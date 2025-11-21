Mario Iorgulescu primește o chiar înainte de începutul noului an. În loc să intre liniștit în 2026, acesta se pregătește să ajungă din nou în fața instanței. Procurorii care s-au ocupat de dosarul său au decis să conteste hotărârea Curții de Apel București și au depus un recurs în casație. Surpriza cea mare este că instanța supremă le-a aprobat cererea, deschizând astfel calea pentru rejudecarea întregului caz.

Ce urmează pentru Mario Iorgulescu în fața instanței supreme

Mario Iorgulescu este chemat în fața instanței supreme pe 19 februarie 2026, după aprobarea rejudecării dosarului său. Procurorii au contestat decizia anterioară și au obținut admiterea recursului în casație pentru reluarea completă a procedurilor judiciare.

„În temeiul art. 440 alin. 4 C.pr.pen., admite în principiu cererea de recurs în casație formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împotriva deciziei penale nr. 949/A din 12 iunie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti – Secția I penală, în dosarul nr. 1549/2/2025 (917/2025). Trimite cauza în vederea judecării recursului în casație, Completului nr. 6. Fixează termen de judecată, în ședință publică, la data de 19 februarie 2026, cu citarea intimatului inculpat. Definitivă”, a decis .

De ce este judecat Mario Iorgulescu

Mario Iorgulescu a trecut prin numeroase etape judiciare după accidentul rutier mortal provocat în septembrie 2019. În momentul tragediei, el se afla sub influența alcoolului și a drogurilor. Condamnat inițial la 15 ani și 8 luni, apoi la 13 ani și 8 luni pentru omor, el a obținut în 2024 anularea deciziei definitive, Înalta Curte stabilind că fapta trebuie încadrată ca accident rutier, nu omor.

Rejudecarea apelului a dus în decembrie 2024 la pentru ucidere din culpă, iar în iunie 2025 pedeapsa i-a fost redusă la 8 ani, pe motiv de prescripție pentru una dintre infracțiuni. Procurorii au atacat însă această ultimă decizie, iar instanța supremă a considerat recursul lor corect formulat, ceea ce a dus la repunerea cazului pe rol.