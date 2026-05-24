B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Melania Trump câștigă prima rundă în scandalul cu Michael Wolff. Judecătoarea a respins procesul intentat de autor

Melania Trump câștigă prima rundă în scandalul cu Michael Wolff. Judecătoarea a respins procesul intentat de autor

Răzvan Adrian
24 mai 2026, 13:21
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Melania Trump câștigă prima rundă în scandalul cu Michael Wolff. Judecătoarea a respins procesul intentat de autor
Sursă Foto: Hepta.ro/ Credit: Thompson / AdMedia (Credit Image: © Thompson/AdMedia via ZUMA Press Wire)
Cuprins
  1. Michael Wolff a încercat să se apere înainte de un proces cu Melania Trump
  2. Judecătoarea a criticat strategia autorului
  3. Melania Trump respinge orice legătură cu Epstein
  4. Michael Wolff susține că declarațiile sale cu privire la Melania Trump au fost scoase din context
  5. Disputa nu s-a încheiat

Melania Trump marchează o victorie importantă în disputa cu scriitorul Michael Wolff, după ce o judecătoare federală din Manhattan a respins procesul prin care autorul încerca să blocheze o eventuală acțiune de 1 miliard de dolari a Primei Doamne.

Scandalul a pornit de la declarațiile lui Wolff despre Melania Trump și Jeffrey Epstein, afirmații pe care soția lui Donald Trump le consideră false și defăimătoare.

Michael Wolff a încercat să se apere înainte de un proces cu Melania Trump

Michael Wolff, cunoscut pentru mai multe cărți despre Donald Trump, a mers în instanță după ce avocatul Melaniei Trump i-a transmis că Prima Doamnă ar putea să îl dea în judecată dacă nu retractează anumite afirmații. Potrivit NBC News, miza ar fi putut ajunge la 1 miliard de dolari.

Autorul a cerut instanței să stabilească faptul că nu a defăimat-o pe Melania Trump și că, dacă aceasta ar deschide un proces împotriva lui, ar trebui să suporte costuri și despăgubiri.

Judecătoarea Mary Kay Vyskocil nu a acceptat însă strategia lui Wolff. Aceasta a spus că disputa dintre cei doi este reală, dar trebuie purtată după regulile obișnuite ale instanței, nu printr-o încercare anticipată de a controla următorul pas juridic.

Judecătoarea a criticat strategia autorului

În decizia sa, judecătoarea a folosit termeni duri la adresa demersului făcut de Wolff. Ea a vorbit despre o încercare „contorsionată” și despre un nivel nepotrivit de joc tactic.

„Nu așa funcționează instanțele federale”, a transmis judecătoarea în decizia citată de NBC News.

Magistrata a precizat că nu va fi pusă în situația de a supraveghea o dispută prezentată abuziv. Cu alte cuvinte, instanța nu a spus că tensiunea dintre Melania Trump și Michael Wolff nu există, ci că autorul nu poate folosi această procedură pentru a preveni din start un eventual proces al Primei Doamne.

Melania Trump respinge orice legătură cu Epstein

Scandalul are în centru afirmații făcute de Michael Wolff despre Melania Trump și Jeffrey Epstein, finanțatorul condamnat pentru infracțiuni sexuale, care a murit în închisoare în 2019.

Melania Trump a negat public orice afiliere cu Epstein și a transmis anterior, de la Casa Albă, că va lupta împotriva afirmațiilor pe care le consideră nefondate.

„Minciunile care mă leagă de dezonorantul Jeffrey Epstein trebuie să se oprească astăzi”, a spus Melania Trump, potrivit The Guardian, citat de Știrile Pro Tv.

Reprezentanții săi au transmis, după decizia instanței, că Prima Doamnă va continua să se apere împotriva celor care răspândesc acuzații pe care le consideră răuvoitoare și defăimătoare.

Michael Wolff susține că declarațiile sale cu privire la Melania Trump au fost scoase din context

Michael Wolff a susținut în proces că amenințarea cu o acțiune în instanță face parte dintr-un tipar prin care familia Trump ar încerca să reducă la tăcere criticii. El a afirmat că unele dintre declarațiile sale au fost fragmente incomplete sau scoase din context.

