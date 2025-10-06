Mesajul Mariei Ghiorghiu pentru România. Maria Ghiorghiu, cunoscută prezicătoare și autoare de mesaje spirituale, a publicat recent pe o nouă profeție pe care susține că a primit-o „în această dimineață”. În mesajul transmis, ea spune că a auzit un glas puternic, care i-ar fi vorbit direct României.

Ce se va întâmpla în România, potrivit Mariei Ghiorghiu

„Curaj, Românie! Nu te teme! România învăluită de Cuvântul Duhului Sfânt. Cuvânt și rame înălțătoare, va fi pe întreg teritoriul României! Românie, nu te teme! Duhul Cel Prea Sfânt este asupra ta!”, a relatat Maria Ghiorghiu.

Potrivit acesteia, în același moment, în cameră i s-ar fi arătat o imagine cerească impresionantă: un cer albastru-violet, pe care strălucea intens „Harta României”. Ghiorghiu descrie harta ca fiind „albă, fără contur și fără înscrisuri, dar orbitor de luminoasă, asemenea Duhului Sfânt”.

În centrul hărții ar fi apărut o „rolă aurie”, care ar fi început să se strângă cu viteză dinspre vest spre centrul țării, „ca și cum o forță nevăzută ar fi adunat totul pe o panglică aurie”.

Mesajul Mariei Ghiorghiu pentru România. Ce avertisment a transmis prezicătoarea

Prezicătoarea interpretează această imagine drept un semn spiritual important, cu .

Ea le transmite cititorilor săi un îndemn la credință și speranță, amintind că „dacă Hristos ne strigă să nu ne temem, atunci să nu ne temem de nimeni și de nimic”.

„Dragii mei, ceva se va petrece cu România noastra!

Ce va fi, eu nu stiu a vă spune.

Dar cred ca, nu va fi ceva prea usor pentru noi ,deoarece, ni se spune de la DUHUL CEL PREA SFÂNT,ca sa nu ne temem !

Fratilor!

Dacă Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne strigă ca să nu ne temem, orice ar fi cu România Sfântă, atunci fratilor, să nu ne temem de nimeni si de nimic.

Să urmăm glasul Lui Dumnezeu si sa primim pe toate, multumind pentru toate si punându-ne toată Nădejdea în Bunul Dumnezeu si-n Măicuța Domnului, Cărora Li se cuvine,toata cinstea,slava si închinarea,Amin!.”, a mai scris Maria Ghiorghiu pe blogul său.

În încheiere, Maria Ghiorghiu îi îndeamnă pe români să rămână uniți în credință și să își pună nădejdea în Dumnezeu și în Maica Domnului. Ea consideră că mesajul primit este unul de protecție divină pentru întreaga țară.