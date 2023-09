Mesaj RO-Alert în opt localități românești din Delta Dunării, din cauza unui nou atac al Rusiei asupra Ismail: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian” (VIDEO)

Autoritățile române au emis un mesaj RO-Alert în opt localități românești din Delta Dunării, în noaptea de marți spre miercuri, ca urmare a atacurilor efectuate de forțele ruse asupra portului Ismail și a altor ținte ucrainene, transmite .

Mesajul autorităților române a fost emis la ora 00:54, în localitățile Lucavita, Grindu, Isaccea, Ceatalchioi, Chilia, Somova, Pardina și Văcăreni, conform precizărilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea.

„Există posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Pastrati-va calmul. Adapostiti-va in beciuri sau adaposturi de protectie civila. In lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori”, scria în mesajul RO-Alert.

În atacul de la Ismail au fost rănite cel puțin șase persoane, spune guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, potrivit Reuters.

„Mai multe grupuri de drone au fost lansate asupra districtului Ismail”, a declarat oficialul.

„Din nefericire, au existat lovituri: au fost înregistrate pagube în porturi și alte infrastructuri civile”, a adăugat el.