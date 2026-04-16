Acasa » Eveniment » Microbuze electrice „umflate" cu zeci de mii de euro. Cum au scăzut peste noapte prețurile la Iași și Arad, în timp ce procurorii europeni anchetează banii din PNRR

Microbuze electrice „umflate” cu zeci de mii de euro. Cum au scăzut peste noapte prețurile la Iași și Arad, în timp ce procurorii europeni anchetează banii din PNRR

16 apr. 2026, 15:53
Microbuze pentru elevi Sursa foto: Alba24
Cuprins
  1. Iași: „reducere” de 60.000 de euro pe același microbuz
  2. Arad: 80.000 de euro „dispăruți” dintr-un foc
  3. Aceeași marfă, prețuri de la 99.000 la 260.000 de euro

Ceea ce părea un program „verde” pentru transportul elevilor s-a transformat într-un scandal de proporții europene. Microbuzele electrice cumpărate de autoritățile locale chiar și cu peste 200.000 de euro bucata au început, brusc, să se ieftinească masiv. Exact în momentul în care Parchetul European a intrat pe fir. Și avem două cazuri: Iași și Arad. Care conturează un tipar care ridică suspiciuni grave: aceleași vehicule, aceiași furnizori, dar prețuri prăbușite cu zeci de mii de euro în doar câteva luni.

Iași: „reducere” de 60.000 de euro pe același microbuz

La Iași, situația este greu de explicat în termeni economici normali. Microbuze electrice achiziționate inițial la aproximativ 200.000 de euro bucata au ajuns să fie oferite ulterior de aceeași firmă cu circa 30% mai ieftin.

Asta înseamnă o diferență de aproximativ 60.000 de euro pentru fiecare vehicul, după cum arată ziaruldeiasi.ro

Nu vorbim despre modele noi, nu au fost anunțate upgrade-uri tehnologice, nu există o justificare publică privind scăderea costurilor de producție. Pur și simplu, prețul a căzut.

Întrebarea devine inevitabilă: cine a stabilit prețul inițial și pe ce bază?

Pentru că, dacă prețul actual este sustenabil comercial, atunci cel anterior ridică suspiciuni serioase de supraevaluare.

Arad: 80.000 de euro „dispăruți” dintr-un foc

La Arad, diferențele sunt și mai spectaculoase.

Consiliul Județean a recepționat microbuze electrice la valori apropiate de 200.000 de euro bucata. Ulterior, în plin scandal național, prețurile pentru aceleași tipuri de vehicule au scăzut cu aproximativ 80.000 de euro pe unitate.

Cu alte cuvinte, un produs care ieri costa în jur de 200.000 de euro ajunge astăzi în zona de 120.000 de euro, scrie specialarad.ro.

O reducere de aproape 40%.

În orice piață funcțională, astfel de variații apar în ani, nu în câteva luni și nu fără schimbări majore de specificații sau context economic.

Aceeași marfă, prețuri de la 99.000 la 260.000 de euro

Cazurile din Iași și Arad nu sunt excepții, ci vârful aisbergului.

La nivel național, același model de microbuz electric (16+1 locuri) a fost cumpărat la prețuri care variază între aproximativ 99.000 și peste 260.000 de euro.

Diferența? Până la 160.000 de euro pentru același produs.

Mai mult, o singură companie ar fi câștigat o parte consistentă din licitații. În total au fost 74 de achiziţii derulate de către 40 de judeţe, iar, la secţiunea SEAP, Aveuro Internaţional figura cu cel puţin 35 de contracte în valoare de peste 135 de milioane de euro.

În acest context, Parchetul European a deschis oficial o anchetă privind achizițiile de microbuze electrice finanțate prin PNRR.

Investigația vizează:

  • posibile fraude cu fonduri europene,
  • aranjamente în licitații,
  • și modul în care au fost stabilite prețurile.

Și sunt analizate zeci de contracte din aproximativ 40 de județe.

