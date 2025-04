Mărioara a vrut să iasă la pensie. Ce a aflat după ce și-a depus dosarul i-a dat viața peste cap

O femeie din se luptă în instanță pentru recunoașterea a nouă ani lucrați ca și contabil, după ce toate documentele care i-ar fi putut dovedi a în muncă au fost distruse în urma unui incendiu. Cazul ei scoate la lumină o problemă tot mai frecventă în România: lipsa documentelor justificative pentru munca depusă în anii ’90 și începutul anilor 2000.

Mărioara Steluța Andrieș, fostă contabilă, se află acum în imposibilitatea de a demonstra oficial perioada în care a lucrat, după ce întreaga arhivă a fostului angajator a fost mistuită de flăcări în anul 2004.

„Nu a mai rămas nimic”

Contractele individuale de muncă, registrele salariaților și alte acte esențiale au fost pierdute iremediabil, în lipsa unor măsuri de siguranță precum digitalizarea sau păstrarea unor copii de rezervă.

„Eu am lucrat 9 ani ca și contabil la o firmă din Iași. Am fost mereu punctuală și am lucrat, fiind dedicată muncii mele. Vreau să mi se considere acea perioadă de muncă, pentru că este aproape un deceniu de muncă pe care, practic, l-am pierdut degeaba. Prin anul 2004, a avut loc un incendiu și aproape toată arhiva a ars. Datele mele cu toată documentația a ars. Nu a mai rămas nimic. Sper să se aprobe drept dovadă a muncii mele mărturia unei colege care a reușit cumva să scoată de la primărie niște acte cum că am lucrat în acea perioadă la firmă și poate confirma că am fost colege”, a declarat Mărioara Andrieș, potrivit .

În lipsa documentelor oficiale, femeia a fost nevoită să aducă o mărturie și un document emis de autoritățile locale, care atestă, indirect, perioada în care a lucrat la firma respectivă. Demersul juridic este însă unul anevoios și deloc sigur, într-un sistem care se bazează în continuare pe acte scrise.

Problema este una larg răspândită. În mai mulre zone din țară, tot mai multe persoane se confruntă cu dificultăți în dovedirea vechimii în muncă, fie din cauza falimentului angajatorilor, a distrugerii arhivelor, fie din cauza lipsei unei arhivări conforme.

Tot mai mulți români aleg să apeleze la instanță

Situația a fost amplificată și de modificările legislative din anul 2023, privind recalcularea pensiilor. Mulți pensionari au constatat că nu le-au fost recunoscute toate perioadele de contribuție, în lipsa documentelor sau din cauza unor erori înregistrate în baza de date a Caselor de Pensii.

Așadar, tot mai mulți aleg să își caute drepturile în instanță, sperând că vor rezolva, până la urmă, ceva.