Iarna aduce pentru șoferi una dintre cele mai neplăcute probleme: parbrizul și geamurile acoperite de gheață. Mulți recurg la metode rapide, dar riscante, care pot provoca fisuri, zgârieturi sau chiar spargerea sticlei. Iată cum să cureți mașina rapid, eficient și fără costuri suplimentare!
Cea mai sigură metodă este folosirea unui răzuitor special din plastic, conceput pentru geamurile auto. Este important să folosești mișcări ușoare și să eviți presiunea excesivă, mai ales dacă stratul de gheață este gros. Înainte de curățare, pornește motorul și lasă sistemul de dezaburire să funcționeze câteva minute, pentru a înmuia stratul de gheață, scrie Click.
Spray-urile de dezghețare sunt o altă soluție rapidă și sigură. Aplicarea uniformă a produsului ajută la topirea gheții fără a afecta sticla sau chederele. După câteva secunde, gheața se poate îndepărta cu ușurință.
Pentru cei care nu se grăbesc, combinația dintre căldura din interior și curățarea treptată este cea mai blândă metodă, protejând atât parbrizul, cât și buzunarul.
Metodele aparent eficiente pot fi periculoase:
Dacă nu ai spray de dezghețare, poți folosi și alte metode, precum apă și alcool sanitar, apă și oțet sau huse anti-îngheț/carton.
Aplicând aceste sfaturi, vei evita deteriorările și vei face diminețile mai sigure, chiar și în cele mai reci zile de iarnă.