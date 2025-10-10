În cea mai recentă postare a sa, Mihaela Bilic a vorbit despre consumul de lapte și cum ar trebui integrat acest aliment în dieta noastră zilnică pentru a nu întâmpina efecte negative. Astfel, specialista continuă seria postărilor prin care încearcă să-și ajute urmăritorii din mediul online cu sfaturi practice despre alimentație.

De ce ar trebui să țină cont o persoană care vrea să consume, după o perioadă lungă, lapte

Mihaela Bilic a dedicat cea mai recentă postare a sa de pe Instagram persoanelor care au renunțat să mai consume lapte, din varii motive, dar ar vrea să îl reintroducă în alimentația lor. de altfel sfaturile pe care le-a oferit specialista sunt ideale și pentru cei care observă efecte nefavorabile ale laptelui, asupra stării lor de bine.

Medicul nutriționist recomandă consumul de lapte fără lactoză, mai ușor de digerat, dar și consumul progresiv până când organismul începe să tolereze alimentul.

„Cum facem să ne împrietenim cu laptele? Consumăm treptat și regulat produse lactate, până când organismul reîncepe să sintetizeze enzima lactază!

Iată și câteva recomandări practice:

Consumați lapte fără lactoză, este mai dulce și nu dă balonare Deși se numește “fără lactoză”, din lapte nu s-a scos lactoza la propriu, ci ea a fost scindată în mod natural prin adaos de enzime înainte de a fi îmbuteliat.

Consumați zilnic cantități mici și creșteți doza progresiv, la fiecare 4-5 zile, până când ajungeți să-l tolerați”, și-a început Mihaela Bilic .

Ce NU recomandă Mihaela Bilic când vine vorba de consumul de lapte

Sunt și lucruri pe care Mihaela Bilic nu le recomandă când vine vorba despre lapte, mai exact: consumul pe burta goală sau consumul la o temperatură scăzută.

„Nu beți laptele pe burta goală, va trece rapid prin iar lactoza nedigerată ajunge în colon și produce fermentație. Asocierea lapte cu cereale/ făinoase încetinește tranzitul și favorizează digestia.

Alegeți lapte integral și produse lactate nedegresate, grăsimea din lapte încetinește golirea gastrică și facilitează descompunerea lactozei.

Consumați laptele cald, temperatura crescută determină o hidroliză parțială a lactozei”, a mai scris specialista în nutriție.