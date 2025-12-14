B1 Inregistrari!
Marșul „Împreună pentru Justiţie". Protestele pentru curățarea sistemului judiciar continuă

Marșul „Împreună pentru Justiţie”. Protestele pentru curățarea sistemului judiciar continuă

Adrian Teampău
14 dec. 2025, 19:17
Marșul „Împreună pentru Justiţie”. Protestele pentru curățarea sistemului judiciar continuă
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
  1. Protestele pentru independența Justiției continuă
  2. Românii protestează în favoarea independenței Justiției

Protestele pentru independența Justiției continuă și în seara zilei de duminică. Câteva sute de persoane s-au strâns în Piața Universității și au pornit în marș către Piața Victoriei, acolo unde s-au strâns protestatarii în ultimele seri.

Mai multe sute de persoane s-au strâns în Piața Universității, începând cu ora 17.00, și au pornit în marș spre Piața Victoriei. Este vorba despre un eveniment intitulat „Împreună pentru Justiţie” care continuă protestele din serile trecute. Mișcările de stradă au început după difuzarea documentarului Recorder intitulat „Justiție capturată”.

Coloana de manifestanţi este deschisă de câţiva protestatari care poartă două pancarte albe de mari dimensiuni inscripţionate. Pe acestea se pot citi mesajele: „Justiţie fără telefoane” şi „Când Savonea salvează corupţii, noi salvăm Justiţia”.

Alți participanți poartă diferite pancarte pe care se pot citi lozinci precum „Toţi pentru justiţie”, „Justiţie capturată, /O vrem eliberată”, „Justiţia asigură protecţie pentru corupţi”, „Justiţie independentă”. Astfel de lozinci sunt scandate și de mulțimea care se deplasează.

La fel ca și zilele trecute, protestatarii cer demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a procurorului şef al DNA, Marius Voineag.

Aceasta este cea de-a cincea seară în care oamenii ies în stradă pentru a susţine independenţa justiţiei. Zilele trecute, protestele au avut loc în Piața Victoriei, dar și în alte orașe. La fel ca și acum, manifestanții au cerut demisia șefei Liei Savonea, a lui Cătălin Predoiu. De asemenea, s-a cerut demisia actualului ministru al Justiției, Radu Marinescu și a șefului DNA Marius Voineag.

Participanții au afișat o fotografie în mărime naturală a președintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea. Panoul este însoțit de un mesaj: „Asigur protecţie pentru corupţi”. În rândul protestatarilor au fost afișate lozinci precum: „Schimbarea începe unde începe curajul”; „Toţi pentru justiţie”; „Bucureştiul nu acceptă Omerta”.

