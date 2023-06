Milionarul Marius Ivan, fondator Henkel România, a murit încercând să facă o fotografie. A căzut în gol la Cota 1400 în Sinaia

Marius Ivan, a murit sâmbătă în urma unui tragic incident în timp ce încerca să realizeze o fotografie, alunecând și căzând într-o râpă adâncă de aproximativ 50 de metri. Familia sa pregătește acum înmormântarea, care va avea loc joi, 29 iunie 2023.

Marius Ivan, cunoscutul milionar român, și-a pierdut viața la vârsta de doar 64 de ani. Finalul său a fost unul tragic, totul datorându-se unei simple fotografii. Incidentul s-a petrecut în timp ce acesta încerca să facă o fotografie la cota 1.400 în Sinaia.

Crescut în Craiova, milionarul a fost recunoscut pentru seriozitatea sa în afaceri. În ciuda succesului său, el a preferat să rămână o figură discretă în spațiul public, evitând atenția excesivă. De-a lungul anilor săi de activitate, a fost caracterizat de o prezență discretă și modestă.

Pe lângă Dufa și Henkel, Marius Ivan se remarca și ca un nume puternic. În plus, el a fost persoana care a susținut financiar echipa de baschet a Craiovei în anii ’90. Cu o înălțime impresionantă de 2.04 metri, Marius Ivan era cunoscut sub porecla „Gigantul”, un nume care îi potrivea perfect atât datorită succesului său în afaceri, cât și datorită staturii sale impunătoare, scrie .

Și-a început afacerile în România imediat după Revoluție

Marius Ivan și-a început afacerile în România , importând produse de larg consum din Germania. Datorită spiritului său antreprenorial și capacității de a identifica oportunități, el a reușit să creeze branduri de succes precum Dufa și Henkel Bautechnik România. Aceste branduri au devenit repede recunoscute pe piața românească, datorită calității și inovației produselor oferite.

Marius Ivan, o persoană cunoscută pentru discreția sa, a făcut o rară excepție și a vorbit despre familia sa și cei trei copii ai săi: o fată și doi băieți. Cu toate că era extrem de rezervat, acesta și-a exprimat intenția de a le lăsa întregul său imperiu moștenire copiilor săi. În timp ce-și aducea aminte de începuturile sale în afaceri, Marius Ivan a amintit cum a fost impresionat de climatul economic din Germania imediat după Revoluție.

„Am rămas impresionat de oferta de-acolo. Deși n-aveam nici experiență, nici bani, m-am hotărât, împreună cu alți cinci băieți de aceeași vârstă cu mine din Craiova, să importam alimente. Era clar că indiferent ce am fi adus în România am fi vândut”, povestea afaceristul.