B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Marius Isăilă, fostul senator care voia să-i dea șpagă lui Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar. El ceruse arest la domiciliu

Marius Isăilă, fostul senator care voia să-i dea șpagă lui Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar. El ceruse arest la domiciliu

Adrian A
20 nov. 2025, 16:28
Marius Isăilă, fostul senator care voia să-i dea șpagă lui Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar. El ceruse arest la domiciliu
Sursa Foto: Facebook - Ovidiu Marius Isaila
Cuprins
  1. Șpaga de 1 milion de euro nu l-a ținut după gratii
  2. De ce este acuzat Marius Isăilă

Marius Isăilă, cel care mergea cu șpaga la ministrul Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar.

Șpaga de 1 milion de euro nu l-a ținut după gratii

Marius Isăilă a scăpat de după gratii și este aproape liber. Trebuie doar să vină la poliție să dea cu subsemnatul în fiecare săptămână. Asta după ce judecătorii Curții de Apel au decis să îl plaseze sub control judiciar.

Și au făcut chiar exces de bunăvoință. Marius Isăilă ceruse arest la domiciliu în loc de arest preventiv, însă judecătorii au considerat că e prea mult să îl țină închis în casă.

Arestat preventiv pe 7 noiembrie pentru că plănuia să cumpere influența ministrului Apărării cu 1 milion de euro, fostul senator Marius Isăilă s-a plâns judecătorilor Curții de Apel că măsura este prea dură în raport cu probele prezentate de procurori. Acesta susține că merită să fie tratat blând, mai ales că ar fi colaborat cu anchetatorii.

De ce este acuzat Marius Isăilă

În 7 noiembrie, fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut de procurorii DNA, care l-au acuzat de trafic de influență. Anchetatorii susțin că ar fi promis printr-un intermediar suma de un milion de euro actualului ministru al Apărării în schimbul influenței acestuia din urmă pentru încheierea unor contracte între Romtehnica și o societate privată.

Iar intermediarul ar fi fost Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu. Și denunțător în acest dosar.

„Pot confirma doar că am fost invitat, la începutul lunii septembrie, în calitate de specialist în politici de mediu, la o întâlnire desfășurată într-un spațiu public, sub pretextul oferirii de consultanță pentru un proiect în domeniul protecției mediului. Discuția s-a încheiat cu o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament.”, a transmis Octavian Berceanu, întrebat cum a ajuns în preajma lui Isăilă și în postura să-i ducă lui Moșteanu 1 milion de euro.

Berceanu spune că anchetatorii ar avea în față o acțiune a unui actor statal străin, care ar fi pus în pericol siguranța națională.

Potrivit surselor juridice, Marius Isăilă urma să obțină banii pentru șpagă de la bulgarul Ivanov Angelov Roman, reprezentantul unei companii de armament din țara vecină. În schimbul milionului de euro, ministrul Ionuț Moșteanu urma să facă presiuni asupra companiei Romtehnica, deținută de MApN, pentru ca aceasta să cumpere obuze din Kazahstan, care ulterior urmau să fie revopsite și vândute în Ucraina prin intermediul firmei din Bulgaria.

În plus, potrivit unor date obținute de jurnaliștii de la defapt.ro, cei doi aflaseră că MApN urmează să scoată la vânzare obuze vechi de 120 mm, pe care voiau să le cumpere și să le revândă tot în Ucraina.

Tags:
Citește și...
Horațiu Potra a fost adus în țară. Mercenarul, fiul și nepotul său au fost preluați de mascați de la Aeroportul Otopeni. Precizările Ministerului Justiției (UPDATE)
Eveniment
Horațiu Potra a fost adus în țară. Mercenarul, fiul și nepotul său au fost preluați de mascați de la Aeroportul Otopeni. Precizările Ministerului Justiției (UPDATE)
Scandal după lansarea filmului „Cravata Galbenă”. Echipa filmului a cerut unor elevi de liceu să își schimbe recenziile
Eveniment
Scandal după lansarea filmului „Cravata Galbenă”. Echipa filmului a cerut unor elevi de liceu să își schimbe recenziile
Ultima minivacanță din 2025 aduce românilor un nou weekend prelungit înainte de sărbători
Eveniment
Ultima minivacanță din 2025 aduce românilor un nou weekend prelungit înainte de sărbători
Horațiu Potra, adus astăzi în România. Pe cine sperie venirea mercenarului lui Georgescu
Eveniment
Horațiu Potra, adus astăzi în România. Pe cine sperie venirea mercenarului lui Georgescu
Avertismentul lui George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!”
Eveniment
Avertismentul lui George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!”
Fiscul intră în casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte, chemat în instanță de ANAF
Politică
Fiscul intră în casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte, chemat în instanță de ANAF
Gândacii care se plimbă nestingheriți la Spitalul din Slatina stârnesc controale DSP. Ce spune conducerea după imaginile apărute în spațiul public (VIDEO)
Eveniment
Gândacii care se plimbă nestingheriți la Spitalul din Slatina stârnesc controale DSP. Ce spune conducerea după imaginile apărute în spațiul public (VIDEO)
Aplicațiile religioase schimbă modul în care oamenii caută sprijin spiritual: „M-am certat cu un prieten și am avut nevoie de o îndrumare”
Eveniment
Aplicațiile religioase schimbă modul în care oamenii caută sprijin spiritual: „M-am certat cu un prieten și am avut nevoie de o îndrumare”
Alertă! Armament de război, descoperit la graniță. Arme și lansatoare de rachete, găsite într-un container care încerca să intre în țară
Eveniment
Alertă! Armament de război, descoperit la graniță. Arme și lansatoare de rachete, găsite într-un container care încerca să intre în țară
Temele de vacanță devin opționale. Ministerul Educației schimbă regulile pentru profesori și directori
Eveniment
Temele de vacanță devin opționale. Ministerul Educației schimbă regulile pentru profesori și directori
Ultima oră
16:33 - Horațiu Potra a fost adus în țară. Mercenarul, fiul și nepotul său au fost preluați de mascați de la Aeroportul Otopeni. Precizările Ministerului Justiției (UPDATE)
16:22 - Avertizare meteo. România va fi acoperită de un val de praf saharian
15:59 - Curtea de Apel București a decis. Va putea sau nu candida Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
15:34 - Ministrul Justiției, detalii despre proiectul privind pensiile magistraților: „Avizul poate să fie și negativ, dacă astfel se apreciază de către reprezentanții CSM” (VIDEO)
15:28 - CCR îl blochează, din nou, pe Bolojan. Legea care crește taxele și impozitele locale, oprită de Curtea Constituțională
Catalin Drula
15:11 - Viziunea lui Ciprian Ciucu – proiect de revitalizare pentru Calea Victoriei din București
15:00 - Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Grigorie Decapolitul. Află cine a fost și de ce sunt atât de prețuite moaștele lui
14:59 - România, ghinionistă la tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026
14:51 - Gigi Becali a ajuns pe masa de operație! Află ce s-a întâmplat cu patronul FCSB
14:16 - Impozit auto 2026: Va avea loc o schimbare radicală. Calcul: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții