B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă! Greșeala pe care o fac mulți fără să știe

Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă! Greșeala pe care o fac mulți fără să știe

Elena Boruz
29 sept. 2025, 15:27
Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă! Greșeala pe care o fac mulți fără să știe
Sursa Foto: Facebook/ Mihaela Bilic
Cuprins
  1. De ce nu trebuie să mâncăm struguri fără măsură
  2. Cât înseamnă o porție corectă de struguri

În plin sezon de toamnă, strugurii sunt printre cele mai iubite fructe datorită gustului dulce și aromat. Totuși, tentația de a-i consuma în cantități mari poate avea efecte nedorite asupra organismului.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra acestui aspect și explică care este cantitatea corectă pe care ar trebui să o consumăm.

De ce nu trebuie să mâncăm struguri fără măsură

Potrivit Mihaelei Bilic, strugurii conțin fructoză, un zahăr natural care are același aport caloric ca și zahărul rafinat. Mai mult, fructoza nu este transformată în energie de către organism, ci în grăsime de rezervă.

„Fructele sunt un desert și trebuie mâncate cu măsură. Fructele conțin fructoză, un zahăr natural care nu crește glicemia, dar are tot atâtea calorii ca și zahărul rafinat (4 cal/g)”, explică medicul, conform click.

Aceasta adaugă că fructoza are un metabolism special: „Nu poate fi transformată în energie de nicio celulă, nu se consumă prin mișcare! Fructoza se metabolizează exclusiv în ficat, iar ficatul nu poate procesa mai mult de 15 g fructoză. Tot ce depășește această cantitate ia calea de metabolizare a alcoolului și se transformă în grăsime de rezervă”.

Cât înseamnă o porție corectă de struguri

Întrebarea esențială este: cât putem mânca fără riscuri? Răspunsul Mihaelei Bilic este clar: o porție potrivită înseamnă doar cât încape într-o palmă.

„Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă, nu mâncați fructe în exces. Strugurii sunt campioni la capitolul dulceață, cu 15 g zaharuri la 100 g, din care 8-10 g e fructoză (în funcție de soi și gradul de coacere), iar restul e glucoză. După un calcul simplu rezultă că porția corectă pentru ficat este de 150 g struguri, adică un ciorchine mic, cât încape într-o palmă!”, a explicat nutriționistul.

Așadar, este important de reținut că strugurii trebuie consumați cu moderație. O porție de aproximativ 150 de grame este suficientă pentru a beneficia de proprietățile lor fără a pune în pericol silueta sau sănătatea ficatului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
Eveniment
CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): 38 de localități din 40 au obținut bani europeni prin aplicarea la proiectul PNRR pentru a dota toate școlile (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): 38 de localități din 40 au obținut bani europeni prin aplicarea la proiectul PNRR pentru a dota toate școlile (VIDEO)
Cum păstrezi murăturile crocante toată iarna? Trucurile recomandate de specialiști pentru murături fără „floare”
Eveniment
Cum păstrezi murăturile crocante toată iarna? Trucurile recomandate de specialiști pentru murături fără „floare”
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): În ultimii ani, proiectele investite în Ilfov au valorat în jur de 900 de milioane de lei. Sunt bani care s-au investit, proiecte care sunt în continuare în derulare (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): În ultimii ani, proiectele investite în Ilfov au valorat în jur de 900 de milioane de lei. Sunt bani care s-au investit, proiecte care sunt în continuare în derulare (VIDEO)
Trucuri pentru un păr sănătos: sfaturi simple care fac diferența
Eveniment
Trucuri pentru un păr sănătos: sfaturi simple care fac diferența
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre sistemul de învățământ din Ilfov: „Sunt localități în care noi acum avem proiecte prin asocieri”. Ce presupune această asociere (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre sistemul de învățământ din Ilfov: „Sunt localități în care noi acum avem proiecte prin asocieri”. Ce presupune această asociere (VIDEO)
Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
Eveniment
Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
Eveniment
Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
Eveniment
Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
Eveniment
De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
Ultima oră
16:31 - CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
16:30 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): 38 de localități din 40 au obținut bani europeni prin aplicarea la proiectul PNRR pentru a dota toate școlile (VIDEO)
15:58 - Pamela Anderson, look natural! Adevăratul motiv pentru care a renunțat la make-up
15:57 - Cum păstrezi murăturile crocante toată iarna? Trucurile recomandate de specialiști pentru murături fără „floare”
15:45 - Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Igor Dodon nu recunoaște victoria PAS
15:44 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): În ultimii ani, proiectele investite în Ilfov au valorat în jur de 900 de milioane de lei. Sunt bani care s-au investit, proiecte care sunt în continuare în derulare (VIDEO)
15:41 - Premierul Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru rezultatul alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”
15:27 - Trucuri pentru un păr sănătos: sfaturi simple care fac diferența
15:16 - Gigi Becali visează la cel mai scump transfer din istoria FCSB. Combinația pusă la cale de patronul din Pipera
15:15 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre sistemul de învățământ din Ilfov: „Sunt localități în care noi acum avem proiecte prin asocieri”. Ce presupune această asociere (VIDEO)