Melania Trump marchează o victorie importantă în disputa cu scriitorul Michael Wolff, după ce o judecătoare federală din Manhattan a respins procesul prin care autorul încerca să blocheze o eventuală acțiune de 1 miliard de dolari a Primei Doamne.

Scandalul a pornit de la declarațiile lui Wolff despre Melania Trump și Jeffrey Epstein, afirmații pe care soția lui Donald Trump le consideră false și defăimătoare.

Michael Wolff a încercat să se apere înainte de un proces cu Melania Trump

Michael Wolff, cunoscut pentru mai multe cărți despre Donald Trump, a mers în instanță după ce avocatul Melaniei Trump i-a transmis că Prima Doamnă ar putea să îl dea în judecată dacă nu retractează anumite afirmații. Potrivit , miza ar fi putut ajunge la 1 miliard de dolari.

Autorul a cerut instanței să stabilească faptul că nu a defăimat-o pe Melania Trump și că, dacă aceasta ar deschide un proces împotriva lui, ar trebui să suporte costuri și despăgubiri.

Judecătoarea Mary Kay Vyskocil nu a acceptat însă strategia lui . Aceasta a spus că disputa dintre cei doi este reală, dar trebuie purtată după regulile obișnuite ale instanței, nu printr-o încercare anticipată de a controla următorul pas .

Judecătoarea a criticat strategia autorului

În decizia sa, judecătoarea a folosit termeni duri la adresa demersului făcut de Wolff. Ea a vorbit despre o încercare „contorsionată” și despre un nivel nepotrivit de joc tactic.

„Nu așa funcționează instanțele federale”, a transmis judecătoarea în decizia citată de NBC News.

Magistrata a precizat că nu va fi pusă în situația de a supraveghea o dispută prezentată abuziv. Cu alte cuvinte, instanța nu a spus că tensiunea dintre Melania Trump și Michael Wolff nu există, ci că autorul nu poate folosi această procedură pentru a preveni din start un eventual proces al Primei Doamne.

Melania Trump respinge orice legătură cu Epstein

Scandalul are în centru afirmații făcute de Michael Wolff despre Melania Trump și Jeffrey Epstein, finanțatorul condamnat pentru infracțiuni sexuale, care a murit în închisoare în 2019.

Melania Trump a negat public orice afiliere cu Epstein și a transmis anterior, de la Casa Albă, că va lupta împotriva afirmațiilor pe care le consideră nefondate.

„Minciunile care mă leagă de dezonorantul Jeffrey Epstein trebuie să se oprească astăzi”, a spus Melania Trump, potrivit , citat de Știrile Pro Tv.

Reprezentanții săi au transmis, după decizia instanței, că Prima Doamnă va continua să se apere împotriva celor care răspândesc acuzații pe care le consideră răuvoitoare și defăimătoare.

Michael Wolff susține că declarațiile sale cu privire la Melania Trump au fost scoase din context

Michael Wolff a susținut în proces că amenințarea cu o acțiune în instanță face parte dintr-un tipar prin care familia Trump ar încerca să reducă la tăcere criticii. El a afirmat că unele dintre declarațiile sale au fost fragmente incomplete sau scoase din context.

Autorul a mai susținut că nu a afirmat niciodată că Melania Trump ar fi fost implicată în infracțiunile lui Epstein. Potrivit acestuia, referirile sale vizau modul în care Prima Doamnă ar fi gestionat, în culise, scandalul apărut în jurul subiectului.

Un articol publicat de The Daily Beast, bazat pe un interviu cu Wolff, a fost retras în 2025 după o scrisoare trimisă de avocatul Melaniei Trump.

Disputa nu s-a încheiat

Decizia judecătoarei nu pune capăt conflictului dintre Melania Trump și Michael Wolff, ci doar respinge acțiunea prin care autorul încerca să obțină protecție înaintea unui eventual proces. Practic, dacă Prima Doamnă va decide să îl dea în judecată, disputa va continua pe calea obișnuită.