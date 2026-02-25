Există însă și o alternativă care face diferența. La , elevii pot participa gratuit la cursuri de pregătire. Programul funcționează deja de trei ani și oferă o șansă reală celor care își doresc o carieră în medicină.

Unde pot elevii să se pregătească gratuit pentru admiterea la Medicină

În multe orașe din România, o oră de la Medicină poate ajunge să coste chiar și 300 de lei. La Iași, însă, elevii au o oportunitate rară și pot face pregătire gratuită, direct în cadrul universității. În fiecare săptămână, aproximativ 100 de liceeni participă la cursuri de anatomie și chimie, unde învață chiar din băncile Facultății de Medicină și Farmacie, locul în care speră să devină studenți.

Programul a început încă din luna octombrie a anului trecut și a atras sute de tineri dornici să-și îndeplinească visul. Avantajul este cu atât mai mare cu cât pregătirea este susținută de profesori universitari. Printre aceștia se numără chiar și cei care elaborează subiectele de admitere, ceea ce le oferă elevilor un sprijin real și valoros.

Înscrierile au loc în fiecare zi de luni, însă locurile sunt limitate. Sunt disponibile doar 100 de locuri la anatomie și 90 la chimie, iar acestea se ocupă rapid. „De fiecare dată, încercăm să le oferim toate explicațiile necesare pentru a ne face înțeleși și pentru a le oferi sprijin suplimentar”, a declarat Cristian Stan, profesor universitar, notează cancan.ro.

În plus, conducerea facultății subliniază că își dorește să ofere această șansă tuturor candidaților, indiferent de mediul din care provin.