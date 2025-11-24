B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alimentul consumat frecvent în Postul Crăciunului, care poate fi dăunător pentru organism. Mihaela Bilic: „Jumătate din culturi sunt modificate genetic”

Alimentul consumat frecvent în Postul Crăciunului, care poate fi dăunător pentru organism. Mihaela Bilic: „Jumătate din culturi sunt modificate genetic”

B1.ro
24 nov. 2025, 22:48
Alimentul consumat frecvent în Postul Crăciunului, care poate fi dăunător pentru organism. Mihaela Bilic: „Jumătate din culturi sunt modificate genetic”
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ingredientul consumat frecvent în perioada de post, care poate provoca dezechilibre în organism
  2. Ce alimente recomandă Mihaela Bilic în perioada de post

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai populari medici nutriționiști români, iar asta și datorită sfaturilor pe care le oferă oamenilor prin intermediul platformelor de socializare. În această perioadă, credincioșii țin Postul Crăciunului și încearcă să își adapteze dieta zilnică restricțiilor alimentare. Însă, nu toate produsele care nu conțin ingrediente de origine animală sunt sănătoasă. Mihaela Bilic a vorbit despre produsele celebre în perioadele de post, dar care pot avea efecte negative asupra organismului dacă sunt consumate în exces. 

Ingredientul consumat frecvent în perioada de post, care poate provoca dezechilibre în organism

Soia este o opțiune frecventă în perioada postului, fiind un ingredient folosit pentru a înlocui carnea datorită gustului său, dar și pentru că poate fi ușor integrat în diverse preparate. Mihaela Bilic atrage atenția că, odată ce este consumată în exces, soia poate provoca dezechilibre în organism din cauza conținutului crescut de grăsimi.

Pentru a preveni efectele nocive ale ingredientului, medicul nutriționist recomandă consumul cu moderație și alegerea unor variante cât mai puțin procesate.

„După lipide si glucide, a venit rândul proteinelor să aibă un substitut ieftin și rentabil – soia este planta «miracol», care produce o tonă de proteine la hectar și nu are nevoie de îngrășăminte. Ce s-a neglijat intenționat din comunicarea către populație este conținutul mare de grăsime din soia: 20% lipide și 30-40% proteine.

Soia nu poate fi similară cărnii si laptelui d.p.d.v. nutrițional, iar jumătate din culturile de soia sunt modificate genetic”, a spus Mihaela Bilic.

Ce alimente recomandă Mihaela Bilic în perioada de post

Legumele rămân, în continuare, cele mai sănătoase și hrănitoare alimente care pot fi consumate în perioada Postului Crăciunului. Fasolea și năutul fierte nu doar că sunt sățioase, dar asigură un aport de proteine vegetale. Mazărea este un alt aliment echilibrat din punct de vedere nutrițional, ce poate fi folosit în componența mai multor mâncăruri.

Specialista a făcut și alte precizări despre consumul de mâncare în post, punctând atât obiceiurile nesănătoase, cât și pe cele benefice.

  • „Primul dușman al postului e zahărul;
  • În postul adevărat, uleiul e permis doar zece zile;
  • Alimentul perfect de ronțăit sunt pufuleții, covrigeii mai puțin;
  • E important să studiem ingredientele și să reducem cantitatea de ulei și de zahăr;
  • Fasolea, năutul sunt recomandate deja fierte;
  • Mazărea e recomandată congelată;
  • Inclusiv la zacuscă e important de identificat cantitatea de grăsime”, a spus Mihalea Bilic.
Tags:
Citește și...
68 de cărți de identitate emise cu documente false, anulate de Sectorul 6! 300 de procese sunt pe rol
Eveniment
68 de cărți de identitate emise cu documente false, anulate de Sectorul 6! 300 de procese sunt pe rol
Doi români arestați în Elveția, după ce au fost găsiți în posesia mai multor bijuterii furate. Locul bizar în care au decis să le ascundă
Eveniment
Doi români arestați în Elveția, după ce au fost găsiți în posesia mai multor bijuterii furate. Locul bizar în care au decis să le ascundă
Proiectul care elimină CASS pentru mame, veterani și văduvele de război, adoptat tacit de Senat. Ce urmează acum
Eveniment
Proiectul care elimină CASS pentru mame, veterani și văduvele de război, adoptat tacit de Senat. Ce urmează acum
Cât costă un brad de Crăciun în 2025? Romsilva scoate la vânzare mai puține bucăți anul acesta
Eveniment
Cât costă un brad de Crăciun în 2025? Romsilva scoate la vânzare mai puține bucăți anul acesta
Ingredientul secret pentru cea mai bună fasole cu ciolan. Ce trebuie să adaugi în apa
Eveniment
Ingredientul secret pentru cea mai bună fasole cu ciolan. Ce trebuie să adaugi în apa
Cum trebuie să îți pregătești mașina pentru iarnă? Schimbul de anvelope – esențial, dar nu suficient
Eveniment
Cum trebuie să îți pregătești mașina pentru iarnă? Schimbul de anvelope – esențial, dar nu suficient
Mr Bit a dat startul campaniei festive Lucky Holidays
Eveniment
Mr Bit a dat startul campaniei festive Lucky Holidays
Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
Eveniment
Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral
Eveniment
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral
Declaraţia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, după cazul fetiței decedate la o clinică stomatologică: „CMSR își exprimă întreaga compasiune față de familia copilului care și-a pierdut viața”
Eveniment
Declaraţia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, după cazul fetiței decedate la o clinică stomatologică: „CMSR își exprimă întreaga compasiune față de familia copilului care și-a pierdut viața”
Catalin Drula
Ultima oră
23:47 - 68 de cărți de identitate emise cu documente false, anulate de Sectorul 6! 300 de procese sunt pe rol
23:24 - Mihai Tatulici: Bucureștiul e un megaloderanj. Nimeni nu-l poate face coerent, poate să vină și Sfântul Duh (VIDEO)
23:19 - Doi români arestați în Elveția, după ce au fost găsiți în posesia mai multor bijuterii furate. Locul bizar în care au decis să le ascundă
22:38 - Mihai Tatulici: „PSD folosește fiecare chichiță să-și bată joc de efortul celor care vor schimbarea”. Ce spune despre Nicușor Dan și Ilie Bolojan (VIDEO)
22:07 - Shakira a făcut furori pe TikTok după ce a vorbit limba română. Ce cuvinte a fost curioasă să învețe
22:01 - Regretul neștiut al Adinei Buzatu. Celebrul designer, mărturisiri emoționante despre mama sa: „”
21:59 - Mihai Tatulici: Miroase discret a praf de pușcă. Ne așteaptă niște răzmerițe clasa întâi. Pe rețelele sociale e un flux de îndemn la revoltă tot mai accelerat. Statul nu face nimic, serviciile nu zic nimic (VIDEO)
21:58 - Proiectul care elimină CASS pentru mame, veterani și văduvele de război, adoptat tacit de Senat. Ce urmează acum
21:40 - Alimentul la care Gelu Voicu a renunțat definitiv: “Nu țin dietă, țin regim!”
21:30 - Cât costă un brad de Crăciun în 2025? Romsilva scoate la vânzare mai puține bucăți anul acesta