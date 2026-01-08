B1 Inregistrari!
Mihaela Bilic: „Este combustibil pentru creier". Ce aliment recomandă medicul nutriționist iarna

Mihaela Bilic: „Este combustibil pentru creier". Ce aliment recomandă medicul nutriționist iarna

Selen Osmanoglu
08 ian. 2026, 10:03
Mihaela Bilic: „Este combustibil pentru creier”. Ce aliment recomandă medicul nutriționist iarna
Sursa Foto: Facebook - Mihaela Bilic
Cuprins
  1. Legătura dintre carnea de curcan și starea de bine
  2. Cum ajută carnea de curcan memoria și concentrarea
  3. Beneficii nutriționale și controlul greutății
  4. „Cu un curcan la cuptor, ai scăpat de gătit toată săptămâna”

Curcanul devine tot mai prezent în recomandările nutriționiștilor, fiind o alegere ideală pentru cei care vor o carne ușoară, sățioasă și nutritivă. Potrivit Mihaelei Bilic, această carne albă nu ajută doar la controlul greutății, ci susține și starea de bine, memoria și funcțiile cognitive.

În sezonul rece, mesele sunt adesea bogate în grăsimi și greu de digerat. Curcanul reușește însă să ofere sațietate fără să îngreuneze organismul, fiind o soluție practică pentru meniuri sănătoase pe termen lung.

Legătura dintre carnea de curcan și starea de bine

Mihaela Bilic explică faptul că unul dintre marile atuuri ale cărnii de curcan este conținutul de triptofan, un aminoacid esențial implicat în producerea serotoninei, hormonul responsabil pentru buna dispoziție și echilibrul emoțional.

„Curcanul, împreună cu alimente precum bananele sau prunele uscate, furnizează triptofan natural, ceea ce îl face o alegere ideală iarna, când corpul și mintea au nevoie de mai multă energie pozitivă”, explică nutriționistul.

Astfel, curcanul nu este doar o sursă de proteine pentru mușchi, ci și un adevărat sprijin pentru sănătatea mentală.

Cum ajută carnea de curcan memoria și concentrarea

Pe lângă triptofan, carnea de curcan conține și tirozină, un aminoacid esențial care contribuie la producerea dopaminei. Aceasta joacă un rol important în memorie, atenție și capacitatea de concentrare.

Un aport constant de tirozină poate susține performanța intelectuală, mai ales în perioadele de stres sau efort mental intens. Din acest motiv, curcanul este considerat de specialiști un „combustibil” natural pentru creier.

Beneficii nutriționale și controlul greutății

Curcanul are un profil nutrițional echilibrat:

  • 20-25% proteine
  • 4-10% grăsimi
  • aport important de vitamine și minerale

Există diferențe notabile între tipurile de carne:

  • Pieptul de curcan -cu aproximativ 50% mai puțină grăsime decât pulpele, ideal pentru diete
  • Pulpele (carnea mai închisă la culoare) -conțin de patru ori mai mult fier, esențial pentru energie și oxigenarea sângelui

Din punct de vedere caloric, curcanul are între 170 și 210 kcal/100 g, oferind sațietate și ajutând la menținerea greutății corporale.

„Cu un curcan la cuptor, ai scăpat de gătit toată săptămâna”

Un alt avantaj important este versatilitatea culinară. Preparat integral, curcanul poate fi consumat zile la rând:

  • rece, în sandvișuri sau salate
  • cald, alături de legume, cartofi sau murături

„Cu un curcan la cuptor, ai scăpat de gătit toată săptămâna”, a mai subliniat Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.

