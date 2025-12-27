B1 Inregistrari!
Cum cureți gheața de pe mașină iarna? Metode sigure și greșeli de evitat

Cum cureți gheața de pe mașină iarna? Metode sigure și greșeli de evitat

Selen Osmanoglu
27 dec. 2025, 15:19
Cum cureți gheața de pe mașină iarna? Metode sigure și greșeli de evitat
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Metode sigure pentru dezghețarea parbrizului
  2. Greșeli care strică geamurile mașinii
  3. Soluții naturale și preventive

Iarna aduce pentru șoferi una dintre cele mai neplăcute probleme: parbrizul și geamurile acoperite de gheață. Mulți recurg la metode rapide, dar riscante, care pot provoca fisuri, zgârieturi sau chiar spargerea sticlei. Iată cum să cureți mașina rapid, eficient și fără costuri suplimentare!

Metode sigure pentru dezghețarea parbrizului

Cea mai sigură metodă este folosirea unui răzuitor special din plastic, conceput pentru geamurile auto. Este important să folosești mișcări ușoare și să eviți presiunea excesivă, mai ales dacă stratul de gheață este gros. Înainte de curățare, pornește motorul și lasă sistemul de dezaburire să funcționeze câteva minute, pentru a înmuia stratul de gheață, scrie Click.

Spray-urile de dezghețare sunt o altă soluție rapidă și sigură. Aplicarea uniformă a produsului ajută la topirea gheții fără a afecta sticla sau chederele. După câteva secunde, gheața se poate îndepărta cu ușurință.

Pentru cei care nu se grăbesc, combinația dintre căldura din interior și curățarea treptată este cea mai blândă metodă, protejând atât parbrizul, cât și buzunarul.

Greșeli care strică geamurile mașinii

Metodele aparent eficiente pot fi periculoase:

  • Apă fierbinte pe parbriz – schimbarea bruscă de temperatură poate provoca crăparea sticlei.
  • Obiecte dure sau metalice – cuțite, spatule sau carduri rigide pot zgâria sticla și slăbi structura parbrizului.
  • Frecatul agresiv al gheții – creează microfisuri care se pot extinde ulterior.
  • Pornirea ștergătoarelor înghețate – distruge lamelele și zgârie geamul, ducând la reparații costisitoare.

Soluții naturale și preventive

Dacă nu ai spray de dezghețare, poți folosi și alte metode, precum apă și alcool sanitar, apă și oțet sau huse anti-îngheț/carton.

  • Apă și alcool sanitar (2 părți alcool, 1 parte apă) – topesc gheața rapid.
  • Apă și oțet – previn formarea gheții dacă se aplică seara.
  • Huse anti-îngheț sau carton – reduc timpul de curățare dimineața și protejează parbrizul.

Aplicând aceste sfaturi, vei evita deteriorările și vei face diminețile mai sigure, chiar și în cele mai reci zile de iarnă.

Tags:
