Revelionul a deschis doar pofta de distracţie. În staţiunile de la munte, atmosfera de petrecere a rămas la cote înalte. După câteva ore de somn, turiştii s-au întors pe ringul de dans plini de energie.

Mulţi au ales apoi „meniul de refacere”, cu bucate tradiţionale sau preparate din fructe de mare. Alţii nici nu au mai simţit nevoia de odihnă ori de masă. Au pornit direct spre pârtie, nerăbdători să profite de zăpadă şi de începutul noului an.

Ce au făcut turiştii după noaptea de Revelion

Turiştii s-au ridicat devreme din pat, hotărâţi să transforme caloriile de la în energie pe pârtie. Mulţi au mărturisit că mişcarea este cea mai bună „cură” după o noapte plină de distracţie. Stratul recent de zăpadă le-a adus un plus de bucurie şi a făcut pârtiile irezistibile.

„Trebuie mişcare, nu trebuie să se depună nimic. E ok zăpada, bine că a nins, mi-a plăcut mult”, a spus o femeie pentru observatornews.ro.

La Poiana Braşov, atmosfera a fost electrizantă, ca şi cum petrecerea nu s-ar fi încheiat deloc. Turiştii s-au bucurat de schi cu aceeaşi energie cu care au dansat în noaptea dintre ani. Unii au venit de la mii de kilometri special pentru această experienţă de iarnă.

„Am venit de 1.800 de kilometri depărtare tocmai aici, din Olanda. Un nou an fericit! Am avut petrecere la hotel, cu muzică românească, băuturi, mâncăruri, trei feluri, era foarte bine”, a declarat o turistă.

Cum şi-au început oamenii prima zi din an

Mulţi turişti au renunţat la micul dejun clasic şi au mers direct la , acolo unde mesele au fost pline de bunătăţi. Oferta a fost extrem de variată, de la preparate mediteraneene la reţete autentic româneşti.

După o noapte lungă de petrecere, peste 300 de oaspeţi au fost aşteptaţi la un hotel din Poiana Brașov cu un bufet generos, gândit pentru toate gusturile. Pe lângă preparatele tradiţionale şi fructele de mare, nu a lipsit nici şampania, simbol al sărbătorii.

„Este o tradiţie să îi aşteptăm cu un brunch tradiţional românesc, dar împletit şi cu produse specifice bucătăriei internaţionale. Avem muzică live, avem preparate pentru toate gusturilor”, a declarat directorul general al hotelului.