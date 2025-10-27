B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
27 oct. 2025, 14:51
Sursa Foto: Facebook - Maurice Munteanu
Cuprins
  1. Maurice Munteanu, reacție tăioasă. Care a fost mesajul lui după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
  2. Cum au reacționat internauții la postarea lui Maurice Munteanu

Maurice Munteanu, reacție tăioasă după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! Criticul de modă a ținut să posteze duminică un mesaj critic pe pagina sa de Facebook. El a condamnat amestecul dintre credință, megalomanie și risipa banilor publici, considerând evenimentul o dovadă de ipocrizie socială: „Grotescul are și el catedrala lui”

Maurice Munteanu, reacție tăioasă. Care a fost mesajul lui după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Maurice Munteanu descrie Catedrala ca un simbol al aroganței, comparând-o cu Casa Poporului, ambele născute din aceeași boală: megalomania. El acuză folosirea a sute de milioane de euro, mulți proveniți din bani publici, pentru o penitență colectivă lipsită de sens social.

„CeMeRe S.A. — catedrala megalomaniei, se ridică peste oraș ca o replică aurită a Casei Poporului: două monumente ale aceleiași boli — credința că mântuirea se poate cumpăra cu bani publici. 270 de milioane de euro, din care o mare partedin bani publici, pentru o penitență colectivă! Un nou templu al aroganței, în oglindă cu Casa Poporului. Adică aceeași boală, altă tămâie: megalomania sfințită”, se arată în mesajul postat pe pagina sa de Facebook.
Mai mult, el vorbește despre o Românie în care spitalele și azilele se prăbușesc, dar altarele se ridică pe bani publici și indiferență.
„Spitalele? Lasă, să ne dea Bruxelles-ul bani pentru ele. Să ne dea Bolojan! Copiii pot muri, bătrânii pot putrezi în azilele groazei (remember Firea!!) — noi avem de plătit altarul. Ne rugăm în genunchi, dar nu pentru viață, ci pentru confortul propriei ipocrizii și mizerii. În România, credința s-a transformat în alibi, iar Biserica o binecuvântează. Un pact vechi de mii de ani: tu îmi speli păcatele, eu îți plătesc tămâia”, a mai transmis acesta.
Maurice Munteanu vorbește despre o credință transformată în spectacol, o religie a aparenței și complicității. El afirmă că românii și-au vândut luciditatea pe o lumânare, preferând mântuirea televizată de duminică în locul responsabilității reale.
„Și, în timp ce totul se prăbușește, ne consolăm: „E în regulă, Dumnezeu are contract cu statul.” Grotesc nu e ce se întâmplă. Grotesc e că ni se pare normal”, și-a încheiat postarea criticul de modă.

Cum au reacționat internauții la postarea lui Maurice Munteanu

Reacțiile la mesajul fostului jurat de la „Bravo, ai stil!” au împărțit oamenii între cei care văd în catedrală un simbol al credinței și cei care o consideră o risipă monumentală. Unii au invocat libertatea de a dona pentru orice cauză, fie ea un spital sau o biserică, numind proiectul o expresie a democrației.

Alții au povestit cum fonduri pentru cercetare sau alte domenii esențiale au fost redirecționate către „edificiu”, semn al unui stat care își confundă prioritățile. Au existat și voci care au cerut decență și respect pentru credincioși, spunând că „uneori e mai bine să taci și să lași oamenii să se bucure”.

