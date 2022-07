Mesajul unui proprietar de pensiune din România față de dezastrul lăsat de clienți: „Sunt curioasă dacă acești oameni se poartă tot așa și în Grecia, Turcia”

Proprietarul unei pensiuni de pe litoral s-a plâns într-o postare pe rețelele de socializare despre comportamentul turiștilor.

În mesajul pe care l-a scris aceasta pe pagina , de pe Facebook se arată că „Încep prin a menționa că reprezint o pensiune care funcționează legal, cu angajați, taxe și impozite plătite la zi și toate cheltuielile aferente (că să înțelegeți că nu ne îmbogățim din tarifele percepute). Apoi că există și turiști care sunt oameni minunați și pe care îți e mai mare dragul să-i gazduiesti.”

Mesajul unui proprietar de pensiune din România față de dezastrului lăsat de clienți

În postare, proprietarul a vorbit și despre câteva

Cel care șterge cu prosoapele albe pe jos noroi, vomă, ciocolată și cine știe ce altceva. Și câteodată le ascunde și în dulap, de parcă acolo nu le-ar găși nimeni.

Cel care lasă copiii să mănânce ciocolată și înghețată în vârful patului, de pătează toată lenjeria și apoi mai șterge și cu prosoapele albe.

Cel care se urcă în pat plin de ulei de plajă, fără să facă dus.

Cel care își lasă copiii nesupravegheați să strice tot ce întâlnesc, inclusiv lucrurile altor turiști.

Și apoi toată lumea se plânge că lenjeriile și prosoapele sunt pătate. Și da, vin pătate de la curățătorie profesională, nu le spălăm noi. Multe persoane nu înțeleg că aceste obiecte nu sunt de unică folosință iar înlocuirea lor nu intră în prețul pe care îl plătesc pentru cameră.

Sunt curioasă dacă acești oameni se poartă tot așa și în Grecia, Turcia și unde se mai duc pentru că e mai “ieftin”. Sau la ei acasă…

Îmi pare rău doar că asemenea oameni strică locul și pentru aceia care se poartă impecabil”, a scris aceasta în postare.

Cum au reacționat oamenii

Cele mai multe dintre comentarii afirmă cele scrise de proprietar, conform

Într-unul dintre comentariile de la postare se arată că atunci „Când eram copil și mergeam cu părinții în concedii, mama m-a învățat că trebuie să lăsăm mereu camerele ordonate: ambalajele în coșul de gunoi, paharele curate (deși urma să le spele camerista așa cum trebuie), prosoapele toate la un loc și ușor de găsit, paturile făcute. La un moment dat, mai mare fiind, am întrebat-o ce sens are să facem paturile din moment ce vine camerista să schimbe așternuturile. Mi-a răspuns că e mult mai simplu să cureți o cameră ordonată și că trebuie să-i respectăm munca. Niciodată n-am părăsit fără să fac așa cum făceam în copilărie. Un om nu e o statistică, dar sunt sigură că educația are efecte.”