Medic neurochirurg, acuzat că și-ar fi lăsat fiica de 12 ani să perforeze craniul unui pacient. Iată despre ce este vorba

Medic neurochirurg, acuzat că și-ar fi lăsat fiica de 12 ani să perforeze craniul unui pacient. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
15 oct. 2025, 11:08
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Laudă și plângeri anonime
  3. Ce spune avocatul apărării

Un medic neurochirurg a fost arestat după ce și-ar fi lăsat fiica de 12 ani să folosească o freză medicală pentru a face o gaură în craniul unui pacient în timpul unei operații.

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat la începutul anului trecut. Un bărbat de 33 de ani a fost adus de urgență la Spitalul Regional din Graz (Austria), cu o traumă craniană gravă în urma unui accident.

Bărbatul a fost operat de un medic primar și un alt doctor, asistați de medicul rezident în neurochirurgie.

Neurochirgul, care și-a adus fiica în sala de operație, ar fi lăsat-o pe fata de 12 ani să facă o gaură pentru introducerea unei sonde, la finalul intervenției.

Laudă și plângeri anonime

Ulterior, medicul s-ar fi „lăudat că fiica ei tocmai a avut prima operație ginecologică de histerectomie”, a declarat procurorul Julia Steiner, pentru Kurier, citat de Știrile ProTv.

În urma acestora, mai multe plângeri anonime au fost făcute, iar, astfel, cazul a ieșit la iveală.

Procurorul Steiner a mai subliniat că incidentul arată „o lipsă incredibilă de respect față de pacient” și că potențialul pericol „nu poate fi minimalizat”.

Ce spune avocatul apărării

Avocatul apărării, Bernhard Lehofer, a susținut că fata nu a forat efectiv. El a spus că medicul care supraveghea intervenția a avut tot timpul situația sub control.

„Copilul nu a perforat craniul”, a spus el, adăugând că, deși „nu a fost o idee bună” să-și aducă fiica în sala de operație, femeia „a plătit deja scump pentru această greșeală” în aproape doi ani de anchetă.

Un alt avocat, Michael Kropiunig, care îl reprezintă pe doctorul implicat, a declarat că clientul său „nu știa exact ce vârstă are fata”. El a mai spus că „a permis doar ca aceasta să-și pună mâna peste mâna lui în timp ce el manevra freza – lucru irelevant din punct de vedere penal”.

Neurochirurga, dar și medicul care a participat la operație au apărut marți în fața Tribunalului Graz-Est. Aceștia au pledat nevinovați pentru acuzația de vătămare corporală minoră.

