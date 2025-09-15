B1 Inregistrari!
Metodele bizare și eficiente prin care celebritățile scapă de stres

Ana Beatrice
15 sept. 2025, 13:35
Metodele bizare și eficiente prin care celebritățile scapă de stres
Foto: Facebook/ Leonardo DiCaprio
Cuprins
  1. De ce să renunți la telefon în dormitor
  2. Cum te liniștește o cană de ceai cald
  3. Aromoterapia, un moft sau un remediu real
  4. De ce exercițiul fizic rămâne cel mai bun calmant
  5. Cum te ajută prietenii să treci peste stres
  6. De ce să-ți relaxezi maxilarul și să-ți vibrezi buzele
  7. Cum transformă curățenia starea ta de spirit
  8. De ce merită să zâmbești chiar și forțat

Stresul a devenit una dintre cele mai mari probleme ale societății moderne. De la programul încărcat la tehnologia care ne ține conectați permanent, tot mai mulți oameni caută soluții pentru a-și regăsi calmul și echilibrul.

Vedetele nu fac excepție: fie că vorbim despre actori de la Hollywood, designeri celebri sau chiar foști lideri politici, fiecare are propriile metode de a se relaxa. Interesant este că multe dintre aceste obiceiuri simple sunt confirmate și de cercetările științifice. Iată opt dintre cele mai eficiente soluții care pot fi puse în practică imediat, fără costuri mari și fără efort considerabil.

De ce să renunți la telefon în dormitor

Marc Jacobs, celebrul designer, spune că nu doarme niciodată cu telefonul în cameră. Lumina albastră emisă de ecrane afectează producția de melatonină, hormonul somnului, și te face să adormi mai greu. În plus, tentația de a verifica notificările crește anxietatea și reduce calitatea odihnei. Specialiștii recomandă folosirea unui ceas deșteptător clasic și lăsarea telefonului la încărcat într-o altă încăpere.

Cum te liniștește o cană de ceai cald

Un studiu de la Universitatea Yale arată că simplul gest de a-ți încălzi palmele cu o cană de ceai sau lapte are efect calmant. Când mâinile și picioarele sunt reci, creierul interpretează situația ca pe un semnal de pericol. Încălzindu-le, transmiți corpului mesajul că ești într-un mediu sigur și relaxant, ceea ce reduce nivelul de cortizol, hormonul stresului.

Aromoterapia, un moft sau un remediu real

Leonardo DiCaprio a investit într-un apartament cu sistem de aromoterapie permanent. Poate părea o extravaganță, dar studiile coreene arată că anumite arome, precum lemnul de santal, menta sau salvia, reduc anxietatea și îmbunătățesc dispoziția. Difuzoarele cu uleiuri esențiale pot fi o soluție simplă și accesibilă pentru oricine vrea să creeze o atmosferă relaxantă acasă, notează pmc.ncbi.nlm.nih.gov.

De ce exercițiul fizic rămâne cel mai bun calmant

Michelle Obama obișnuia să meargă cu bicicleta pentru a se deconecta. Mișcarea stimulează eliberarea de endorfine, „hormonii fericirii”, și ajută la echilibrarea nivelului de serotonină. Harvard Medical School confirmă: activitatea fizică reduce anxietatea și îmbunătățește somnul. Dacă este practicată în aer liber, efectele sunt și mai puternice, datorită contactului cu natura.

Cum te ajută prietenii să treci peste stres

Un telefon dat unei prietene de încredere are un impact mai mare decât pare. Studiile din domeniul psihologiei arată că interacțiunea socială scade nivelul de cortizol și crește sentimentul de siguranță. Râsul, discuțiile sincere și sprijinul emoțional sunt unele dintre cele mai eficiente forme de terapie împotriva stresului.

De ce să-ți relaxezi maxilarul și să-ți vibrezi buzele

Scrâșnitul din dinți și tensionarea fălcilor cresc nivelul hormonului stresului. Cercetători de la Universitatea Cambridge au demonstrat că relaxarea gurii și vibrarea buzelor  ajută la eliberarea tensiunii acumulate. Această tehnică poate fi aplicată oriunde, chiar și în momente de agitație maximă, potrivit news.stanford.edu.

Cum transformă curățenia starea ta de spirit

Pentru Halle Berry, ordinea din casă este o metodă de relaxare. Știința confirmă că dezordinea vizuală suprasolicită creierul și creează stres. Studiile de la Princeton arată că sortarea obiectelor și aruncarea celor inutile reduc anxietatea și oferă o stare de control. Organizarea spațiului înseamnă, indirect, și organizarea minții.

De ce merită să zâmbești chiar și forțat

Expresiile faciale influențează emoțiile. Un studiu al Universității din Wisconsin a arătat că persoanele care nu se puteau încrunta din cauza botoxului aveau mai puține stări de furie sau tristețe. Practic, zâmbetul, chiar și forțat, trimite semnale pozitive către creier și îmbunătățește dispoziția.

