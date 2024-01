Marius Pașcan, despre protestele fermierilor și transportatorilor: Destul de târziu vine această cerere de socoteală din partea celor direct vizați. Este o întreagă batjocură guvernamentală față de acești oameni (VIDEO)

Vicepreședintele PMP, Marius Pașcan, a comentat subiectul referitor la care are loc la intrarea în Capitală.

„Este o întreagă batjocură guvernamentală față de acești oameni”

Declarațiile le-a făcut în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV.

“Destul de târziu vine acest decont sau această cerere de socoteală din partea celor direct vizați. Eu am văzut nesimțirea asta, care a pornit chiar de la ministrul Agriculturii, le-a spus, „vă primesc pe săptămâna viitoare, că nu depinde de mine”, de parcă subvenția la agricultură ar fi în altă parte, de pildă. Aici este o întreagă batjocură guvernamentală față de acești oameni. Uite, în timp ce o ciocoime, niște boieri au pus mâna pe statul ăsta și s-au îmbuibat și-au alocat pensii speciale și tot felul de venituri și stau într-un lux opulent la București, oamenii ăștia trudesc zi de zi ca să-și poată întreține familiile”, a spus vicepreședintele PMP.

„Dacă numai asigurarea este atât, vă dați seama celelalte taxe la cât îl ridică pe acel om”

„Deci când ajungi să ai o asigurare la mijlocul de transport, la tractor sau la camion sau ce o fi, autotren, mai mare decât valoarea acestuia, e o problemă fundamentală. Dacă numai asigurarea este atât, vă dați seama celelalte taxe legate de inspecțiile tehnice, etc, la cât îl ridică pe acel om, iar acești privilegiați ei n-au cum să înțeleagă că doar ciocoiu boierul nu se poate coborî la nivelul acestui om de rând, necăjit, frustrat și care nu mai are ce să pună pe masa copiilor. În acest context, uitați-vă această pavăză, ‘domnule, crește economia, duduie, avem creștere de nu știu cât, ținem inflația sub control’, o demagogie și o minciună crasă, înfiorătoare.

Arde chestia asta, așa cum i-ați văzut pe mergând la Crevedia, mergând și pozându-se cu minerii prin Valea Jiului și urcându-se pe necazul lor politic pentru a poza electoral, exact așa au încercat și acum și i-au pus la punct cei de acolo”.