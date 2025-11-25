Mihaela Bilic nu oferă doar sfaturi despre nutriție, ci și recomandări menite să-i ajute pe oameni să-și construiască o relație sănătoasă cu mâncarea. Nu puțini sunt cei care se confruntă cu stări de vinovație atunci când răspund unei pofte, ori mănâncă o gustare. Mihaela Bilic a făcut o postare dedicată acelei categorii de persoane, prin care îndeamnă oamenii la momente de „răsfăț” culinar, conștiente și aducătoare de bucurie.

Ce transformă o gustare într-un adevărat „răsfăț” culinar, potrivit specialistei Mihaela Bilic

Într-o postare recentă de pe , Mihaela Bilic îi îndeamnă pe oameni să își aloce momente de „răsfăț” culinar. Procedeul poate ajuta la construirea unei relații sănătoase cu mâncarea, astfel încât gustările preferate să vină la pachet doar cu bucurie și reucnoștință, nu și cu mustrări de conștiință.

Pentru ca un astfel de moment de răsfăț să fie complet, medicul specialist își îndeamnă urmăritorii să consume conștient gustarea aleasă, dedicându-și timp. În plus, o pot face într-un decor diferit de cel în care mănâncă zilnic, cu veselă colorată sau elegantă, astfel încât experiența să fie cu adevărat specială.

„Care sunt condițiile în care o gustare banală se poate transforma într-un «răsfăț»?

Consumul să fie făcut conștient, cu toată atenția în farfurie – puneți preț pe detalii, folosiți orice amănunt care poate creea plăcere: boluri colorate, pahare elegante, măsuță decorată, atmosferă relaxată… Degustați produsele bucurându-vă de fiecare înghițitură!

Alegeți un moment din zi înafara meselor principale, poate fi ceaiul de la ora 5 sau și mai bine «after Eight», adică seara, dupa ce treaba s-a terminat, sarcinile au fost îndeplinite și toți cei din casă s-au liniștit – să fie un moment de plăcere doar pentru voi!”, a scris specialista în nutriție.

Ce produse fac parte din categoria „de răsfăț”

În momentul de „răsfăț” nu pot fi consumate orice fel de produse, explică Mihaeal Bilic. Acestea trebuie să facă parte din categoria celor care, de obicei, sunt interzise în diete și trebuie să placă cu adevărat celor care le consumă.

„Produsele «de răsfăț» fac parte obligatoriu parte din lista celor care v-au fost interzise în toate dietele și, foarte important, trebuie să fie pe gustul vostru, să vă placă – indiferent câta grăsime sau conțin! Nu există moment de răsfăț cu iaurt degresat, biscuiți dietetici, morcovi și castraveți.

Tot ce e bun și nedietetic este răsfăț! Este o excepție, nu un obicei. Și nu este interzis, dacă faceți din el un moment de plăcere savurat și asumat”, a adăugat Mihaela Bilic.