Mihaela Bilic este unul dintre cei mai populari medici nutriționiști români, iar asta și datorită sfaturilor pe care le oferă oamenilor prin intermediul platformelor de socializare. În această perioadă, credincioșii țin Postul Crăciunului și încearcă să își adapteze dieta zilnică restricțiilor alimentare. Însă, nu toate produsele care nu conțin ingrediente de origine animală sunt sănătoasă. Mihaela Bilic a vorbit despre produsele celebre în perioadele de post, dar care pot avea efecte negative asupra organismului dacă sunt consumate în exces.

Ingredientul consumat frecvent în perioada de post, care poate provoca dezechilibre în organism

Soia este o opțiune frecventă în perioada postului, fiind un ingredient folosit pentru a înlocui carnea datorită gustului său, dar și pentru că poate fi ușor integrat în diverse preparate. Mihaela Bilic atrage atenția că, odată ce este consumată în exces, soia poate provoca dezechilibre în organism din cauza conținutului crescut de grăsimi.

Pentru a preveni efectele nocive ale ingredientului, medicul nutriționist recomandă consumul cu moderație și alegerea unor variante cât mai puțin procesate.

„După lipide si glucide, a venit rândul proteinelor să aibă un substitut ieftin și rentabil – soia este «miracol», care produce o tonă de proteine la hectar și nu are nevoie de îngrășăminte. Ce s-a neglijat intenționat din comunicarea către populație este conținutul mare de grăsime din soia: 20% lipide și 30-40% proteine.

Soia nu poate fi similară cărnii si laptelui d.p.d.v. nutrițional, iar jumătate din culturile de soia sunt modificate genetic”, a spus .

Ce alimente recomandă Mihaela Bilic în perioada de post

Legumele rămân, în continuare, cele mai sănătoase și hrănitoare alimente care pot fi consumate în perioada Postului Crăciunului. Fasolea și năutul fierte nu doar că sunt sățioase, dar asigură un aport de proteine vegetale. Mazărea este un alt aliment echilibrat din punct de vedere nutrițional, ce poate fi folosit în componența mai multor mâncăruri.

Specialista a făcut și alte precizări despre consumul de mâncare în post, punctând atât obiceiurile nesănătoase, cât și pe cele benefice.