul de Halloween se arată prietenos și plin de bucurie.

Senzații tari, pentru adulți

După ce magia toamnei se stinge, începe adevărata „luptă pentru supraviețuire”. Zona dedicată adulților te aruncă direct într-o invazie de zombi. Încep senzațiile tari și adrenalina. Decorurile sunt realizate de Monica Răduță, scenograf și artist plastic.

Globul morții

Unul dintre cele mai spectaculoase și periculoase numere de acrobație din lume poate fi văzut la West Side Hallo Fest. Acrobați curajoși de la Circul Globus sfidează gravitația, executând mișcări amețitoare pe motoare, în interiorul unui „glob al morții”. Vor avea loc mai multe show-uri, pe parcursul celor trei zile.

Spitalul abandonat, refugiul post-apocaliptic, temnița medievală și cripta

Patru garaje vechi, ridicate de pe domeniul public în urmă cu doi ani, vor fi decorate și integrate perfect în decorul de Halloween. Toate sunt special concepute și amenajate pentru poze… de pus în ramă.

Într-unul va fi amenajată cea mai îngrozitoare temniță care s-a văzut vreodată, cu schelete încătușate, păianjeni și lilieci prin colțuri.

Un alt garaj va fi folosit pe post de spital horror. Printre paturi dărăpănate, o asistentă medicală nu tocmai drăguță așteaptă vizitatorii cu un scaun cu rotile gol. Doritorii îl pot testa, pentru o poză instagramabilă.

Cine reușește să scape de zombi se poate adăposti în refugiul post-apocaliptic – un garaj decorat cu materiale „salvate din ruine”. Sunt aici diverși „supraviețuitori”: un soldat rănit, un muncitor, un personaj cu mască de gaze, un scaun rupt…

Cea de-a patra construcție este o criptă plină cu fantome, pânze de păianjeni, lumini obscure și fum.

Cimitirul uitării

Imediat lângă criptă se află un mic cimitir, cu morminte vechi, statui înfricoșătoare și pietre funerare cu mesaje haioase. Fantomele și umbrele par să prindă viață, te urmăresc la fiecare pas și doar cei curajoși vor „scăpa” de aici.

Infected Bus

Un autobuz școlar american, din anii ’60, este pregătit să te poarte într-o călătorie plină de senzații tari. Interiorul arată ca după război, unul pe viață și pe moarte între oameni și zombi. Este Infected Bus, numit după trupa Infected Rain, care concertează duminică seara.

Turnul de escaladă

Cine dorește un plus de aventură se poate cățăra pe un turn mobil, de 10 metri înălțime. Are sistem automat de asigurare, trei laturi, și poate fi escaladat de 5 persoane simultan (adulți sau copii).

Proiecții pe apă

Fiecare seară de Hallo Fest se încheie cu câte un show de proiecții 3D pe Lacul Morii. Durează 10-15 minute și sunt adevărate spectacole de muzică, forme și culori.

Parada costumelor

Ca și la primele două ediții, vizitatorii vor fi ei înșiși o atracție. Cu mic, cu mare, intră în joc și vin costumați în cele mai originale și inedite ținute. Și în acest an, efortul lor va fi răsplătit cu premii, în cadrul unei mari parade a costumelor.

West Side Hallo Fest își deschide porțile vineri, 24 octombrie, ora 10.00 și se închide duminică, 26 octombrie, la ora 22.30. Vineri, intrarea este liberă, iar sâmbătă și duminică pe bază de . Costă 60 de lei intrarea pe o zi și 100 de lei abonamentul. Odată intrați, accesul la toate atracțiile este gratuit. Copiii sub 14 ani au intrarea liberă în toate zilele de festival și toți cei până în 16 ani trebuie însoțiți de un adult.