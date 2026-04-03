Traian Avarvarei
03 apr. 2026, 10:36
David a supraviețuit miraculos, după ce s-a urcat pe un tren și a fost electrocutat. Sursa foto: Captură video - Digi24
Cuprins
  1. Cum s-a produs incidentul dureros
  2. „A fost luptă contracronometru între viață și moarte”

„Încercați să vă gândiți de două ori înainte să luați o decizie și, dacă și a doua oară e aceeași, gândiți-vă din nou”, e apelul către tineri al unui băiat, care s-a urcat pe un tren ca să se filmeze și s-a electrocutat. A reușit să se recuperare complet, dar a avut nevoie de trei operații și luni întregi pe patul de spital.

Cum s-a produs incidentul dureros

În august 2024, într-o gară din județul Arad, David Crudu s-a urcat pe vagonul unui tren de marfă pentru a se filma. Avea doar 19 ani.

„Știu că am început să merg pe tren, cred că se vede și în filmare cum mergeam înspre lac. Am ridicat mâna înspre fire și atunci s-a întâmplat momentul. Prietenii mei au sunat imediat la Ambulanță. Mă bucur pentru acest lucru, pentru că puteam să nu mai fiu aici, dacă nu se întâmpla asta și, de acolo, nu mai știu nimic…”, a spus David Crudu, pentru Digi24.

„A fost luptă contracronometru între viață și moarte”

El a ajuns inițial la spital în Arad, apoi a fost transferat în Timișoara, în stare foarte gravă.

„A fost luptă contracronometru între viață și moarte. A avut aproximativ 40% suprafață cu aspect mozaicat, arsuri de gradul 2B și 3”, a declarat Panche Taskov, medic primar coordonator Unitate Funcțională Arși din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Timișoara.

David a avut nevoie de trei intervenții chirurgicale și luni de spitalizare pentru a-și reveni.

„Puteam să nu mai fiu aici…”, spune azi tânărul.

Citește și...
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Eveniment
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Eveniment
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Eveniment
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”