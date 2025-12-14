Protestele pentru independența Justiției continuă și în seara zilei de duminică. Câteva sute de persoane s-au strâns în Piața Universității și au pornit în marș către Piața Victoriei, acolo unde s-au strâns protestatarii în ultimele seri.

Mai multe sute de persoane s-au strâns în Piața Universității, începând cu ora 17.00, și au pornit în marș spre Piața Victoriei. Este vorba despre un eveniment intitulat „ ” care continuă protestele din serile trecute. Mișcările de stradă au început după difuzarea documentarului Recorder intitulat „Justiție capturată”.

Coloana de manifestanţi este deschisă de câţiva protestatari care poartă două pancarte albe de mari dimensiuni inscripţionate. Pe acestea se pot citi mesajele: „Justiţie fără telefoane” şi „Când Savonea salvează corupţii, noi salvăm Justiţia”.

Alți participanți poartă diferite pancarte pe care se pot citi lozinci precum „Toţi pentru justiţie”, „Justiţie capturată, /O vrem eliberată”, „Justiţia asigură protecţie pentru corupţi”, „Justiţie independentă”. Astfel de lozinci sunt scandate și de mulțimea care se deplasează.

La fel ca și zilele trecute, protestatarii cer demisia preşedintei , Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a procurorului şef al , Marius Voineag.

Participanții au afișat o fotografie în mărime naturală a președintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea. Panoul este însoțit de un mesaj: „Asigur protecţie pentru corupţi”. În rândul protestatarilor au fost afișate lozinci precum: „Schimbarea începe unde începe curajul”; „Toţi pentru justiţie”; „Bucureştiul nu acceptă Omerta”.