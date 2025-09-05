B1 Inregistrari!
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători

Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători

Răzvan Adrian
05 sept. 2025, 17:48
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Foto: Hepta.ro / Sputnik / Grigory Sysoev

Căpitanul naționalei Franței, Kylian Mbappe, a declarat că problema principală a fotbalului din zilele noastre nu este numărul de meciuri, ci lipsa de timp pentru recuperare.

Starul lui Real Madrid consideră că pauzele mai lungi ar îmbunătăți atât sănătatea jucătorilor, cât și calitatea spectacolului sportiv.

Cuprins:

  • Despre sezonul actual al lui Mbappe
  • Despre Club World Cup

Despre sezonul actual al lui Mbappe

În ultimul an, Mbappe a jucat 59 de meciuri pentru Real Madrid, debutând pe 14 august în Supercupa Europei și continuând până pe 9 iulie în semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor. De asemenea, a avut și șase apariții pentru echipa națională a Franței.

Chiar dacă sezonul s-a încheiat recent, atacantul a revenit imediat pe teren odată cu începutul La Liga, pe 19 august. Dacă Franța se va califica la Cupa Mondială, prima sa vacanță adevărată ar putea fi abia în vara anului viitor.

Întrebat despre frecvența meciurilor, fotbalistul a spus: „Jucăm prea mult? Nu, părerea mea s-a schimbat. În trecut credeam asta, dar acum înțeleg și punctul de vedere al celor care spun că, având salariile pe care le avem, trebuie să jucăm”, a declarat starul francez, conform France 24.

Despre Club World Cup

Mbappe a spus că introducerea Cupei Mondiale a Cluburilor a crescut dificultățile pentru echipele mari. „Noi abia ajungeam în sferturi, în timp ce alte echipe începuseră deja meciuri amicale. Era încă sezonul 2024/25 pentru noi, în timp ce alții treceau în 2025/26”, a explicat atacantul, potrivit sursei citate.

Fotbalistul a recunoscut că nici cei mai mari jucători din istorie nu au reușit să joace constant 60 de meciuri la cel mai înalt nivel. „Privesc multe meciuri, dar nu îmi amintesc să fi văzut vreodată un jucător, chiar și dintre cei mai mari din toate timpurile, să joace 60 de meciuri într-un sezon și să fie mereu la cel mai bun nivel”, a spus el.

El crede că soluția ar fi găsirea unor perioade mai bune pentru refacere: „Este o problemă care trebuie analizată, pentru că toată lumea ar avea de câștigat. Fanii ar vedea meciuri de o calitate superioară.”

