B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mihaela Bilic, sfaturi pentru un răsfăț culinar fără vină: „Trebuie să vă placă – indiferent câta grăsime sau zahăr conțin”

Mihaela Bilic, sfaturi pentru un răsfăț culinar fără vină: „Trebuie să vă placă – indiferent câta grăsime sau zahăr conțin”

B1.ro
25 nov. 2025, 21:06
Mihaela Bilic, sfaturi pentru un răsfăț culinar fără vină: „Trebuie să vă placă - indiferent câta grăsime sau zahăr conțin”
Sursa foto: Instagram / @doctorbilic
Cuprins
  1. Ce transformă o gustare într-un adevărat „răsfăț” culinar, potrivit specialistei Mihaela Bilic
  2. Ce produse fac parte din categoria „de răsfăț”

Mihaela Bilic nu oferă doar sfaturi despre nutriție, ci și recomandări menite să-i ajute pe oameni să-și construiască o relație sănătoasă cu mâncarea. Nu puțini sunt cei care se confruntă cu stări de vinovație atunci când răspund unei pofte, ori mănâncă o gustare. Mihaela Bilic a făcut o postare dedicată acelei categorii de persoane, prin care îndeamnă oamenii la momente de „răsfăț” culinar, conștiente și aducătoare de bucurie. 

Ce transformă o gustare într-un adevărat „răsfăț” culinar, potrivit specialistei Mihaela Bilic

Într-o postare recentă de pe Instagram, Mihaela Bilic îi îndeamnă pe oameni să își aloce momente de „răsfăț” culinar. Procedeul poate ajuta la construirea unei relații sănătoase cu mâncarea, astfel încât gustările preferate să vină la pachet doar cu bucurie și reucnoștință, nu și cu mustrări de conștiință.

Pentru ca un astfel de moment de răsfăț să fie complet, medicul specialist își îndeamnă urmăritorii să consume conștient gustarea aleasă, dedicându-și timp. În plus, o pot face într-un decor diferit de cel în care mănâncă zilnic, cu veselă colorată sau elegantă, astfel încât experiența să fie cu adevărat specială.

„Care sunt condițiile în care o gustare banală se poate transforma într-un «răsfăț»?
Consumul să fie făcut conștient, cu toată atenția în farfurie – puneți preț pe detalii, folosiți orice amănunt care poate creea plăcere: boluri colorate, pahare elegante, măsuță decorată, atmosferă relaxată… Degustați produsele bucurându-vă de fiecare înghițitură!

Alegeți un moment din zi înafara meselor principale, poate fi ceaiul de la ora 5 sau și mai bine «after Eight», adică seara, dupa ce treaba s-a terminat, sarcinile au fost îndeplinite și toți cei din casă s-au liniștit – să fie un moment de plăcere doar pentru voi!”, a scris specialista în nutriție.

Ce produse fac parte din categoria „de răsfăț”

În momentul de „răsfăț” nu pot fi consumate orice fel de produse, explică Mihaeal Bilic. Acestea trebuie să facă parte din categoria celor care, de obicei, sunt interzise în diete și trebuie să placă cu adevărat celor care le consumă.
„Produsele «de răsfăț» fac parte obligatoriu parte din lista celor care v-au fost interzise în toate dietele și, foarte important, trebuie să fie pe gustul vostru, să vă placă – indiferent câta grăsime sau zahăr conțin! Nu există moment de răsfăț cu iaurt degresat, biscuiți dietetici, morcovi și castraveți.
Tot ce e bun și nedietetic este răsfăț! Este o excepție, nu un obicei. Și nu este interzis, dacă faceți din el un moment de plăcere savurat și asumat”, a adăugat Mihaela Bilic.

