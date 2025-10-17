Medicul pneumolog orădean Flavia Groșan se află în stare critică la Spitalul Județean din Oradea, după ce a suferit un stop cardiorespirator.

În ce stare se află acum medicul Flavia Groșan

Potrivit surselor medicale, pacienta este în comă profundă, de gradul 4 pe scala Glasgow, și este ventilată mecanic. La internare i-au fost descoperite tumori metastatice multiple, care i-au afectat creierul, plămânii, ficatul și glandele suprarenale. Prognosticul este extrem de rezervat, potrivit .

Sursele indică faptul că doctorița a încercat să se trateze acasă timp de aproape o săptămână, deși simptomele erau severe. Ea a fost găsită inconștientă de soțul său în noaptea de 16-17 octombrie, iar după apelul la 112, echipaje SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean au efectuat resuscitarea.

Ce declarații și postări recente a făcut medicul Flavia Groșan

Pe 10 octombrie, Flavia Groșan a postat de pe pagina cabinetului PneumoMed (cabinetul unde activa ca pneumolog), că suferă de „tuse epuizantă” și „durere atroce la întreg plămânul”. Ea a menționat că a încercat să evite spitalul și să se trateze singură.

„Pot să pun pariu ca cei mai mulți dintre dumneavoastră repede la spital. Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial. Ceva de genul, nu fa ce face popa, fa ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N-am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi-a confirmat durerile torace”, a scris Flavia Groașan. Ea a încheiat mesajul „cu drag, Flavia, medic primar pneumolog”.

În pandemie, aceasta s-a făcut remarcată prin afirmații controversate. Ea a susținut că a vindecat mii de pacienți cu tratamente proprii și a criticat spitalele pentru presupuse practici nocive.

Controversele din jurul Flaviei Groșan. Ce afirmații a făcut în timpul pandemiei

În primăvara 2021, Colegiul Medicilor Bihor a audiat-o după ce a făcut afirmații despre pericolele oxigenului terapeutic în spitale, însă nu a fost sancționată. În august 2025, medicul a susținut că persoanele nevaccinate ar putea fi infectate , ceea ce a dus la o anchetă disciplinară. Ședința Comisiei de Disciplină era programată pentru 21 octombrie 2025, care putea duce la suspendarea dreptului de practică.