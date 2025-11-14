Mersul trenurilor pe traseul București Nord – Aeroportul Otopeni va fi modificat temporar. Autoritățile feroviare anunță că vor fi efectuate mai multe lucrări la infrastructură.

Mersul trenurilor se modifică între București și Otopeni

Circulaţia trenurilor pe traseul Bucureşti Nord – Aeroportul Otopeni va fi modificată temporar. Acest lucru est impus de efectuarea unor lucrări la instalațiile feroviare, după cum a anunțat compania. Pasagerii care intenționează să călătorească cu trenurile ce fac legătura între și terminalul Aeroportului Henri Coandă sunt sfătuiți să-și caute .

Mersul trenurilor va fi modificat în în urma unor lucrări la instalaţiile feroviare în nopţile de marţi spre miercuri şi miercuri spre joi, săptămâna viitoare. Va fi afectat tronsonul orar 00:20-4:20.

„În nopţile 18/19 noiembrie 2025 şi 19/20 noiembrie 2025, în intervalul 00:20-04:20, vor avea loc lucrări programate la instalaţiile electrice din zona Bucureşti Nord-Pajura. Intervenţia este necesară pentru menţinerea siguranţei şi funcţionării infrastructurii feroviare”, se arată în comunicatul CFR SA.

Explicațiile CFR despre modificare

Potrivit comunicatului CFR, lucrările se vor desfășura pe parcursul a două nopți, într-un interval de timp în care călătorii vor fi mai puțin afectați. Este vorba despre lucrări programate care vor avea loc la instalaţiile electrice din zona Bucureşti Nord-Pajura.

„Pe durata lucrărilor se va opri temporar alimentarea cu energie în anumite zone ale staţiilor Bucureşti Nord şi Griviţa, ceea ce va genera modificări în circulaţia trenurilor care asigură legătura cu Aeroportul Internaţional «Henri Coandă» Bucureşti”, se mai menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, pentru preluarea fluxului de călători vor circula trenuri înlocuitoare puse la dispoziţie de operatorii de transport feroviar călători CFR Călători şi TFC (Transferoviar Călători, n.r.).

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. recomandă pasagerilor să verifice din timp situaţia circulaţiei trenurilor, prin consultarea surselor oficiale de informare.

Mersul trenurilor spre aeroport a mai fost modificat

Mersul trenurilor a mai fost modificat, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară. Acest lucru s-a petrecut în luna octombrie. La vremea respectivă, CFR a anunțat o serie de lucrări de mentenanță, în perioada în perioada 14 – 17 octombrie 2025, intervalul orar 09:00 – 14:00.

„Circulaţia trenurilor va fi temporar suspendată pe relaţia Bucureşti Nord – Pajura – Mogoşoaia – Terminal Aeroport Henri Coandă (T1), în perioada 14 – 17 octombrie 2025, intervalul orar 09:00 – 14:00, pentru desfăşurarea unor lucrări de mentenanţă”, transmitea la vremea respectivă Compania Naţională de Căi Ferate .

În cele trei zile, circulația a fost reluată după ora 14:00, când s-au încheiat lucrările planificate.