Medic neurolog bolnav de cancer, avertizat că pune în pericol linia de gardă dacă renunță la ture: „Bărbați cu 10 ani mai tineri ca mine au scutire de gărzi pe atac de panică”

O doctoriță care lucrează la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu a fost avertizată să nu renunțe la ture, căci poate afecta linia se gardă. Asta deși ea se luptă cu o formă de cancer. Între timp, „se spune prin spital că bărbați cu 10 ani mai tineri ca mine au scutire de gărzi pe atac de panică”, se plânge femeia.

Cazul unui medic forțat să muncească, deși are cancer

„Sunt pacient oncologic, nu am niciun măcar un an de la diagnostic. Sunt pacient cardiologic. Sunt pacient cu hipotiroidie și tiroidita autoimuna.

Ca să ajut secția am refuzat scutirea de gărzi, deși se spune prin spital că bărbați cu 10 ani mai tineri ca mine au scutire de gărzi pe atac de panică, pe Cardiologie gărzile nu sunt acoperite de ani de zile, iar pe alte secții se face doar garda obligatorie.

Pot ajuta pe moment cu două gărzi lunar. Și, surpriză, în loc să fiu felicitată că vreau să ajut, mi se pun bețe în roate pe motiv că, cu încă 8 medici în afară de mine care fac gărzi, poate nu se poate asigura linia de gardă dacă eu fac doar 2 gărzi lunar”, a scris medicul Cristina Caliman,

Medicul își acuză superiorii de lipsă de empatie și necunoașterea legislației

Caliman i-a acuzat apoi de lipsă de empatie pe manager și pe angajata de la Resurse Umane: „Mesajul managerului e că șeful de secție ( momentan interimar și în concediu, iar cea care îi ține locul nu are nimic împotrivă ) e cel care decide. Ce decideți, dacă mor sau trăiesc?Domnul manager doarne în patul lui noapte de noapte și nu are cancer. Ca și doamna de la Resurse Umane care a scris pe cererea mea un punct de vedere care nu are legătură cu solicitarea mea. Din fericire pentru ei, nu au cancer și nu au copii mici de crescut, ca mine și le doresc să nu treacă vreodată prin ce trec eu. Dar nu au nici empatie și nici cunoașterea legislației”.

„Legal pot avea scutire sau pot face doar cele 18 ore obligatorii. La 8 medici care sunt în limia de gardă ÎN AFARĂ DE MINE nu poți legal invoca faptul că aprobarea depinde dacă șeful de secție INTERIMAR și la momentul depunerii cererii înlocuit LEGAL de o colegă care a avizat cererea trebuie să decidă. Reamintesc că o linie de gardă e asigurată de minim 4 medici, noi suntem opt și că e dreptul meu să decid câte ore de gardă fac, mai ales că am motive medicale. Dar dacă stăteam în concediu medical cât îmi dă voie legea, cum era?”, a mai scris medicul Cristina Caliman, pe Facebook.