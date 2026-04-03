„Încercați să vă gândiți de două ori înainte să luați și, dacă și a doua oară e aceeași, gândiți-vă din nou”, e apelul către tineri al unui băiat, care s-a urcat pe un tren ca să se filmeze și s-a electrocutat. A reușit să se recuperare complet, dar a avut nevoie de trei operații și luni întregi pe patul de spital.

Cum s-a produs incidentul dureros

În august 2024, într-o gară din județul Arad, David Crudu s-a urcat pe vagonul unui tren de marfă pentru a se filma. Avea doar 19 ani.

„Știu că am început să merg pe tren, cred că se vede și în filmare cum mergeam înspre lac. Am ridicat mâna înspre fire și atunci s-a întâmplat momentul. Prietenii mei au sunat imediat la Ambulanță. Mă bucur pentru acest lucru, pentru că puteam să nu mai fiu aici, dacă nu se întâmpla asta și, de acolo, nu mai știu nimic…”, a spus David Crudu, pentru

„A fost luptă contracronometru între viață și moarte”

El a ajuns inițial la spital în Arad, apoi a fost transferat în Timișoara, în stare foarte gravă.

„A fost luptă contracronometru între viață și moarte. A avut aproximativ 40% suprafață cu aspect mozaicat, arsuri de gradul 2B și 3”, a declarat Panche Taskov, medic primar coordonator Unitate Funcțională Arși din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Timișoara.

David a avut nevoie de trei intervenții chirurgicale și luni de spitalizare pentru a-și reveni.

„Puteam să nu mai fiu aici…”, spune azi tânărul.