Acasa » Eveniment » Mercenarul Horațiu Potra rămâne în pușcărie. Înalta Curte a prelungit măsura arestului preventiv

Mercenarul Horațiu Potra rămâne în pușcărie. Înalta Curte a prelungit măsura arestului preventiv

Adrian Teampău
16 apr. 2026, 16:55
Mercenarul Horațiu Potra rămâne în pușcărie. Înalta Curte a prelungit măsura arestului preventiv
Horațiu Potra Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Horațiu Potra rămâne în arest
  2. Mercenar judecat pentru tentativă de lovitură de stat

Horațiu Potra, mercenarul colaborator al lui Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să-i prelungească mandatul de arestare preventivă

Horațiu Potra rămâne în arest

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis joi, 16 aprilie, să prelungească arestul preventiv în cazul mercenarului Horațiu Potra. Contestația de mercenarul colaborator al lui Călin Georgescu a fost respinsă de instanță, iar el va trebui să achite cheltuielile judiciare. Decizia de prelungire a măsurii a fost pronunțată în contextul procedurilor judiciare aflate în curs și este definitivă.

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din data de 7 aprilie 2026, pronunţată de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.14. Obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de consiliu, astăzi, 16 aprilie 2026“, se arată în minuta instanței.

Potra se află în arest preventiv din data de 20 noiembrie 2025, când a revenit din Dubai. El a fost adus sub escortă din țara arabă unde a încercat să scape de justiție. Șeful mercenarilor este acuzat de infracțiuni de destabilizare a României, în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2024.

În schimb, Dorian Potra, fiul mercenarului, precum și nepotul acestuia, Alexandru Potra, au ieșit din starea de arest la domiciliu. În cazul celor doi membri ai familiei, a fost instituită măsura controlului judiciar.

Mercenar judecat pentru tentativă de lovitură de stat

Horațiu Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru mai multe infracțiuni care țin de siguranța statului. Procurorii îl acuză de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, precum și instigare publică.

În același dosar penal au mai fost puși sub acuzație alți 20 de mercenari din gruparea lui Potra. De asemenea, este judecat și Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale de la finalul anului 2024.

Dosarul penal vine în contextul neregulilor din campania electorală și de la primul tur de scrutin care au dus la anularea alegerilor. Gruparea mercenarilor a încercat să dea o lovitură de stat, nemulțumită fiind de anularea scrutinului.

Ulterior, în 2025, alegerile prezidențiale au fost reluate, dar lui Călin Georgescu i s-a interzis să candideze.

