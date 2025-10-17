B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Medicul Flavia Groșan se află în comă profundă, de gradul 4. Ce s-a întâmplat și ce afirmații controversate a făcut în timpul pandemiei de Covid

Medicul Flavia Groșan se află în comă profundă, de gradul 4. Ce s-a întâmplat și ce afirmații controversate a făcut în timpul pandemiei de Covid

Ana Maria
17 oct. 2025, 21:13
Medicul Flavia Groșan se află în comă profundă, de gradul 4. Ce s-a întâmplat și ce afirmații controversate a făcut în timpul pandemiei de Covid
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. În ce stare se află acum medicul Flavia Groșan
  2. Ce declarații și postări recente a făcut medicul Flavia Groșan
  3. Controversele din jurul Flaviei Groșan. Ce afirmații a făcut în timpul pandemiei

Medicul pneumolog orădean Flavia Groșan se află în stare critică la Spitalul Județean din Oradea, după ce a suferit un stop cardiorespirator.

În ce stare se află acum medicul Flavia Groșan

Potrivit surselor medicale, pacienta este în comă profundă, de gradul 4 pe scala Glasgow, și este ventilată mecanic. La internare i-au fost descoperite tumori metastatice multiple, care i-au afectat creierul, plămânii, ficatul și glandele suprarenale. Prognosticul este extrem de rezervat, potrivit Ebihoreanul.

Sursele indică faptul că doctorița a încercat să se trateze acasă timp de aproape o săptămână, deși simptomele erau severe. Ea a fost găsită inconștientă de soțul său în noaptea de 16-17 octombrie, iar după apelul la 112, echipaje SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean au efectuat resuscitarea.

Ce declarații și postări recente a făcut medicul Flavia Groșan

Pe 10 octombrie, Flavia Groșan a postat de pe pagina cabinetului PneumoMed (cabinetul unde activa ca pneumolog), că suferă de „tuse epuizantă” și „durere atroce la întreg plămânul”. Ea a menționat că a încercat să evite spitalul și să se trateze singură.

„Pot să pun pariu ca cei mai mulți dintre dumneavoastră repede la spital. Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial. Ceva de genul, nu fa ce face popa, fa ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N-am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi-a confirmat durerile torace”, a scris Flavia Groașan. Ea a încheiat mesajul „cu drag, Flavia, medic primar pneumolog”.

În pandemie, aceasta s-a făcut remarcată prin afirmații controversate. Ea a susținut că a vindecat mii de pacienți cu tratamente proprii și a criticat spitalele pentru presupuse practici nocive.

Controversele din jurul Flaviei Groșan. Ce afirmații a făcut în timpul pandemiei

În primăvara 2021, Colegiul Medicilor Bihor a audiat-o după ce a făcut afirmații despre pericolele oxigenului terapeutic în spitale, însă nu a fost sancționată. În august 2025, medicul a susținut că persoanele nevaccinate ar putea fi infectate prin contact intim cu cei vaccinați, ceea ce a dus la o anchetă disciplinară. Ședința Comisiei de Disciplină era programată pentru 21 octombrie 2025, care putea duce la suspendarea dreptului de practică.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan, după explozia din Rahova: Vinovații să răspundă. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Românii așteaptă adevărul
Eveniment
Nicușor Dan, după explozia din Rahova: Vinovații să răspundă. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Românii așteaptă adevărul
Mihaela Bilic: „Nu e nevoie de cură de slăbire”. Ce alimente ar trebui evitate de persoanele care vor să slăbească
Eveniment
Mihaela Bilic: „Nu e nevoie de cură de slăbire”. Ce alimente ar trebui evitate de persoanele care vor să slăbească
Accident în București: Un tramvai și un autobuz STB s-au ciocnit în plin, în Pasajul Victoriei. Bilanțul răniților
Eveniment
Accident în București: Un tramvai și un autobuz STB s-au ciocnit în plin, în Pasajul Victoriei. Bilanțul răniților
Delfinii din Florida prezintă leziuni cerebrale similare Alzheimer, spun cercetătorii. Care sunt implicațiile pentru oameni și mediu
Eveniment
Delfinii din Florida prezintă leziuni cerebrale similare Alzheimer, spun cercetătorii. Care sunt implicațiile pentru oameni și mediu
S-a aflat cine a rupt sigiliul. Mărturia unui locatar din blocul în care a avut loc explozia devastatoare. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte (VIDEO)
Eveniment
S-a aflat cine a rupt sigiliul. Mărturia unui locatar din blocul în care a avut loc explozia devastatoare. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte (VIDEO)
Prefectul Capitalei, după explozia din Rahova: „Momentan, focusul nostru este pe termen scurt” / Ce urmează să se întâmple cu elevii școlii afectate de deflagrație (VIDEO)
Eveniment
Prefectul Capitalei, după explozia din Rahova: „Momentan, focusul nostru este pe termen scurt” / Ce urmează să se întâmple cu elevii școlii afectate de deflagrație (VIDEO)
Vizită istorică la Vatican pentru Regele Charles. Cum va marca întâlnirea cu Papa un moment simbolic
Eveniment
Vizită istorică la Vatican pentru Regele Charles. Cum va marca întâlnirea cu Papa un moment simbolic
Delia, noi peripeții cu „dubioșii” din parcuri: „Deci nu vă mai apropiați, că fac urât rău! Pare că-s prietenoasă, dar…”
Eveniment
Delia, noi peripeții cu „dubioșii” din parcuri: „Deci nu vă mai apropiați, că fac urât rău! Pare că-s prietenoasă, dar…”
Risc de prăbușire totală în Rahova: Ce au găsit inspectorii în interiorul blocului în care a avut loc explozia devastatoare (GALERIE FOTO)
Eveniment
Risc de prăbușire totală în Rahova: Ce au găsit inspectorii în interiorul blocului în care a avut loc explozia devastatoare (GALERIE FOTO)
Caz de braconaj în Arad. Cum a fost prins bărbatul acuzat că a ucis un căprior cu un ATV
Eveniment
Caz de braconaj în Arad. Cum a fost prins bărbatul acuzat că a ucis un căprior cu un ATV
Ultima oră
21:16 - Un renumit actor i-a spus „adio” iubitei cu care era de patru ani împreună: „Am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat”
20:52 - Cererea pentru mașinile electrice rămâne scăzută în 2025. Ce înseamnă pentru tranziția către mobilitate verde
20:43 - Nicușor Dan, după explozia din Rahova: Vinovații să răspundă. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Românii așteaptă adevărul
20:39 - Primăria Sectorului 4 a trimis mai multe ajutoare familiilor afectate de explozia din Rahova. Daniel Băluță: „În fața suferinței, trebuie să fim uniți”
20:29 - Mihaela Bilic: „Nu e nevoie de cură de slăbire”. Ce alimente ar trebui evitate de persoanele care vor să slăbească
20:13 - Accident în București: Un tramvai și un autobuz STB s-au ciocnit în plin, în Pasajul Victoriei. Bilanțul răniților
20:11 - „Nu e treaba dvs. ce fac eu aici”. „Specialii” din Guvern care încasează pensie și mai multe salarii la stat
19:52 - Delfinii din Florida prezintă leziuni cerebrale similare Alzheimer, spun cercetătorii. Care sunt implicațiile pentru oameni și mediu
19:51 - Cum a reușit câinele unui pompier să pornească un incendiu. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere (VIDEO)
19:45 - Ce mesaj cu subînțeles a transmis Călin Georgescu, după tragedia din Rahova: „Să nu uităm, însă, că răul nu vine doar din întâmplare”