Un grup de arheologi a descifrat 73 de semne cuneiforme vechi de 4.000 de ani, revelând avertismente și preziceri folosite de babilonieni pentru a anticipa și a proteja conducerea. Iată despre ce este vorba!

Mesaje antice de avertizare

Printre semnele descifrate se numără și cele legate de eclipsele lunare, considerate odinioară semne prevestitoare ale răului, cum ar fi foametea, ciuma, seceta sau chiar asasinarea liderilor.

„Divinația era o trăsătură caracteristică a încercării babilonienilor de a înțelege lumea”, a explicat Andrew George, asiriolog pensionat și coautor al studiului publicat în Journal of Cuneiform Studies, citat de Știrile ProTv.

Atunci când o predicție era amenințătoare, cum ar fi mesajul „un rege va muri”, se efectua o anchetă oraculară prin extispicie, examinarea măruntaielor unui animal sacrificat, pentru a evalua pericolul și, dacă era necesar, se recurgea la ritualuri pentru alungarea răului.

Redescoperirea colecției

Tăblițele babiloniene au fost achiziționate de British Museum la sfârșitul secolului XIX și completate cu ultima piesă în 1914. Din cauza dimensiunii colecției și lipsei cercetătorilor, importanța lor a fost recunoscută abia în anii 1970, când un savant le-a redescoperit întâmplător.

Procesul de descifrare a fost minuțios: citirea lentă, desenarea detaliată și repetarea frecventă a simbolurilor au fost esențiale pentru înțelegerea mesajelor. Tăblițele respectă forma standard a listelor divinatorii mesopotamiene, iar limba akkadiană confirmă originea babiloniană a textelor.

O fereastră spre viața Babilonului

Cuvintele și simbolurile descifrate permit reconstrucția vieții, religiei, literaturii și economiei babiloniene de acum 2.000–4.500 de ani.

„În 150 de ani, am progresat de la a nu ști aproape nimic despre babilonieni și asirieni la acumularea unei cantități enorme de cunoștințe despre civilizația lor, istoria, religia, literatura și viața socială, toate reconstituite cu migală din textele cuneiforme publicate între timp”, a subliniat Andrew George.