Marius Pașcan, după tragedia de la pensiunea din Prahova: E o putrefacție în acest mecanism instituțional al statului. Cei care ar trebui să verifice sunt de fapt beneficiari (VIDEO)

Marius Pașcan, vicepreședinte PMP, a vorbit despre , marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a reclamat că există „o putrefacție în acest mecanism instituțional al statului, acolo unde instituțiile și cei care ar trebui să verifice sunt de fapt beneficiari”.

Marius Pașcan (PMP), pe B1 TV, despre tragedia de la pensiunea din Prahova

„E o problemă extrem de complexă și e o imagine aproape fotografică a ce se întâmplă în instituțiile sau cu instituțiile statului din România astăzi (…). ISU, care ar fi trebuit să asigure, să verifice siguranța, dacă pensiunea respectivă are autorizațiile elementare de funcționare, le are sau nu le are, or cum să verifice când ei practic și-au făcut acolo chefuri, au închis ochii”, a declarat Marius Pașcan.

„Chiar din 2000 existau constatări de nerespectare a legislației și a fost în luna martie închisă povestea strategic, după niște mese ale inspectorilor. E clar că acolo e corupție, se vede din avion (…). E o putrefacție în acest mecanism instituțional al statului, acolo unde instituțiile și cei care ar trebui să verifice sunt de fapt beneficiari”, a adăugat el.

„Pe de altă parte, uitați-vă, cei de la ISU, care pretindem că ar trebui să aibă un filtru mult mai bun față de ce se întâmplă în jurul lor și față de ceea ce au ca obligații profesionale, se duc și au tot felul de înțelegeri privilegiate cu un astfel de om, care a avut un trecut extrem de spectaculos. A fost șef de tot felul de grupări din astea de bodyguarzi, a fost condamnat la închisoare vreo patru ani, a avut legături ce știu eu ce mină de diamante, tot așa, un trecut extrem de dubios, și tu te duci, ca instituție a statului, și una care este credibilă la urma urmei, să faci tot felul de mese și chermeze la acest om, să ai, repet, o astfel de relație”, a mai spus fostul parlamentar.