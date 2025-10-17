Toamna nu se numără doar bobocii, ci și kilogramele în plus. Vacanțele fără restricții alimentare fac ca pantalonii lungi să se închidă mai greu. Mihaela Bilic vine în ajutorul persoanelor care își pun problema cum să slăbească, fără însă să facă un efort colosal.

Principalele categorii de alimente care facilitează îngrășarea

Kilogramele în plus sunt cauzate, în mare parte, de făinoase, dulciuri, dar și alcool. Dacă, totuși, nu puteți renunța complet la astfel de alimente, trebuie să acordați mare atenție cantității pe care o consumați și momentului din zi în care o faceți.

De altfel, porția de mâncare trebuie să fie extrem de echilibrată. Sursele de carbohidrați din farfurie ar trebui să încapă într-o palmă.

„Nu e nevoie de cură de slăbire, câteva reguli de bază ajung ca să pierdem câțiva centimetri în talie. Limitați consumul de făinoase. După care, zahărul și alcoolul sunt principalele vinovate pentru colăceii de grăsime de pe burtă. Porția de carbohidrați de la fiecare masă trebuie să fie cât palma, adică 2-3 linguri de orez, paste, cartofi sau o felie de pâine. Cerealele conțin gluten, o proteină care poate determina inflamație și balonări la nivel intestinal”, a scris Mihaela Bilic pe .

Ce recomandă Mihaela Bilic să conțină cina persoanelor care vor să slăbească

Când vine vorba de fructele cu mult zahăr, recomandat ar fi să se consume dimineața sau la prânz, când corpul le poate transforma în energie. De altfel, masa de seară nu ar trebui să conțină carbohidrați sau făinoase. Ele pot fi înlocuite cu legume care nu doar că oferă senzația de sațietate, dar au și calorii negative.

„Ca să scăpați de disconfort, alegeți orez, quinoa sau , care nu au gluten. Atenție la cerealele integrale, conțin fibre insolubile cu efect iritant pentru intestin. Decât pâine neagră, mai bine paste făinoase albe fierte al dente, au indice glicemic mediu și sunt bine tolerate. Fără carbohidrați la masa de seară este regula de aur pentru un abdomen plat! Glucidele sunt necesare pentru echilibrul nutrițional, dar e bine să le consumăm în prima parte a zilei, când facem efort fizic. Făinoasele mâncate seara se transformă ușor în grăsime de rezervă, deci evitați pâinea și consumați proteine cu legume: satură și au calorii negative”, a mai adăugat Mihaela Bilic.