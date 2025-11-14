B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mersul trenurilor Bucureşti Nord – Aeroportul Otopeni, modificat. CFR anunță lucrări la instalațiile feroviare

Mersul trenurilor Bucureşti Nord – Aeroportul Otopeni, modificat. CFR anunță lucrări la instalațiile feroviare

Adrian Teampău
14 nov. 2025, 12:43
Mersul trenurilor Bucureşti Nord - Aeroportul Otopeni, modificat. CFR anunță lucrări la instalațiile feroviare
Trenuri CFR Sursa foto: CFR Călători / Facebook
Cuprins
  1. Mersul trenurilor se modifică între București și Otopeni
  2. Explicațiile CFR despre modificare
  3. Mersul trenurilor spre aeroport a mai fost modificat

Mersul trenurilor pe traseul București Nord – Aeroportul Otopeni va fi modificat temporar. Autoritățile feroviare anunță că vor fi efectuate mai multe lucrări la infrastructură.

Mersul trenurilor se modifică între București și Otopeni

Circulaţia trenurilor pe traseul Bucureşti Nord – Aeroportul Otopeni va fi modificată temporar. Acest lucru est impus de efectuarea unor lucrări la instalațiile feroviare, după cum a anunțat compania. Pasagerii care intenționează să călătorească cu trenurile ce fac legătura între Gara București Nord și terminalul Aeroportului Henri Coandă sunt sfătuiți să-și caute rute alternative de deplasare.

Mersul trenurilor va fi modificat în  în urma unor lucrări la instalaţiile feroviare în nopţile de marţi spre miercuri şi miercuri spre joi, săptămâna viitoare. Va fi afectat tronsonul orar 00:20-4:20.

„În nopţile 18/19 noiembrie 2025 şi 19/20 noiembrie 2025, în intervalul 00:20-04:20, vor avea loc lucrări programate la instalaţiile electrice din zona Bucureşti Nord-Pajura. Intervenţia este necesară pentru menţinerea siguranţei şi funcţionării infrastructurii feroviare”, se arată în comunicatul CFR SA.

Explicațiile CFR despre modificare

Potrivit comunicatului CFR, lucrările se vor desfășura pe parcursul a două nopți, într-un interval de timp în care călătorii vor fi mai puțin afectați. Este vorba despre lucrări programate care vor avea loc la instalaţiile electrice din zona Bucureşti Nord-Pajura.

„Pe durata lucrărilor se va opri temporar alimentarea cu energie în anumite zone ale staţiilor Bucureşti Nord şi Griviţa, ceea ce va genera modificări în circulaţia trenurilor care asigură legătura cu Aeroportul Internaţional «Henri Coandă» Bucureşti”, se mai menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, pentru preluarea fluxului de călători vor circula trenuri înlocuitoare puse la dispoziţie de operatorii de transport feroviar călători CFR Călători şi TFC (Transferoviar Călători, n.r.).

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. recomandă pasagerilor să verifice din timp situaţia circulaţiei trenurilor, prin consultarea surselor oficiale de informare.

Mersul trenurilor spre aeroport a mai fost modificat

Mersul trenurilor a mai fost modificat, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară. Acest lucru s-a petrecut în luna octombrie. La vremea respectivă, CFR a anunțat o serie de lucrări de mentenanță, în perioada în perioada 14 – 17 octombrie 2025, intervalul orar 09:00 – 14:00.

„Circulaţia trenurilor va fi temporar suspendată pe relaţia Bucureşti Nord – Pajura – Mogoşoaia – Terminal Aeroport Henri Coandă (T1), în perioada 14 – 17 octombrie 2025, intervalul orar 09:00 – 14:00, pentru desfăşurarea unor lucrări de mentenanţă”, transmitea la vremea respectivă Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA.

În cele trei zile, circulația a fost reluată după ora 14:00, când s-au încheiat lucrările planificate.

Tags:
Citește și...
UE accelerează eliminarea scutirii de taxe pentru coletele mici din China
Eveniment
UE accelerează eliminarea scutirii de taxe pentru coletele mici din China
Suporter agresat de un agent de pază la un meci de handbal. Autoritățile au deschis dosar penal (VIDEO)
Eveniment
Suporter agresat de un agent de pază la un meci de handbal. Autoritățile au deschis dosar penal (VIDEO)
COMUNICAT „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR.55 ETAPA II” în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 13.11.2025
Eveniment
COMUNICAT „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR.55 ETAPA II” în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 13.11.2025
COMUNICAT „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR.40 ETAPA II” în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 13.11.2025
Eveniment
COMUNICAT „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR.40 ETAPA II” în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 13.11.2025
COMUNICAT „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR.32 ETAPA II” în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 13.11.2025
Eveniment
COMUNICAT „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR.32 ETAPA II” în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 13.11.2025
Scandal la Spitalul Floreasca! Doi medici ridicați din sala de operație, acuzați că ar fi cerut mită
Eveniment
Scandal la Spitalul Floreasca! Doi medici ridicați din sala de operație, acuzați că ar fi cerut mită
Apel fals la 112 făcut de un elev de 13 ani a pus pe jar autoritățile din Capitală. Ce măsuri au luat polițiștii
Eveniment
Apel fals la 112 făcut de un elev de 13 ani a pus pe jar autoritățile din Capitală. Ce măsuri au luat polițiștii
Tragedie la o clinică dentară din București: Un copil de doar 2 ani a murit după o anestezie. Ce au declarat sursele medicale (VIDEO)
Eveniment
Tragedie la o clinică dentară din București: Un copil de doar 2 ani a murit după o anestezie. Ce au declarat sursele medicale (VIDEO)
Spălătoriile de haine folosesc substanțe chimice toxice. Vezi de ce îți pot tripla riscul de boli hepatice și cancer
Eveniment
Spălătoriile de haine folosesc substanțe chimice toxice. Vezi de ce îți pot tripla riscul de boli hepatice și cancer
Premieră în România: liber pentru doliu după pierderea unui câine. Unde se aplică decizia
Eveniment
Premieră în România: liber pentru doliu după pierderea unui câine. Unde se aplică decizia
Ultima oră
12:57 - O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”
12:53 - Referendumul pentru București, blocat de Florin „altă întrebare” Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă
12:23 - Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”
12:20 - O statuie pentru Messi pe Camp Nou. Președintele Barcelonei îl vrea pe argentinian înapoi
12:11 - Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor”
Catalin Drula
11:46 - UE accelerează eliminarea scutirii de taxe pentru coletele mici din China
11:42 - De ce l-a adus la Cotroceni Nicușor Dan pe Vlad Voiculescu. Ce se pregătește pentru penalul Voiculescu
11:28 - Suporter agresat de un agent de pază la un meci de handbal. Autoritățile au deschis dosar penal (VIDEO)
11:01 - Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri
10:30 - Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid