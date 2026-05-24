Mihaela Bilic demontează mitul cinei după ora 18:00. Până la ce oră spune că putem mânca fără probleme: „Noaptea e lungă"

Mihaela Bilic demontează mitul cinei după ora 18:00. Până la ce oră spune că putem mânca fără probleme: „Noaptea e lungă”

Ana Beatrice
24 mai 2026, 23:08
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Ce explică Mihaela Bilic despre mitul cinei după ora 18:00
  2. Până la ce oră recomandă Mihaela Bilic să luăm cina

Mihaela Bilic demontează unul dintre cele mai populare mituri despre alimentație. Ideea că nu trebuie să mai mănânci după ora 18:00 este, de fapt, greșită. Medicul explică faptul că mai important decât ora cinei este ce și cât mănânci seara.

Ce explică Mihaela Bilic despre mitul cinei după ora 18:00

Invitată în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, Mihaela Bilic a vorbit despre una dintre cele mai populare reguli din diete. Nutriționistul a explicat că recomandarea de a nu mânca după ora 18:00 nu este valabilă pentru toată lumea. Potrivit acesteia, organismul funcționează în funcție de stilul de viață și de programul fiecărei persoane.

Mihaela Bilic consideră că ora cinei nu este cel mai important aspect atunci când vine vorba despre alimentație. Aceasta susține că mai mult contează tipul alimentelor consumate și cantitatea lor. Medicul a atras atenția că multe sfaturi despre slăbit nu țin cont de realitatea oamenilor care ajung târziu acasă.

În opinia sa, persoanele active nu ar trebui să se simtă obligate să respecte reguli stricte promovate în diete. În timpul interviului, nutriționistul a adus în discuție și obiceiurile alimentare din țările mediteraneene. Aceasta a explicat că, în aceste zone, mesele sunt servite mai târziu din cauza temperaturilor ridicate și a ritmului diferit de viață.

„De la ora 7 până la ora 10 tot seară se numește. Culmea, nu ne cerem libertatea unde trebuie și să zic așa. La spanioli acum mai nou se închid restaurantele la 1.30. Deci de la ora 10 până la 1.30 mai este încă o servire, încă un serviciu. Noaptea e lungă, zilele sunt lungi, şi pe perioada zilei cât e foarte cald, nu-ți vine să mănânci”, a transmis Mihaela Bilic, notează click.ro.

De asemenea, specialistul a subliniat că organismul se adaptează programului zilnic, iar mesele luate mai târziu nu reprezintă automat un risc pentru sănătate.

Până la ce oră recomandă Mihaela Bilic să luăm cina

Mihaela Bilic spune că multe persoane se feresc să mănânce seara târziu din cauza unor reguli promovate frecvent în diete. Medicul consideră însă că ora cinei nu este cea mai mare problemă atunci când vine vorba despre alimentație. Potrivit acesteia, o masă servită până la ora 22:00 nu afectează sănătatea dacă este echilibrată și consumată în cantități moderate.

Nutriționistul explică faptul că preparatele grele și porțiile foarte mari sunt cele care pot provoca disconfort și digestie dificilă. În schimb, o cină ușoară, adaptată nevoilor organismului, nu ar trebui evitată doar pentru că este servită mai târziu.

„Cina poate fi servită până la ora 22.00 fără probleme, atât timp cât nu exagerăm cu porțiile și nu alegem preparate grele. Ideea de a te culca flămând nu este sănătoasă, iar organismul nu funcționează mai bine dacă este privat de hrană”, a mai spus Mihaela Bilic.

