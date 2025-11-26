Mihaela Bilic transmite un avertisment dur, într-o postare care începe cu „Vai de mămăliga noastră”, pe pagina de Facebook. Medicul nutriționist atrage atenția asupra modului în care alimentația modernă afectează atât sănătatea noastră, cât și planeta.
Ea subliniază că porumbul și soia au devenit pilonii industriei alimentare. Aceste culturi au ajuns să înlocuiască tot mai multe ingrediente tradiționale din produsele pe care le consumăm.
Mihaela Bilic explică faptul că porumbul de astăzi nu mai seamănă deloc cu planta „sacră” a mayașilor, fiind un hibrid crescut pe scară industrială, tolerant la pesticide și erbicide și capabil să epuizeze rapid solul.
„Cheia sănătății este diversitatea”, insistă medicul, avertizând că dieta omului modern a devenit uniformă și săracă în varietate. Patru culturi, porumbul, soia, grâul și orezul, oferă peste jumătate din caloriile zilnice la nivel global. Doar câteva zeci de plante mai acoperă aproape toți nutrienții pe care îi consumăm.
Concluzia Mihaelei Bilic este fermă: „Nu mai suferim de foame, însă monotonia și-a pus amprenta pe viața noastră. Am pierdut culoarea de pe câmpuri dar și pe cea din obraji, am devenit cenușii și triști… Biodiversitatea înseamnă sănătate. Și pentru noi și pentru planetă!”