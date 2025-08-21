B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute

Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute

Elena Boruz
21 aug. 2025, 15:55
Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute
Sursă foto: Freepik

Când diminețile sunt aglomerate, un mic dejun rapid, gustos și sănătos poate face diferența. Acest desert stratificat cu banane, afine și unt de arahide se prepară în doar 10 minute și combină dulceața naturală a fructelor cu proteinele din iaurt și aroma profundă a untului de arahide.

Cuprins:

  • De ce să alegi acest mic dejun
  • De ce ingrediente ai nevoie
  • Cum să pregătești desertul stratificat perfect

De ce să alegi acest mic dejun

Pe lângă gustul delicios, desertul oferă proteine și energie datorită iaurtului și untului de arahide, fiind sățios și ușor de digerat. Este ideal pentru dimineți aglomerate sau pentru gustări rapide. În plus, prezentarea în straturi îl transformă într-un preparat atrăgător pentru întreaga familie, nu doar pentru adulți, informează Eating Well.

De ce ingrediente ai nevoie

  • 1 banană medie, decojită

  • 1/8 linguriță scorțișoară măcinată

  • 1/4 cană afine proaspete, împărțite

  • 1 lingură unt de arahide natural, cu bucățele

  • 1/4 cană iaurt integral cu vanilie, tip grecesc

  • 1/2 linguriță miere

Cum să pregătești desertul stratificat perfect

  1. Taie banana; pune jumătate din felii într-un borcan mediu.

  2. Presară scorțișoară și pasează ușor cu furculița.

  3. Adaugă 2 linguri de afine.

  4. Pune 1 lingură de unt de arahide și nivelează.

  5. Adaugă 1/4 cană de iaurt și stropește cu miere.

  6. Completează cu restul felilor de banană și afinele rămase.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa
Eveniment
Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa
Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare
Eveniment
Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare
Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
Eveniment
Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”
Eveniment
Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”
Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți, care s-au sinucis pe A1: “Interzicerea relației de către părinți poate fi trăită de adolescenți ca o pierdere majoră a sensului și autonomiei personale” (VIDEO)
Eveniment
Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți, care s-au sinucis pe A1: “Interzicerea relației de către părinți poate fi trăită de adolescenți ca o pierdere majoră a sensului și autonomiei personale” (VIDEO)
Nou caz de femicid! O femeie a fost ucisă prin înjunghiere, chiar de propriul soț. Ce a urmat la sosirea polițiștilor
Eveniment
Nou caz de femicid! O femeie a fost ucisă prin înjunghiere, chiar de propriul soț. Ce a urmat la sosirea polițiștilor
O fabrică clandestină de țigări a fost descoperită de autorități. Cine făcea parte din grupul infracțional
Eveniment
O fabrică clandestină de țigări a fost descoperită de autorități. Cine făcea parte din grupul infracțional
Tatăl Robertei, nemulțumit de condamnarea primită de Vlad Pascu: „Sunt două unități de măsură în justiție, pentru noi, oamenii mulți din țară, și pentru oamenii aroganți, cu bani” (VIDEO)
Eveniment
Tatăl Robertei, nemulțumit de condamnarea primită de Vlad Pascu: „Sunt două unități de măsură în justiție, pentru noi, oamenii mulți din țară, și pentru oamenii aroganți, cu bani” (VIDEO)
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, despre condamnarea lui Vlad Pascu: „Poate, cândva, își va primi pedeapsa divină” (VIDEO)
Eveniment
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, despre condamnarea lui Vlad Pascu: „Poate, cândva, își va primi pedeapsa divină” (VIDEO)
Invazie de creaturi marine periculoase, în Spania. Mai multe plaje au fost închise
Eveniment
Invazie de creaturi marine periculoase, în Spania. Mai multe plaje au fost închise
Ultima oră
16:49 - Drulă: Vreau să candidez la Primăria Capitalei și am susținerea lui Nicușor Dan. Mi-aș dori să am și sprijinul PNL, suntem în discuții, și al micilor partide din București (VIDEO)
16:45 - Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa
16:23 - Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella. Cum a ieșit din impas: În momentul ăla, mi-am adus aminte de Dana Budeanu
16:21 - Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare
16:06 - Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
16:01 - Sofia Vicoveanca a dezvăluit rețeta sa de castraveți murați: “Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă. Nu este deloc greu de făcut”
16:00 - Prințesa Charlene de Monaco, dezvăluiri emoționante: „Nu cred că această durere va dispărea vreodată”
15:35 - Ghid pentru românii care vor să cumpere proprietăți imobiliare în Grecia – informații utile de la fondatorii imobiliareGrecia.ro
15:34 - Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”
15:32 - Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți, care s-au sinucis pe A1: “Interzicerea relației de către părinți poate fi trăită de adolescenți ca o pierdere majoră a sensului și autonomiei personale” (VIDEO)