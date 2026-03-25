Mașinile electrice și hibride vor plăti în București începând cu data de 1 mai. Primăria Capitalei a pus în dezbatere un proiect care elimină gratuitatea pentru posesorii care beneficiau de acest avantaj.

De ce vor autoritățile să adopte aceste măsuri

Autoritățile au explicat că măsura de a nu taxa aceste vehicule a fost una temporară, dar acum numărul celor care beneficiază de scutire a depășit numărul total de locuri de parcare cu plată. Din acest motiv, locurile sunt ocupate pe termen lung, ceea ce împiedică alți șoferi sau riverani să găsească spații libere în oraș.

Iată argumentele oficiale pentru această măsură:

„Această situație generează un blocaj operațional critic, cererea sub regim de gratuitate anulând practic oferta de locuri pentru restul utilizatorilor plătitori și pentru riverani. (…) Gratuitatea nelimitată a condus la utilizarea locurilor de parcare ca spații de staționare pe termen lung, scăzând drastic rata de rotație a vehiculelor. Introducerea unui regim de tarifare diferențiat pe zone este singura metodă prin care se poate asigura accesul echitabil la domeniul public și eliberarea locurilor după finalizarea nevoii reale de deplasare”, prevede documentul.

Noile reguli pentru mașinile electrice, dar și pemtru jurnaliști

Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că eliminarea acestor beneficii este o decizie pragmatică, necesară pentru a gestiona mai bine locurile disponibile și pentru a echilibra bugetul orașului. Pe lângă noile tarife pentru mașinile electrice, un alt proiect este în dezbatere. Primarul Capitalei propune ca nici jurnaliștii să nu mai poată parca gratuit sau să mai aibă acces liber la programele instituțiilor de cultură din București.

Până acum, vehiculele electrice au parcat gratuit în București pentru a încuraja oamenii să cumpere vehicule nepoluante. Această măsură a fost introdusă de Primărie ca un stimulent temporar pentru reducerea poluării din oraș. Decizia a fost luată prin hotărâri de consiliu încă din anul 2016.