B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Mărturii cutremurătoare. Tatăl olimpicului care s-a sinucis: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama. Dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Sufletul mă doare”

Traian Avarvarei
08 apr. 2026, 22:51
Un elev olimpic din județul Iași s-a sinucis. Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. Ce spune sora adolescentului care s-a sinucis
  2. Ce spune tatăl adolescentului

Apar noi mărturii în cazul băiatului de 14 ani din județul Iași care s-a sinucis. Gabriel era olimpic la religie şi voia să fie preot. El s-a spânzurat chiar în ziua când familia sărbătorea Paştele Catolic, fiind găsit de tatăl său în curte.

Ce spune sora adolescentului care s-a sinucis

Gabriel se simţea neînţeles, aşa că s-a refugiat pe reţelele sociale şi în jocuri video. De starea lui a profitat un individ din Pakistan, care l-a abordat pe Instagram și l-a împins spre gestul extrem într-o provocare.

Adolescentul era convins că are un prieten care-l ascultă şi-l înţelege și căpătase încredere în el.

„Acest băiat îi trimitea inimoare, foarte multe emoticoane şi mi-am dat seama că ceva nu este ok. Înainte ne iubea, vorbea foarte deschis cu noi, orice se întâmplă la şcoală ne zicea. Toată viața lui era pe telefon, avea mesaje, conversații, chiar și un jurnal îl avea pe telefon și nu voia să vorbească cu nimeni, doar zâmbea foarte mult la telefon”, a spus Andreea, sora adolescentului.

Familia a mai descoperit că pakistanezul are obiceiul de a se da drept adolescent și de a aborda copiii: „Contactează tinerii random pe internet şi doreşte să-i inducă în eroare, îi manipulează şi le dă provocări. A zis că nu are prieteni adevăraţi, lumea asta este foarte falsă şi prieteni adevăraţi nu există”.

Poliţiştii încearcă să-l găsească pe bărbat, dar misiunea e grea deoarece e un străin cu multe conturi false, informează Observator News.

Ce spune tatăl adolescentului

Iosif, tatăl băiatului, e teribil de afectat de ce s-a întâmplat și regretă că n-a vorbit cu Gabriel despre starea lui: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama că el a fost așa, că dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Izolarea de familie. Când era cu familia se simțea trist, când vorbea cu persoana respectivă era fericit. Nu mai comunica. Eu nu îl consider vinovat, el a fost împins de la spate! Eu am fost vinovat că nu am comunicat cu el. Trebuie să-l iau aşa: ”hai Găbiţule, ce s-a întâmplat cu tine?” Asta am simţit eu acum că trebuie să fac atunci şi nu am făcut. Şi sufletul mă doare”.

Tags:
Ultima oră
23:28 - Donald Trump pune sub semnul întrebării viitorul SUA în NATO. Ce discută liderul american cu Mark Rutte
23:22 - Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu, întrebat dacă este ateu: „Acest Dumnezeu mi se pare pipernicit”
22:52 - Galatasaray îl omagiază pe Mircea Lucescu într-un moment emoționant pe teren. Ce impact a avut antrenorul român în Turcia (FOTO, VIDEO)
22:23 - USR, reacție dură după conferința lui Nicușor Dan: Suntem în dezacord cu opinia președintelui că numirile de procurori-șefi nu au marca PSD pe ele. Îngrijorările societății civile sunt reale
22:10 - Radu Marinescu vorbește despre noile numiri din justiție. Ce obiective anunță ministrul Justiției
21:53 - Pe cine n-a lăsat Răzvan Lucescu să participe la funeraliile tatălui său
21:31 - Primăria Râșnov lansează licitația pentru restaurarea Cetății. Când va fi redeschis monumentul publicului
21:29 - Ce măsuri a luat Guvernul ca România să nu rămână fără carburanți. Ivan: Fără deciziile noastre, motorina ar fi fost azi 11 lei pe litru / Prețul la gaze în Europa a crescut și cu 70%, noi am protejat consumatorii casnici (VIDEO)
20:52 - „Cam cât de idioți suntem”. Reacția lui CTP după conferința lui Nicușor Dan despre noii procurori-șefi
20:52 - Nicușor Dan critică modul în care dosarele Mineriadei și Revoluției au fost gestionate. Un eșec al justiției române, „fără discuție”