Mihaela Bilic a vorbit despre alimentele cu efect prebiotic și rolul lor în sănătatea intestinală

Selen Osmanoglu
17 dec. 2025, 20:01
Sursa foto: Instagram / @doctorbilic
Tot mai multe cercetări arată că microbiota intestinală are un rol esențial în menținerea sănătății generale. Digestia, imunitatea, metabolismul și controlul greutății sunt influențate direct de echilibrul bacteriilor din intestin, iar alimentația joacă un rol cheie în acest proces. Iată ce a explicat Mihaela Bilic!

De ce este importantă microbiota intestinală

Microbiota intestinală este formată din miliarde de bacterii care contribuie la buna funcționare a organismului. Atunci când acest echilibru este afectat, pot apărea probleme digestive, scăderea imunității sau dificultăți în menținerea greutății corporale. Din acest motiv, specialiștii recomandă includerea alimentelor cu efect prebiotic în alimentația zilnică.

Prebioticele sunt substanțe care hrănesc bacteriile benefice din intestin. Ele se găsesc în special în alimentele care conțin amidon rezistent, un tip de glucide care nu este digerat în intestinul subțire. Acesta ajunge în colon, unde susține dezvoltarea bifidobacteriilor și lactobacililor. Spre deosebire de amidonul obișnuit, amidonul rezistent nu determină creșteri rapide ale glicemiei și nu favorizează acumularea kilogramelor în plus.

Cele patru alimente cu efect prebiotic

Una dintre cele mai cunoscute surse de amidon rezistent este banana verde. Atunci când banana este necoptă, conținutul de amidon rezistent este ridicat. Pe măsură ce fructul se coace, acest amidon se transformă în zaharuri simple, reducând efectul prebiotic.

Un alt grup important de alimente cu efect prebiotic îl reprezintă cartofii, pastele făinoase și orezul, însă doar în anumite condiții. Aceste alimente trebuie să fie fierte și apoi răcite. Prin răcire, structura amidonului se modifică și devine rezistentă la digestie. Astfel, cartofii consumați sub formă de salată, pastele reci sau orezul folosit la sushi pot contribui la sănătatea florei intestinale.

Explicația specialistului

Dr. Mihaela Bilic explică legătura dintre aceste alimente: „Ce legătură este între salata orientală, Sushi, banane și salata de paste făinoase? Amidonul rezistent! Ca să hrănim bifidobacteriile și lactobacilii ce alcătuiesc microbiota intestinală trebuie să consumăm alimente prebiotice, adică amidon rezistent.Unde îl găsim?”.

„În bananele verzi, dar și în cartofi, paste făinoase și orez care, după ce au fost fierte, sunt lăsate să se răcească. Prin răcire amidonul se recristalizează și se transformă într-o substanță rezistentă la digestie- deci salata orientală, orezul de la sushi și salata de paste făinoase conțin amidon rezistent, care nu se absoarbe și nu îngrașă, ci ajunge în intestinul gros și hrănește coloniile de bacterii benefice”, a spus Bilic.

„Amidon rezistent găsim și în salata de boeuf, marea vedetă a sărbătorilor de iarnă… perfectă ca prebiotic datorită cartofilor fierți, cu efect probiotic datorită castraveților murați în saramură, dar cu risc pentru siluetă din cauză de multă maioneză”, a adăugat.

