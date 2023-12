Melodia „All I Want for Christmas is You” a fost detronată, pentru prima dată din 2019 încoace. Ce cântec festiv este acum pe primul loc în clasamente

Din 2019 încoace, în preajma sărbătorilor, al celebrei dive Mariah Carey (54 de ani) a dominat clasamentele din Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, în acest an, se pare că melodia cântăreței a fost detronată de un alt cântec festiv de Crăciun.

Mariah Carey nu mai domină topurile în perioada sărbătorilor de iarnă. Melodia ei „All I Want for Christmas is You” a fost detronată de „Rockin’ Around the Christmas Tree” de Brenda Lee în acest an. Din 2019, Mariah Carey a ocupat primul loc în topurile din Statele Unite ale Americii cu „Regina Crăciunului”, dar anul acesta i-a luat locul un alt cântec festiv, scrie .

Potrivit Billboard, „Rockin’ Around the Christmas Tree” a ajuns pentru prima dată pe primul loc în clasamente, de la lansarea sa în 1958. Această performanță o serie de recorduri, inclusiv cel pentru cea mai lungă pauză între lansare și clasare pe prima poziție, record anterior deținut de „All I Want for Christmas Is You”.

La vârsta de doar 13 ani, Brenda Lee a înregistrat piesa alături de producătorul Owen Bradley. Ulterior, la vârsta de 78 de ani, remarcabilă cântăreață a obținut titlul de cea mai în vârstă artistă care a atins vârful topurilor muzicale din SUA.

„Nu-mi vine să cred! Nu-mi vine să cred că «Rockin’ Around The Christmas Tree» este pe locul 1, la 65 de ani de la lansare. Cântecul a apărut când eram adolescentă şi să ştiu că astăzi rezonează între diferite generaţii este unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care le-aş fi putut primi”, a declarat Brenda Lee, într-o înregistrare video publicată pe contul X (fostul Twitter) al Billboard.