Curcanul devine tot mai prezent în recomandările nutriționiștilor, fiind o alegere ideală pentru cei care vor o carne ușoară, sățioasă și nutritivă. Potrivit Mihaelei Bilic, această carne albă nu ajută doar la controlul greutății, ci susține și starea de bine, memoria și funcțiile cognitive.
În sezonul rece, mesele sunt adesea bogate în grăsimi și greu de digerat. Curcanul reușește însă să ofere sațietate fără să îngreuneze organismul, fiind o soluție practică pentru meniuri sănătoase pe termen lung.
Mihaela Bilic explică faptul că unul dintre marile atuuri ale cărnii de curcan este conținutul de triptofan, un aminoacid esențial implicat în producerea serotoninei, hormonul responsabil pentru buna dispoziție și echilibrul emoțional.
„Curcanul, împreună cu alimente precum bananele sau prunele uscate, furnizează triptofan natural, ceea ce îl face o alegere ideală iarna, când corpul și mintea au nevoie de mai multă energie pozitivă”, explică nutriționistul.
Astfel, curcanul nu este doar o sursă de proteine pentru mușchi, ci și un adevărat sprijin pentru sănătatea mentală.
Pe lângă triptofan, carnea de curcan conține și tirozină, un aminoacid esențial care contribuie la producerea dopaminei. Aceasta joacă un rol important în memorie, atenție și capacitatea de concentrare.
Un aport constant de tirozină poate susține performanța intelectuală, mai ales în perioadele de stres sau efort mental intens. Din acest motiv, curcanul este considerat de specialiști un „combustibil” natural pentru creier.
Curcanul are un profil nutrițional echilibrat:
Există diferențe notabile între tipurile de carne:
Din punct de vedere caloric, curcanul are între 170 și 210 kcal/100 g, oferind sațietate și ajutând la menținerea greutății corporale.
Un alt avantaj important este versatilitatea culinară. Preparat integral, curcanul poate fi consumat zile la rând:
„Cu un curcan la cuptor, ai scăpat de gătit toată săptămâna”, a mai subliniat Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.