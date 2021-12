Mesaje de „La mulţi ani!” pentru Revelion 2022. Cele mai frumoase urări pentru toți oamenii din viața ta

Mesajele de „La mulți ani!” transmise prietenilor și familiei de Revelion vor fi un mod frumos și vesel de a începe anul 2022. Nu uitați de cei apropiați, chiar dacă nu petreceți împreună Sărbătorile și transmiteți sms-uri pline de inspirație și căldură inclusiv pentru colegii de la muncă.

Urările trimise în Noaptea dintre Ani sunt una dintre cele mai bune modalități prin care să vă amintiți de apropiați, dar și ei să își amintească de faptul că le sunteți alături.

Citiți și: ANM, prognoză pentru următoarele 4 săptămâni. Cum va fi vremea de Crăciun, de Revelion și la începutul lui 2022 (DOCUMENT)

Cele mai frumoase mesaje de „La mulți ani!” pentru Revelion 2022

Dacă anul 2021 nu a fost unul tocmai bun pentru unii dintre voi sau din contră dacă a fost un plin de realizări și lucruri frumoase, este important ca la final să vă bucurați că ați depășit cu bine toate provocările.

Mai departe, iată câteva idei de mesaje de „La mulți ani!” pentru revelionul 2022:

La cumpăna dintre ani, să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să îţi deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri!

Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări!

Pentru vremurile bune, recunoștință. Pentru cele rele, multa speranță. Pentru fiecare zi, o dorință. Si mereu, mereu, fericire. Aceasta este ceea ce va doresc in noul an. Un an nou fericit! La multi ani 2022!

Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!

Un an nou cu sănătate, mult spor iţi doresc la toate! Veselie şi împliniri, să ai parte de cele mai frumoase amintiri. La mulţi ani!

Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!

E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani !

Cele mai frumoase de Revelion 2022 pentru persoana iubită

Fie ca Noul An să ne găsească din nou unul în brațele altuia, să privim cu încredere spre un viitor luminos care să ne găsească tot împreună. La mulți ani!

Vreau să știi că am comandat eu tot vâscul din țară pentru a mă asigura că îmi vei da voie să îți ofer măcar o mică parte din săruturile pe care le meriți. Nu mă mai satur de buzele tale și în Noul An îmi propun să te sărut de cel puțin două ori mai mult decât în anul ce a trecut. La mulți ani!

Miracolul unui nou an se apropie cu repeziciune însă nu se poate compara cu miracolul vieții mele care ești tu. Te iubesc din ce în ce mai mult odată cu trecerea fiecărei secunde, ore, zile, săptămâni, luni, iar iubirea noastră devine mai profundă odată cu trecerea anilor.

Celei mai magice persoane din viața mea nu pot decât să îi doresc toate bucuriile din lume și cât mai multă sănătate că de restul dorințelor sale mă voi ocupa eu. La mulți ani magia vieții mele!

Mesaje muzicale de Revelion 2022

Dacă vreți să pregătiți o urare cu adevărat specială, alegeți să trimiteți o piesă frumoasă ca mesaj de Revelion 2022. Mai jos regăsițit doar câteva dintre cele mai frumoase melodii pe care să le ascultați în Noaptea dintre Ani: