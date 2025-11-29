B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Alimentul esențial pentru o cură de slăbire eficientă. Mihaela Bilic: „Deblochează metabolismul”

Alimentul esențial pentru o cură de slăbire eficientă. Mihaela Bilic: „Deblochează metabolismul”

29 nov. 2025, 13:40
Alimentul esențial pentru o cură de slăbire eficientă. Mihaela Bilic: „Deblochează metabolismul”
Sursa foto: Instagram / @doctorbilic

Înainte de sărbători, atunci când ne vom înfrupta din tot soiul de bunătăți, tindem să fim mai atenți la ce mâncăm. Mulți dintre noi chiar își propun să slăbească câteva kilograme, asta ca să se asigure că, dacă se vor îngrășa în următoarea perioadă, nu vor depăși o limită sănătoasă. Mihaela Bilic vine cu sfaturi pentru cei care urmăresc să piardă câteva kilograme și au impresia că nicio dietă nu mai funcționează.

Ce trebuie să eliminăm din dietă pentru a slăbi, potrivit specialistei Mihaela Bilic

Mihaela Bilic este cunoscută pentru postările sale cu sfaturi despre slăbit și o alimentație mai sănătoasă. Specialista în nutriție încearcă să îi ajute pe oameni să își transforme relația toxică cu mîncarea și să ajungă la forma fizică dorită, fără a-și compromite complet fericirea.

Într-o postare pe Intagram, specialista a dat exemplu de câteva aspecte la care ar trebui să fim atenți atunci când ne dorim să slăbim. Regulile sunt simple: excluderea carbohidraților, reducerea grăsimilor și creșterea numărului de proteine consumate zilnic.

„Ce facem când nu mai slăbim cu carne și legume? Mâncăm pește!
Rețeta de slăbit care funcționează pentru toată lumea este regimul proteic! Eliminăm carbohidrații din dietă, reducem aportul de grăsimi și mâncăm multe proteine cu legume.
Cum funcționează? Proteinele dau sațietate, reduc pofta de mâncare, accelerează metabolismul și nu pot fi transformate în depozite de grăsime. Și când spunem proteine, spunem carne, pește și ouă”, a scris Mihaela Bilic pentru Instagram.

Ce beneficii are peștele asupra organismului

Mihaela Bilic a dedicat cea mai recentă postare a sa de pe Instagram unul aliment „minune” când vine vorba de curele de slăbire: peștele. Ea a explicat de ce este atât de eficient să incluzi acest tip de carne în dieta ta, atunci când vrei să scapi de niște kilograme.

„Pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus, peștele este soluția acolo unde carnea la grătar nu mai dă rezultate. La același număr de calorii consumate, combinația de proteine și grăsimi din pește deblochează metabolismul, elimină inflamația din organism și intensifica arderile – deci slăbim cu pește mai bine/repede decât cu carne”, a explicat medicul nutriționist.