Autorul a mai susținut că nu a afirmat niciodată că Melania Trump ar fi fost implicată în infracțiunile lui Epstein. Potrivit acestuia, referirile sale vizau modul în care Prima Doamnă ar fi gestionat, în culise, scandalul apărut în jurul subiectului.

Un articol publicat de The Daily Beast, bazat pe un interviu cu Wolff, a fost retras în 2025 după o scrisoare trimisă de avocatul Melaniei Trump.

Disputa nu s-a încheiat

Decizia judecătoarei nu pune capăt conflictului dintre Melania Trump și Michael Wolff, ci doar respinge acțiunea prin care autorul încerca să obțină protecție înaintea unui eventual proces. Practic, dacă Prima Doamnă va decide să îl dea în judecată, disputa va continua pe calea obișnuită.

Tags:
Citește și...
Trump, aproape de un acord temporar cu Iranul. Planul care ar putea redeschide Strâmtoarea Hormuz
Externe
Trump, aproape de un acord temporar cu Iranul. Planul care ar putea redeschide Strâmtoarea Hormuz
Panică la Casa Albă, după mai multe focuri de armă trase. Jurnaliștii au fost trimiși în adăpost, iar Serviciul Secret a intervenit imediat
Externe
Panică la Casa Albă, după mai multe focuri de armă trase. Jurnaliștii au fost trimiși în adăpost, iar Serviciul Secret a intervenit imediat
Kievul, lovit în plină noapte după amenințările Moscovei. Rusia a lansat rachete și drone asupra capitalei Ucrainei
Externe
Kievul, lovit în plină noapte după amenințările Moscovei. Rusia a lansat rachete și drone asupra capitalei Ucrainei
Epidemia de Ebola se agravează în Africa. Alte 10 țări, în pericol după focarul din Congo
Externe
Epidemia de Ebola se agravează în Africa. Alte 10 țări, în pericol după focarul din Congo
Volodimir Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rusesc cu racheta hipersonică Oreșnik: „Observăm semne de pregătire”
Externe
Volodimir Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rusesc cu racheta hipersonică Oreșnik: „Observăm semne de pregătire”
Protest uriaș în Madrid! Mii de oameni cer plecarea lui Pedro Sanchez, după scandalurile care zguduie Guvernul spaniol
Externe
Protest uriaș în Madrid! Mii de oameni cer plecarea lui Pedro Sanchez, după scandalurile care zguduie Guvernul spaniol
Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
Externe
Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone
Externe
Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone
Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
Externe
Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
Externe
Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
Ultima oră
13:51 - Oana Pellea nu se mulțumește cu aplauze pentru Cristian Mungiu. Actrița cere sprijin pentru drumul filmului „Fjord” spre Oscar
12:51 - O femeie a fost audiată după ce a înjunghiat un bărbat din Constanța. Procurorii spun că și-ar fi explicat gestul printr-un moment de depresie
12:28 - Mihai Fifor compară România cu Polonia. Liderul PSD Arad îi acuză direct pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz că ar bloca guvernul
11:59 - România, prinsă între două proiecte nucleare scumpe. Petrișor Peiu cere explicații privind Doicești și Cernavodă
11:28 - Dispută politică pe tema Cetății Rákóczi din Ghimeș-Făget. Csoma Botond a reacționat după criticile lui Dan Tanasă
10:35 - Trump, aproape de un acord temporar cu Iranul. Planul care ar putea redeschide Strâmtoarea Hormuz
09:54 - Documente declasificate din arhiva MAE, prezentate publicului. Oana Țoiu: „Este dreptul nostru la propria istorie”
09:30 - Vremea de astăzi în România, 24 mai. Temperaturile cresc în sud și est, iar la munte rămâne răcoare
09:11 - Sfinții zilei de 24 mai. Cine este pomenit astăzi în Calendarul Ortodox
08:56 - Panică la Casa Albă, după mai multe focuri de armă trase. Jurnaliștii au fost trimiși în adăpost, iar Serviciul Secret a intervenit imediat