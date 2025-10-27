Maurice Munteanu, reacție tăioasă după sfințirea ! Criticul de modă a ținut să posteze duminică un mesaj critic pe pagina sa de Facebook. El a condamnat amestecul dintre credință, megalomanie și risipa banilor publici, considerând evenimentul o dovadă de ipocrizie socială: „Grotescul are și el catedrala lui”

Maurice Munteanu, reacție tăioasă. Care a fost mesajul lui după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Maurice Munteanu descrie Catedrala ca un simbol al aroganței, comparând-o cu , ambele născute din aceeași boală: megalomania. El acuză folosirea a sute de milioane de euro, mulți proveniți din bani publici, pentru o penitență colectivă lipsită de sens social.

„CeMeRe S.A. — catedrala megalomaniei, se ridică peste oraș ca o replică aurită a Casei Poporului: două monumente ale aceleiași boli — credința că mântuirea se poate cumpăra cu bani publici. 270 de milioane de euro, din care o mare partedin bani publici, pentru o penitență colectivă! Un nou templu al aroganței, în oglindă cu Casa Poporului. Adică aceeași , altă tămâie: megalomania sfințită”, se arată în mesajul postat pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, el vorbește despre o Românie în care spitalele și azilele se prăbușesc, dar altarele se ridică pe bani publici și indiferență.