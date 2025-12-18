B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Marius Calotă rupe tăcerea! Adevărul despre relația cu Rodica Stănoiu: „A fost ca a doua mamă pentru mine”

Marius Calotă rupe tăcerea! Adevărul despre relația cu Rodica Stănoiu: „A fost ca a doua mamă pentru mine”

Ana Beatrice
18 dec. 2025, 16:24
Marius Calotă rupe tăcerea! Adevărul despre relația cu Rodica Stănoiu: „A fost ca a doua mamă pentru mine”
Sursa foto: Captură video - Antena 3 CNN
Cuprins
  1. Marius Calotă rupe tăcerea! A fost sau nu o relație amoroasă între el și Rodica Stănoiu
  2. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua morții fostei ministre a Justiției

Marius Calotă rupe tăcerea după valul de speculații apărute în spațiul public! El spune răspicat că relația cu Rodica Stănoiu nu a fost una amoroasă, așa cum s-a vehiculat.

Referitor la testamentul fostei ministre, acesta afirmă că documentul respectă în totalitate cadrul legal și este perfect transparent. Mai mult, subliniază că acuzațiile lansate nu au niciun suport real.

Marius Calotă rupe tăcerea! A fost sau nu o relație amoroasă între el și Rodica Stănoiu

Marius Calotă neagă categoric zvonurile potrivit cărora ar fi avut o relație amoroasă cu Rodica Stănoiu. El afirmă că fosta ministră a Justiției a avut pentru el rolul unei mame.

De asemenea, susține că toate acuzațiile lansate la adresa sa sunt nefondate și că a fost supus unui adevărat val de jigniri și atacuri verbale. „Mi s-au adresat 11.000 de injuri și apelative care nu au nicio legătură cu realitatea”, a declarat acesta, potrivit click.ro.

În ceea ce privește testamentul, spune că subiectul a fost amplificat artificial și că detaliile nu ar trebui expuse public.

„Cred că trebuie să păstrăm o eleganță în tot ce se întâmplă. Testamentul este o chestiune intimă, pe care nu cred că este necesar să o fac publică. Despre testament știe toată lumea, toți cei implicați și menționați în testament știu despre ce este vorba.

Doamna Rodica, la vremea respectivă, doamna Rodica Stănoiu, le-a explicat cu subiect și predicat cam care este povestea testamentului. Dacă unii dintre ei sunt nemulțumiți, nu este problema mea, vă spun. Relația noastră a fost o relație familială între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă, o bună vreme de timp și cam atât vă pot spune. Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta. Departe gândul. A fost ca a doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul, doamna Rodica Stănoiu”, a transmis Marius Calotă.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua morții fostei ministre a Justiției

Marius Calotă a făcut declarații și despre ziua în care Rodica Stănoiu a încetat din viață. El a precizat că șase medici au intervenit și au urmat toate procedurile legale, încercând resuscitarea timp de 45 de minute. În final, decesul a fost pus pe seama unui stop cardio-respirator.

„Au fost 6 medici, bineînțeles, care au constatat decesul. Au resuscitat-o, conform procedurilor legale, timp de 45 de minute. În urma acestei resuscitări s-a constatat că a avut loc un stop cardio-respirator. Au fost și organele de cercetare penală la fața locului, care au analizat corpul doamnei Rodica. Avem și camere video-audio în casă, sigur că da. Deci putem lămuri această chestiune foarte simplu (…) Sunt persoane nemulțumite care acum încearcă să facă un rău gratuit.

Să-mi facă un rău gratuit. Dar vă spun, toate afirmațiile mincinoase vor fi dezmințite. Eu am dovezi palpabile, în concret vorbesc, pentru tot ce s-a spus la adresa mea. Asta vreau să știu toată lumea”, a mai precizat bărbatul.

Tags:
Citește și...
Wiz Khalifa, celebrul rapper american, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare după incidentul de la „Beach, Please”
Eveniment
Wiz Khalifa, celebrul rapper american, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare după incidentul de la „Beach, Please”
Newsweek: În anul austerității, prefecții primesc 18.000 lei/lună pentru cazare și transport. Pensia minimă e 1.281 lei
Eveniment
Newsweek: În anul austerității, prefecții primesc 18.000 lei/lună pentru cazare și transport. Pensia minimă e 1.281 lei
Imagini cu insecte într-un spital din Sebeș, făcute publice de un pacient. Explicația managerului unității: „Nu este aşa” (VIDEO)
Eveniment
Imagini cu insecte într-un spital din Sebeș, făcute publice de un pacient. Explicația managerului unității: „Nu este aşa” (VIDEO)
Cele mai bune păcănele gratis jucate de români
Eveniment
Cele mai bune păcănele gratis jucate de români
Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
Eveniment
Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”
Eveniment
Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”
Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou, la trei zile de la deshumare
Eveniment
Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou, la trei zile de la deshumare
Ornela Pasăre a dezvăluit rețeta ei de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii
Eveniment
Ornela Pasăre a dezvăluit rețeta ei de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii
Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
Eveniment
Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
Eveniment
De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
Ultima oră
18:06 - Wiz Khalifa, celebrul rapper american, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare după incidentul de la „Beach, Please”
17:37 - Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică felicitarea de Crăciun. Imaginea care a emoționat fanii (FOTO)
17:10 - Newsweek: În anul austerității, prefecții primesc 18.000 lei/lună pentru cazare și transport. Pensia minimă e 1.281 lei
17:06 - Imagini cu insecte într-un spital din Sebeș, făcute publice de un pacient. Explicația managerului unității: „Nu este aşa” (VIDEO)
16:40 - Cele mai bune păcănele gratis jucate de români
15:59 - Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
15:52 - Dominic Fritz a devenit cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău de inspirație, pentru energia ta debordantă” (VIDEO, FOTO)
15:47 - Violențe la Bruxelles. 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului European (VIDEO)
15:35 - Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”
15:20 - Victor Ponta contestă numirea lui Radu Miruță la Apărare. Ce motive invocă fostul premier (FOTO)