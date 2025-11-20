Marius Isăilă, fostul senator care voia să-i dea șpagă lui Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar. El ceruse arest la domiciliu

Marius Isăilă, cel care mergea cu șpaga la ministrul Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar.

Șpaga de 1 milion de euro nu l-a ținut după gratii

Marius Isăilă a scăpat de după gratii și este aproape liber. Trebuie doar să vină la poliție să dea cu subsemnatul în fiecare săptămână. Asta după ce judecătorii Curții de Apel au decis să îl plaseze sub control judiciar.

Și au făcut chiar exces de bunăvoință. Marius Isăilă ceruse arest la domiciliu în loc de arest preventiv, însă judecătorii au considerat că e prea mult să îl țină închis în casă.

Arestat preventiv pe 7 noiembrie pentru că plănuia să cumpere influența ministrului Apărării cu 1 milion de euro, fostul senator Marius Isăilă s-a plâns judecătorilor Curții de Apel că măsura este prea dură în raport cu probele prezentate de procurori. Acesta susține că merită să fie tratat blând, mai ales că ar fi colaborat cu anchetatorii.

De ce este acuzat Marius Isăilă

În 7 noiembrie, fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut de procurorii DNA, care l-au acuzat de trafic de influență. Anchetatorii susțin că ar fi promis printr-un intermediar suma de un milion de euro actualului ministru al Apărării în schimbul influenței acestuia din urmă pentru încheierea unor contracte între Romtehnica și o societate privată.

Iar intermediarul ar fi fost Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu. Și denunțător în acest dosar.

„Pot confirma doar că am fost invitat, la începutul lunii septembrie, în calitate de specialist în politici de mediu, la o întâlnire desfășurată într-un spațiu public, sub pretextul oferirii de consultanță pentru un proiect în domeniul protecției mediului. Discuția s-a încheiat cu o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament.”, a transmis Octavian Berceanu, întrebat cum a ajuns în preajma lui Isăilă și în postura să-i ducă lui Moșteanu 1 milion de euro.

Berceanu spune că anchetatorii ar avea în față o acțiune a unui actor statal străin, care ar fi pus în pericol siguranța națională.

Potrivit surselor juridice, Marius Isăilă urma să obțină banii pentru șpagă de la bulgarul Ivanov Angelov Roman, reprezentantul unei companii de armament din țara vecină. În schimbul milionului de euro, ministrul urma să facă presiuni asupra companiei Romtehnica, deținută de MApN, pentru ca aceasta să cumpere obuze din Kazahstan, care ulterior urmau să fie revopsite și vândute în Ucraina prin intermediul firmei din Bulgaria.

În plus, potrivit unor date obținute de jurnaliștii de la defapt.ro, cei doi aflaseră că MApN urmează să scoată la vânzare obuze vechi de 120 mm, pe care voiau să le cumpere și să le revândă tot în Ucraina.