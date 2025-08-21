Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute

Când diminețile sunt aglomerate, un mic dejun rapid, gustos și sănătos poate face diferența. Acest stratificat cu banane, afine și unt de arahide se prepară în și combină dulceața naturală a fructelor cu proteinele din iaurt și aroma profundă a untului de arahide.

De ce să alegi acest mic dejun

De ce ingrediente ai nevoie

Cum să pregătești desertul stratificat perfect

Pe lângă gustul delicios, desertul oferă proteine și energie datorită iaurtului și untului de arahide, fiind sățios și ușor de digerat. Este ideal pentru dimineți aglomerate sau pentru gustări rapide. În plus, prezentarea în straturi îl transformă într-un preparat atrăgător pentru întreaga familie, nu doar pentru adulți, informează

1 banană medie, decojită

1/8 linguriță scorțișoară măcinată

1/4 cană afine proaspete, împărțite

1 lingură unt de arahide natural, cu bucățele

1/4 cană iaurt integral cu vanilie, tip grecesc

1/2 linguriță miere

