Meghan Markle a povestit în serialul With Love, Meghan despre cadourile speciale și pline de semnificație pe care i le-a oferit lui Harry la împlinirea vârstei de 40 de ani.

Printre acestea, o șapcă inscripționată „PH 40” și o farfurie pictată manual cu mesajul „Good morning, my love”, informează .

Cuprins:

Cum a fost dezvăluit cadoul pentru Harry

Într-un episod din sezonul 2 al serialului With Love, Meghan, aceasta a spus că a realizat un obiect personalizat pentru soțul ei.

„Acum ne îndreptăm spre lucruri care îmi aduc fericire. Eu port mereu o șapcă. Am creat aceste șepci pentru soțul meu, de ziua lui, când a împlinit 40 de ani, pentru el și prietenii săi”, a spus Meghan Markle, potrivit sursei citate.

Ce alte detalii a oferit Meghan

Pe lângă cadoul pentru Harry, Meghan a arătat și alte obiceiuri de călătorie. Aceasta preferă să se în nuanțe unice „nu pentru că e trendy, ci pentru că e simplu”. În plus își aduce cu ea fotografii cu soțul și copiii, Archie și Lilibet.

„Sunt o persoană sentimentală în acest sens. Desigur, poți să te uiți pe telefon, dar nu e același lucru”, a mai spus Meghan Markle, potrivit aceleiași surse.

Ce alte experiențe au apărut în viața ducesei

Într-o escapadă cu o prietenă apropiată, Heather Dvorak, a participat la un atelier de ceramică, unde a creat o farfurie pictată manual cu mesajul „Bună dimineața, dragostea mea”. De asemenea, au vizitat un mixolog, o experiență care i-a adus aminte de vechile sale locuri de muncă din Los Angeles.

„N-am fost niciodată barman. Am fost o gazdă foarte bună. Știam care e drumul meu și am rămas pe el”, a mai declarat aceasta potrivit aceleiași surse.