View this post on Instagram

A post shared by Mihaela Bilic (@doctorbilic)

Tags:
Citește și...
Deversările controlate de la Lacul Vidraru au dus la o descoperire neașteptată. Imaginile s-au viralizat rapid în mediul online
Eveniment
Deversările controlate de la Lacul Vidraru au dus la o descoperire neașteptată. Imaginile s-au viralizat rapid în mediul online
Ministerul Educației introduce noi discipline pentru elevii de liceu, după mai bine de un deceniu de la ultima modificare. Despre ce materii este vorba
Eveniment
Ministerul Educației introduce noi discipline pentru elevii de liceu, după mai bine de un deceniu de la ultima modificare. Despre ce materii este vorba
Incendiu puternic în Domnești. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările
Eveniment
Incendiu puternic în Domnești. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările
Constanța Port Business Association s-a înscris în competiția pentru un loc în CA al Portului Constanța. Viorel Panait: “Noi am putea să dovedim că aducem un nivel foarte mare de expertiză” (VIDEO)
Eveniment
Constanța Port Business Association s-a înscris în competiția pentru un loc în CA al Portului Constanța. Viorel Panait: “Noi am putea să dovedim că aducem un nivel foarte mare de expertiză” (VIDEO)
Comisia Europeană amână temporar implementarea de noi măsuri privind deficitul din România
Eveniment
Comisia Europeană amână temporar implementarea de noi măsuri privind deficitul din România
Cum a fost primit de colegi un copil bolnav de cancer, revenit la școală după tratament. „Avem copii minunați” (VIDEO)
Eveniment
Cum a fost primit de colegi un copil bolnav de cancer, revenit la școală după tratament. „Avem copii minunați” (VIDEO)
Tot ce trebuie să știi despre schimbarea uleiului
Eveniment
Tot ce trebuie să știi despre schimbarea uleiului
Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt mai mulți răniți. Locatarii au menționat că se simte miros puternic de gaz (VIDEO)
Eveniment
Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt mai mulți răniți. Locatarii au menționat că se simte miros puternic de gaz (VIDEO)
CTP le explică tinerilor de ce n-ar trebui să fie nostalgici după Ceaușescu: „Să raționăm…”
Eveniment
CTP le explică tinerilor de ce n-ar trebui să fie nostalgici după Ceaușescu: „Să raționăm…”
Ce era inscripționat pe drona care s-a prăbușit în România. Aceasta ar fi fost folosită drept momeală
Eveniment
Ce era inscripționat pe drona care s-a prăbușit în România. Aceasta ar fi fost folosită drept momeală
Catalin Drula
Ultima oră
21:50 - Deversările controlate de la Lacul Vidraru au dus la o descoperire neașteptată. Imaginile s-au viralizat rapid în mediul online
21:36 - Ciprian Ciucu: Am propus ca primii 5 candidați să dezbatem. Daniel Băluță și Anca Alexandrescu au refuzat (VIDEO)
21:32 - Ciucu, despre polițiștii locali din Sectorul 4: „Sunt niște băieți care câteodată abuzează cetățeanul” / Cum funcționează Poliția Locală în Sectorul 6 (VIDEO)
20:58 - Ce va face Ciprian Ciucu, dacă va ajunge primar general: „Am deja proiectele bine puse la punct” (VIDEO)
20:55 - Ciucu spune că Primăria Capitalei e dezorganizată: Au venit funcționari la mine, să le dăm noi documente de urbanism, pentru că nu le dădea propria lor Direcție (VIDEO)
20:30 - Irinel Columbeanu își petrece Crăciunul la azilul din Ghermănești. De ce bunătăți va avea parte fostul milionar la masa de sărbători
20:26 - Ministerul Educației introduce noi discipline pentru elevii de liceu, după mai bine de un deceniu de la ultima modificare. Despre ce materii este vorba
20:25 - Ciucu, despre cazul buletinelor emise cu documente false: Ministerul Public s-a referit la altă anchetă. Poate m-am grăbit când am anunțat, dar nu e fals ce am spus eu (VIDEO)
20:14 - Incendiu puternic în Domnești. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările
19:57 - Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Explicațiile ministrei Diana Buzoianu