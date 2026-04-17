Deputatul PSD Mihai Fifor a cerut public demisia premierului Ilie Bolojan, acuzând actualul guvern de eșec economic și susținând că se confruntă cu o criză majoră care impune schimbarea direcției politice.

Atac dur la adresa premierului: „Bolojan trebuie să plece”

Într-o postare pe Facebook, Mihai Fifor a lansat un atac virulent la adresa premierului, afirmând că actuala guvernare afectează grav economia și nivelul de trai.

„Ajunge. Până aici. Bolojan trebuie să plece! Nu mai putem lăsa România pe mâna unui kamikaze. După experimentul Klaus Iohannis, care ne-a costat 10 ani din viața noastră și a copiilor noștri, nu avem dreptul să ne mai permitem experimente pe seama viitorului României. ‘Miracolul’ de la Bihor nu e doar un experiment ratat. Este dovada vie că atât poate produce dreapta din România: niște pigmei zgomotoși vânduți ca voinici pe steroizi, puși pe prăduirea țării în numele ‘reformei’. Care reformă? Aia în care românii de rând sărăcesc și cei de la masa mare își umflă buzunarele? Ajunge. Până aici. Haiducia pe rit nou trebuie să se oprească. Acum”, a scris acesta.

Acuzații privind „prăbușirea” economiei

Deputatul PSD susține că datele economice indică o deteriorare accentuată a situației economice, vorbind despre o posibilă recesiune.

„Ar fi iresponsabil să nu facem nimic pentru a redresa economia. Un partid responsabil intervine atunci când economia e afectată. Avem nevoie de o schimbare de direcție pentru a redresa economia.”

Acesta a criticat măsurile fiscale adoptate de guvern, pe care le consideră injuste pentru populația cu venituri mici și medii.

Critici la adresa politicilor fiscale și a creșterii costului vieții

Mihai Fifor a acuzat că majorarea TVA și a accizelor a dus la scumpiri și la scăderea nivelului de trai.

„Austeritatea a pus povara pe românii cu venituri mici și medii. Ajustarea fiscală a fost regresivă și a lovit exact în cei mai vulnerabili. Creșterea TVA și a accizelor a împins costul vieții în sus și a împins milioane de români în dificultate. Clasa de mijloc este împinsă spre sărăcie, iar cei care abia reușeau să-și ducă traiul au fost forțați să taie din lucrurile esențiale – hrană, sănătate, viață decentă. Puterea de cumpărare a salariaților a scăzut dramatic: 8 luni consecutive de scădere”, a spus acesta.

Inflație în creștere și impact asupra pensionarilor

Deputatul a mai susținut că politicile guvernului au contribuit la creșterea inflației, cu efecte directe asupra populației: „’Reforma’ cu barda a la Bolojan a produs și un alt efect major: explozia inflației. Creșterea TVA, a accizelor și a taxelor a împins inflația de la aproximativ 5% la peste 10% în a doua parte a anului. Asta înseamnă scumpiri accelerate la alimente, energie și servicii – adică exact acolo unde doare cel mai tare.”

În același context, acesta a atras atenția asupra situației pensionarilor, despre care spune că sunt printre cei mai afectați: „cea mai severă scădere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani, peste 500.000 de pensionari împinși suplimentar spre deprivare severă.”

Apel la schimbarea guvernării

În final, Mihai Fifor a reiterat necesitatea unei schimbări politice și economice majore.

„Când economia se prăbușește, iar cetățenii sărăcesc, nu mai există stabilitate. Există doar consecințele unui eșec major de guvernare. România are nevoie de o schimbare reală de direcție. De un guvern responsabil, care să stabilizeze economia națională, nu să o destabilizeze”, a adăugat.