Acasa » Eveniment » Mureș: Cine este eroul care le-a găsit pe Rebeca și Melisa, fetițele dispărute din Târnăveni: „Erau speriate și plângeau” (FOTO)

Mureș: Cine este eroul care le-a găsit pe Rebeca și Melisa, fetițele dispărute din Târnăveni: „Erau speriate și plângeau” (FOTO)

Ana Maria
30 mart. 2026, 19:31
Mureș: Cine este eroul care le-a găsit pe Rebeca și Melisa, fetițele dispărute din Târnăveni: Erau speriate și plângeau (FOTO)
Sursa foto: MAI
Cuprins
  1. Cum au fost găsite fetițele date dispărute din Târnăveni
  2. Cum s-a desfășurat intervenția și cine a participat
  3. Ce mesaj a transmis Ministerul Afacerilor Interne

Cele două fetițe, Buta Rebeca-Alexandra în vârstă de 5 ani și Forgaci Melisa-Ariana în vârstă de 4 ani, dispărute duminică din Târnăveni, au fost găsite în viață luni, 30 martie, de pădurarul Aurel Frandeș, angajat la Ocolul Silvic Luduș din cadrul Direcției Silvice Mureș, într-o zonă izolată, la marginea unei păduri, în vârful unui deal.

Cum au fost găsite fetițele date dispărute din Târnăveni

Potrivit Romsilva, Aurel Frandeș, pădurar la Ocolul Silvic Luduș, Direcția Silvică Mureș, a participat mai bine de 36 de ore la căutări și le-a găsit pe cele două fetițe la marginea unei păduri, în vârful unui deal izolat. Fetițele, identificate ca Rebeca-Alexandra, în vârstă de 5 ani, și Melisa-Ariana, în vârstă de 4 ani, fuseseră văzute ultima dată duminică, în jurul orei 14:00, în timp ce se aflau în curtea comună a imobilelor de domiciliu.

Aurel Frandeș, pădurar la Ocolul Silvic Luduș
Sursa foto: facebook / @Regia Nationala a Padurilor – Romsilva

Pădurarul le-a găsit speriate și plângând.

Colegul nostru, Aurel Frandeș, pădurar la Ocolul Silvic Luduș, Direcția Silvică Mureș, le-a salvat pe cele două fetițe date dispărute în Târnăveni.

După ce a participat mai bine de 36 de ore la căutări, le-a găsit pe cele două micuțe la marginea unei păduri, în vârful unui deal izolat. Fetițele erau speriate și plângeau. Aurel Frandeș a anunțat imediat autoritățile, însă, pentru că terenul era foarte dificil, iar echipele nu puteau interveni în zonă, el a fost nevoit să coboare, transportând pe una dintre fetițe în spate, iar pe cealaltă purtând-o în brațe. După o distanță de 3 kilometri, Aurel Frandeș s-a întâlnit cu autoritățile și le-a predat pe fetițe în siguranță.

Suntem mândri de fapta colegului nostru, îl felicităm și îi adresăm mulțumiri pentru eforturile deosebite pe care le-a făcut pentru a ajuta comunitatea locală.”, a transmis Romsilva, pe Facebook.

Cum s-a desfășurat intervenția și cine a participat

Pentru găsirea celor două fete au fost emise patru mesaje RO-ALERT, au fost mobilizate efective suplimentare formate din poliţişti, pompieri, jandarmi, salvamontişti şi voluntari din comunitatea locală, potrivit Știrile ProTV.

În cadrul operațiunilor au fost folosite mijloace tehnice specifice: ATV-uri, vehicule şenilate, drone şi câini de urmă.

Ce mesaj a transmis Ministerul Afacerilor Interne

La scurt timp după finalizarea intervenției, Ministerul Afacerilor Interne a confirmat oficial că cele două copile sunt în afara oricărui pericol.

Rebeca şi Melisa sunt în siguranţă! Două vieţi salvate prin solidaritate, implicare şi speranţă. Vă mulţumim tuturor celor care nu aţi rămas indiferenţi. Respect şi recunoştinţă colegilor din structurile MAI şi voluntarilor- datorită lor, această poveste are un final fericit!”, este mesaj publicat de MAI pe Facebook.

