În plin sezon de toamnă, strugurii sunt printre cele mai iubite fructe datorită gustului dulce și aromat. Totuși, tentația de a-i consuma în cantități mari poate avea efecte nedorite asupra organismului.

Mihaela Bilic atrage atenția asupra acestui aspect și explică care este cantitatea corectă pe care ar trebui să o consumăm.

De ce nu trebuie să mâncăm struguri fără măsură

Potrivit Mihaelei Bilic, strugurii conțin fructoză, un zahăr natural care are același aport caloric ca și zahărul rafinat. Mai mult, fructoza nu este transformată în energie de către organism, ci în grăsime de rezervă.

„Fructele sunt un desert și trebuie mâncate cu măsură. Fructele conțin fructoză, un zahăr natural care nu crește glicemia, dar are tot atâtea calorii ca și zahărul rafinat (4 cal/g)”, explică , conform click.

Aceasta adaugă că fructoza are un metabolism special: „Nu poate fi transformată în energie de nicio celulă, nu se consumă prin mișcare! Fructoza se metabolizează exclusiv în ficat, iar ficatul nu poate procesa mai mult de 15 g fructoză. Tot ce depășește această cantitate ia calea de metabolizare a alcoolului și se transformă în grăsime de rezervă”.

Cât înseamnă o porție corectă de struguri

Întrebarea esențială este: cât putem mânca fără riscuri? Răspunsul Mihaelei Bilic este clar: o porție potrivită înseamnă doar cât încape într-o palmă.

„Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă, nu mâncați fructe în exces. Strugurii sunt campioni la capitolul dulceață, cu 15 g zaharuri la 100 g, din care 8-10 g e fructoză (în funcție de soi și gradul de coacere), iar restul e glucoză. După un calcul simplu rezultă că porția corectă pentru ficat este de 150 g struguri, adică un ciorchine mic, cât încape într-o palmă!”, a explicat nutriționistul.

Așadar, este important de reținut că strugurii trebuie consumați cu moderație. O porție de aproximativ 150 de grame este suficientă pentru a beneficia de proprietățile lor fără a pune în pericol silueta sau sănătatea ficatului.