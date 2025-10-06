B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Maria Ghiorghiu, o nouă profeție îngrijorătoare: „Dragii mei, ceva se va petrece cu România noastră”

Maria Ghiorghiu, o nouă profeție îngrijorătoare: „Dragii mei, ceva se va petrece cu România noastră”

Ana Maria
06 oct. 2025, 21:31
Maria Ghiorghiu, o nouă profeție îngrijorătoare: Dragii mei, ceva se va petrece cu România noastră
Sursa foto: Facebook / @Maria Ghiorghiu
Cuprins
  1. Ce se va întâmpla în România, potrivit Mariei Ghiorghiu
  2. Mesajul Mariei Ghiorghiu pentru România. Ce avertisment a transmis prezicătoarea

Mesajul Mariei Ghiorghiu pentru România. Maria Ghiorghiu, cunoscută prezicătoare și autoare de mesaje spirituale, a publicat recent pe blogul său o nouă profeție pe care susține că a primit-o „în această dimineață”. În mesajul transmis, ea spune că a auzit un glas puternic, care i-ar fi vorbit direct României.

Ce se va întâmpla în România, potrivit Mariei Ghiorghiu

„Curaj, Românie! Nu te teme! România învăluită de Cuvântul Duhului Sfânt. Cuvânt și rame înălțătoare, va fi pe întreg teritoriul României! Românie, nu te teme! Duhul Cel Prea Sfânt este asupra ta!”, a relatat Maria Ghiorghiu.

Potrivit acesteia, în același moment, în cameră i s-ar fi arătat o imagine cerească impresionantă: un cer albastru-violet, pe care strălucea intens „Harta României”. Ghiorghiu descrie harta ca fiind „albă, fără contur și fără înscrisuri, dar orbitor de luminoasă, asemenea Duhului Sfânt”.

În centrul hărții ar fi apărut o „rolă aurie”, care ar fi început să se strângă cu viteză dinspre vest spre centrul țării, „ca și cum o forță nevăzută ar fi adunat totul pe o panglică aurie”.

Mesajul Mariei Ghiorghiu pentru România. Ce avertisment a transmis prezicătoarea

Prezicătoarea interpretează această imagine drept un semn spiritual important, cu implicații majore pentru România.

Ea le transmite cititorilor săi un îndemn la credință și speranță, amintind că „dacă Hristos ne strigă să nu ne temem, atunci să nu ne temem de nimeni și de nimic”.

„Dragii mei, ceva se va petrece cu România noastra!

Ce va fi, eu nu stiu a vă spune.

Dar cred ca, nu va fi ceva prea usor pentru noi ,deoarece, ni se spune de la DUHUL CEL PREA SFÂNT,ca sa nu ne temem !
Fratilor!

Dacă Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne strigă ca să nu ne temem, orice ar fi cu România Sfântă, atunci fratilor, să nu ne temem de nimeni si de nimic.

Să urmăm glasul Lui Dumnezeu si sa primim pe toate, multumind pentru toate si punându-ne toată Nădejdea în Bunul Dumnezeu si-n Măicuța Domnului, Cărora Li se cuvine,toata cinstea,slava si închinarea,Amin!.”, a mai scris Maria Ghiorghiu pe blogul său.

În încheiere, Maria Ghiorghiu îi îndeamnă pe români să rămână uniți în credință și să își pună nădejdea în Dumnezeu și în Maica Domnului. Ea consideră că mesajul primit este unul de protecție divină pentru întreaga țară.

Tags:
Citește și...
Șeful ANRE, deranjat de știrile negative referitoare la piața energiei. George Niculescu evită conferințele de presă și comunică doar la evenimente speciale
Eveniment
Șeful ANRE, deranjat de știrile negative referitoare la piața energiei. George Niculescu evită conferințele de presă și comunică doar la evenimente speciale
Patru metode de conservare a verdețurilor. Cum le poți păstra proaspete pe timpul iernii
Eveniment
Patru metode de conservare a verdețurilor. Cum le poți păstra proaspete pe timpul iernii
Turmericul, secretul vindecător din natură. Ce beneficii aduce acest condiment exotic
Eveniment
Turmericul, secretul vindecător din natură. Ce beneficii aduce acest condiment exotic
Apele Române introduc o nouă etapă de gestionare a plajelor. Ce se schimbă din 2026
Eveniment
Apele Române introduc o nouă etapă de gestionare a plajelor. Ce se schimbă din 2026
Mihaela Bilic: „Gata cu dietele”. Cu ce au fost înlocuitele curele de slăbire restrictive
Eveniment
Mihaela Bilic: „Gata cu dietele”. Cu ce au fost înlocuitele curele de slăbire restrictive
Scăderea în înălțime odată cu înaintarea în vârstă: mit sau realitate. Ce poate încetini declinul masei osoase
Eveniment
Scăderea în înălțime odată cu înaintarea în vârstă: mit sau realitate. Ce poate încetini declinul masei osoase
Cod roșu de furtuni violente: Locuitorii acestui județ din România, sfătuiți să-și facă provizii urgent: „Populația să stea în casă pentru siguranța lor”
Eveniment
Cod roșu de furtuni violente: Locuitorii acestui județ din România, sfătuiți să-și facă provizii urgent: „Populația să stea în casă pentru siguranța lor”
Spectacol pe cerul nopții: prima SuperLună a anului 2025. De ce este acest fenomen atât de special
Eveniment
Spectacol pe cerul nopții: prima SuperLună a anului 2025. De ce este acest fenomen atât de special
Destinații de city break pentru români. Șase orașe europene care merită vizitate în această toamnă
Eveniment
Destinații de city break pentru români. Șase orașe europene care merită vizitate în această toamnă
Surse: Ce va decide CCR în legătură cu legea pensiilor magistraților și ce efecte va avea decizia asupra Pachetului 2 de măsuri
Eveniment
Surse: Ce va decide CCR în legătură cu legea pensiilor magistraților și ce efecte va avea decizia asupra Pachetului 2 de măsuri
Ultima oră
00:00 - Șeful ANRE, deranjat de știrile negative referitoare la piața energiei. George Niculescu evită conferințele de presă și comunică doar la evenimente speciale
23:56 - Patru metode de conservare a verdețurilor. Cum le poți păstra proaspete pe timpul iernii
23:55 - Turmericul, secretul vindecător din natură. Ce beneficii aduce acest condiment exotic
23:25 - Ritualul pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineața: „Acest exercițiu este extraordinar, te face conștient”
23:20 - Telefoanele cele mai scumpe din lume. Ce face diferența între un dispozitiv obișnuit și unul de lux
23:03 - Apele Române introduc o nouă etapă de gestionare a plajelor. Ce se schimbă din 2026
22:52 - Mihaela Bilic: „Gata cu dietele”. Cu ce au fost înlocuitele curele de slăbire restrictive
22:25 - Cazinourile și sălile de păcănele ar putea funcționa doar stațiunile turistice. Proiect legislativ depus la Senat
22:10 - Scăderea în înălțime odată cu înaintarea în vârstă: mit sau realitate. Ce poate încetini declinul masei osoase
22:05 - Cod roșu de furtuni violente: Locuitorii acestui județ din România, sfătuiți să-și facă provizii urgent: „Populația să stea în casă pentru siguranța lor”