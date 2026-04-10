Masa de Paște nu mai înseamnă doar respectarea tradiției, ci și curajul de a aduce ceva nou în farfurie. Preparatele clasice rămân, dar sunt reinterpretate de la an la an astfel încât să surprindă fără să-și piardă esența. Pentru că adevărul e simplu, fără sau pască masa parcă nu mai are același farmec.

Diferența o fac detaliile. Un sos altfel, o prezentare mai actuală sau o combinație neașteptată de arome pot schimba complet un preparat pe care îl știm de o viață.

În același timp prinde tot mai mult teren ideea de zero risipă. Asta înseamnă să valorifici același ingredient în mai multe preparate. De exemplu, ridichiile pot apărea în antreu, iar frunzele lor pot fi integrate perfect într-un fel principal.

Ce preparate surprinzătoare deschid masa de Paște modernă

O masă de Paște modernă înseamnă, înainte de toate, sustenabilitate și creativitate, bazate pe ingrediente proaspete de sezon, folosite inteligent, fără risipă.

„O brânză proaspătă de vaci. Din ceapă, partea verde o facem la grătar, o amestecăm cu ulei şi o incorporăm. Apoi avem o tulpină de leurdă, pentru că acum este sezonul şi noi facem borş, o reducem de la un litru la 60 de mililitri şi e acelaşi PH cu sucul de lămâie, e la fel de acru. Avem nişte ridichi frecate cu oţet şi cu sare, după care avem nişte chipsuri de , eu îi spun partea crocantă de pe ceaunul de mămăligă”, a explicat un chef bucătar pentru Observator News.

A doua gustare aduce o reinterpretare surprinzătoare. Salata boeuf vegană înlocuiește carnea de vită cu ciuperci și păstrează legumele clasice, precum morcovul, cartoful și țelina. Este completată de un plus de savoare adus de gulia murată. „Facem un sos cu gogoşari muraţi pe care îi frigem înainte pe jar. Şi cu uleiul şi o parte din ciuperci facem maioneză de ciuperci, facem un piure de mazăre verde în care băgăm boabe de mazăre verde sotate la tigaie. Şi, ultimul element, nişte ciuperci care apar prima dată primăvara. Se numesc trâmbiţa piticului, le murăm în oţet şi după le facem chipsuri la cuptor”, a mai dezvăluit acesta.

Meniul continuă cu ouă umplute reinterpretate: „Ouă umplute clasice cu pateu de pui, tot gulie murată înăuntru şi deasupra nişte gălbenuşuri pe care le ţinem 24 de ore în sare şi după aia le deshidratăm 8 ore la 55 de grade şi e ca un parmezan ca şi salinitate”.

Cum este reinterpretată friptura de miel

Principiile rămân aceleași, însă modul în care sunt puse în practică face diferența. Vedeta mesei de Paște rămâne , dar reinterpretarea vine din combinații neașteptate și tehnici moderne. „Avem o friptură de miel fript împreună cu un sos de salată cu usturoi. Mai întâi am blanşat salata un pic mai mult ca să nu rămână dură, după care a fost blendată, iar la final i-am adăugat usturoi proaspăt”, a explicat un alt bucătar.

Garniturile sunt gândite la fel de atent, cu accent pe detalii și echilibru. Cartofii noi copți sunt trași apoi în tigaie cu leurdă, iar deasupra se presară o pudră fină obținută din frunze de ridichi deshidratate la temperatură joasă. Este un exemplu clar de cum fiecare element al ingredientului este valorificat, fără compromisuri de gust.

Cum arată pasca modernă și cui i se adresează

Desertul păstrează ideea tradițională, dar vine cu o prezentare și o textură complet diferite. „O facem şi facem un compot de cireşe pe care îl blenduim un pic şi apoi adăugăm iar nişte cireşe în el”, a subliniat cheful bucătar pentru sursa menționată.

Rețeta poate fi adaptată ușor, folosind orice fruct de sezon sau chiar ciocolată, în funcție de preferințe. Rezultatul este un desert mai lejer, mai fresh, care păstrează spiritul pascăi, dar îl aduce în prezent. Este genul de preparat care cucerește în special , chiar și pe cei care anul trecut au privit cu reținere meniul tradițional, inclusiv clasica friptură de miel.