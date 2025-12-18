Marius Calotă rupe tăcerea după valul de speculații apărute în spațiul public! El spune răspicat că relația cu nu a fost una amoroasă, așa cum s-a vehiculat.

Referitor la testamentul fostei ministre, acesta afirmă că documentul respectă în totalitate cadrul legal și este perfect transparent. Mai mult, subliniază că acuzațiile lansate nu au niciun suport real.

Marius Calotă rupe tăcerea! A fost sau nu o relație amoroasă între el și Rodica Stănoiu

Marius Calotă neagă categoric zvonurile potrivit cărora ar fi avut o cu Rodica Stănoiu. El afirmă că fosta ministră a Justiției a avut pentru el rolul unei mame.

De asemenea, susține că toate acuzațiile lansate la adresa sa sunt nefondate și că a fost supus unui adevărat val de jigniri și atacuri verbale. „Mi s-au adresat 11.000 de injuri și apelative care nu au nicio legătură cu realitatea”, a declarat acesta, potrivit click.ro.

În ceea ce privește testamentul, spune că subiectul a fost amplificat artificial și că detaliile nu ar trebui expuse public.

„Cred că trebuie să păstrăm o eleganță în tot ce se întâmplă. Testamentul este o chestiune intimă, pe care nu cred că este necesar să o fac publică. Despre testament știe toată lumea, toți cei implicați și menționați în testament știu despre ce este vorba.

Doamna Rodica, la vremea respectivă, doamna Rodica Stănoiu, le-a explicat cu subiect și predicat cam care este povestea testamentului. Dacă unii dintre ei sunt nemulțumiți, nu este problema mea, vă spun. Relația noastră a fost o relație familială între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă, o bună vreme de timp și cam atât vă pot spune. Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta. Departe gândul. A fost ca a doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul, doamna Rodica Stănoiu”, a transmis Marius Calotă.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua morții fostei ministre a Justiției

Marius Calotă a făcut declarații și despre ziua în care Rodica Stănoiu a încetat din viață. El a precizat că șase medici au intervenit și au urmat toate procedurile legale, încercând resuscitarea timp de 45 de minute. În final, a fost pus pe seama unui stop cardio-respirator.

„Au fost 6 medici, bineînțeles, care au constatat decesul. Au resuscitat-o, conform procedurilor legale, timp de 45 de minute. În urma acestei resuscitări s-a constatat că a avut loc un . Au fost și organele de cercetare penală la fața locului, care au analizat corpul doamnei Rodica. Avem și camere video-audio în casă, sigur că da. Deci putem lămuri această chestiune foarte simplu (…) Sunt persoane nemulțumite care acum încearcă să facă un rău gratuit.

Să-mi facă un rău gratuit. Dar vă spun, toate afirmațiile mincinoase vor fi dezmințite. Eu am dovezi palpabile, în concret vorbesc, pentru tot ce s-a spus la adresa mea. Asta vreau să știu toată lumea”, a mai precizat bărbatul.